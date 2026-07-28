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¡Histórico! El Salvador conquista su primer oro en tenis en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En Santo Domingo, el tenis salvadoreño se corona campeón en la justa regional gracias al triunfo en dobles de César Cruz y Diego Durán

El Salvador ganó su primer oro en tenis en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras vencer a Barbados en la final de dobles masculinos en Santo Domingo 2026. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)
El Salvador ganó su primer oro en tenis en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras vencer a Barbados en la final de dobles masculinos en Santo Domingo 2026. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)
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El equipo masculino de dobles integrado por César Cruz y Diego Durán consiguió este martes la primera medalla de oro en la historia del tenis salvadoreño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras imponerse a la dupla de Barbados en la final disputada en Santo Domingo.

La victoria, lograda con parciales de 6-1 y 6-4, significó la cuarta medalla dorada para El Salvador en la actual edición de la justa regional.

La dupla conformada por Cruz y Durán se enfrentó a Kaipo Marshall y Stephen Slocombe en el último partido de la disciplina de dobles masculinos.

Desde el inicio del encuentro, los salvadoreños mostraron dominio en la cancha, logrando cerrar el primer set con una cómoda diferencia. En el segundo parcial, la dupla barbadense intentó equilibrar el marcador, pero la solidez del binomio salvadoreño resultó determinante para asegurar el triunfo.

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Este resultado representa un hito para el deporte nacional, ya que nunca antes el tenis salvadoreño había alcanzado la cima del podio en una justa centroamericana y caribeña. El logro adquiere aún mayor relevancia al tratarse de una disciplina que, tradicionalmente, ha requerido un largo proceso de desarrollo en el país.

La dupla salvadoreña de César Cruz y Diego Durán se impuso por 6-1 y 6-4 ante Kaipo Marshall y Stephen Slocombe en la final de tenis. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)
La dupla salvadoreña de César Cruz y Diego Durán se impuso por 6-1 y 6-4 ante Kaipo Marshall y Stephen Slocombe en la final de tenis. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

Durán y Cruz amplían la cosecha de oros para El Salvador en Santo Domingo

La actuación de Durán y Cruz se suma a los resultados destacados de la delegación salvadoreña en Santo Domingo 2026, que ya había sumado tres preseas doradas en otras disciplinas a lo largo de la competencia.

Hasta el cierre de esta nota, el medallero refleja que la delegación salvadoreña marcha en el séptimo lugar general, con un balance de 4 oros, una plata y 5 bronces, para un total de 10 metales.

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La federación Salvadoreña de Tenis (FST), felicitó a la dupla campeona y destacó la importancia del logro para el desarrollo del tenis en la región. “Este triunfo es el reflejo de años de esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Hoy, César y Diego no solo ganaron una final; hicieron historia para el tenis salvadoreño y regalaron una inmensa alegría a todo un país. ¡Gracias por hacernos vibrar, campeones! El oro viaja a El Salvador", expresó la institución.

La medalla de oro en tenis elevó hasta el momento a cuatro las preseas doradas de El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)
La medalla de oro en tenis elevó hasta el momento a cuatro las preseas doradas de El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

Con este resultado, El Salvador suma un nuevo capítulo a su historia deportiva y eleva las expectativas de cara a próximas competencias internacionales. La medalla de oro obtenida por Cruz y Durán pasa a formar parte de los hitos del deporte nacional y refuerza el impacto del apoyo institucional a los atletas a través de programas especializados.

El tenis salvadoreño, que hasta ahora no había conseguido subir a lo más alto del podio en esta competencia, encuentra así un impulso renovado para su desarrollo. La medalla dorada obtenida en Santo Domingo 2026 se convierte en símbolo de perseverancia y orgullo nacional.

Según datos oficiales de la organización, El Salvador acumula hasta el momento un total de cuatro medallas de oro, consolidando su presencia en el medallero regional. Hasta el momento, El Salvador ha conseguido medallas de oro en tiro con arco (por partida doble), patinaje y tenis en esta edición de los juegos.

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