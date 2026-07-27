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Reclámalo hoy y te lo quedas para siempre: el juego de zombis que está gratis en Steam

La promoción permite añadir a la biblioteca un título de 2017 centrado en construir defensas de día y resistir oleadas nocturnas, una oportunidad para probarlo añadirlo a tu biblioteca

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Hasta qué fecha se puede descargar gratis 'Yet Another Zombie Defense' en Steam
Hasta qué fecha se puede descargar gratis 'Yet Another Zombie Defense' en Steam

Steam está celebrando una nueva promoción que busca llevar entretenimiento gratuito para los usuarios de su plataforma, en esta ocasión están regalando un videojuego de zombis. Se trata de Yet Another Zombie Defense, un título que puede añadirse gratis a tu biblioteca y conservarse para siempre. No hay costo ni condiciones ocultas: basta con reclamarlo antes del 30 de julio de 2026 para que forme parte permanente de tu colección.

En un mercado saturado de propuestas, las promociones temporales de juegos gratuitos son una oportunidad ideal para experimentar sin riesgos, ampliar la biblioteca digital y descubrir propuestas que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas. Además, este título se suma a la celebración del lanzamiento de la versión 1.0 de Yet Another Zombie Survivors, consolidando la tendencia de los estudios independientes de premiar a la comunidad con regalos puntuales.

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Yet Another Zombie Defense combina construcción de bases y acción nocturna en oleadas interminables - crédito Valve
Yet Another Zombie Defense combina construcción de bases y acción nocturna en oleadas interminables - crédito Valve

¿De qué trata Yet Another Zombie Defense?

Este juego, lanzado originalmente en 2017 por Awesome Games Studio, es un tower defense con vista cenital donde el objetivo es sobrevivir a oleadas interminables de zombis. La dinámica es simple y directa: durante el día, los jugadores construyen bases y sistemas de defensa; cuando cae la noche, comienza la acción frenética y las hordas atacan sin piedad.

La experiencia puede vivirse en solitario o en cooperativo de hasta cuatro personas, siendo esta última modalidad la más recomendada para maximizar la diversión. El arsenal incluye una amplia gama de armas, torretas automáticas y trampas que pueden colocarse estratégicamente para frenar el avance de los enemigos. El título ofrece tres modos principales: defensa tradicional, noche eterna y a muerte, cada uno con diferentes niveles de dificultad y retos.

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Pese a no ser un candidato a juego del año, Yet Another Zombie Defense se ha ganado reseñas positivas por su capacidad de entretener durante sesiones rápidas y por lo accesible que resulta: funciona bien incluso en ordenadores modestos.

Cómo reclamar el juego gratis en Steam

Steam ofrece un 100 % de descuento en un videojuego de ciencia ficción.
Solo hay que iniciar sesión, buscar el juego en la tienda y pulsar obtener mientras figure en 0,00, tras lo cual la licencia queda asociada a la cuenta para descargarlo cuando se quiera, incluso tras finalizar la promoción - (Steam)

El proceso para añadir este título a tu biblioteca es muy sencillo:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Steam desde la aplicación en tu PC o en (store.steampowered.com).
  2. Busca el juego utilizando la barra de búsqueda o revisa la sección de juegos gratuitos y novedades.
  3. Haz clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio siga en 0,00 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición. El juego quedará guardado permanentemente y podrás instalarlo cuando quieras, incluso después de que termine la promoción.

Ventajas y desafíos del formato digital

El auge del formato digital ha revolucionado la industria del videojuego: permite predescargar títulos, acceder a un catálogo global y recibir actualizaciones automáticas. Steam ha popularizado modelos de acceso bajo suscripción y la compra de licencias que, aunque prácticas, dependen de la permanencia de la tienda y las políticas de la plataforma. No existe valor de reventa y la preservación de los juegos queda sujeta a los servidores.

Aun así, la publicación frecuente de juegos gratuitos impulsa la experimentación, apoya a los estudios independientes y mantiene la experiencia de gaming siempre dinámica. Reclamar títulos como Yet Another Zombie Defense es una estrategia inteligente para probar nuevas mecánicas, ampliar el catálogo y sumar horas de entretenimiento sin gastar dinero.

La promoción gratuita de Yet Another Zombie Defense en Steam representa una oportunidad perfecta para quienes desean probar géneros diferentes sin arriesgar su bolsillo. Además de aportar variedad a la biblioteca digital, este tipo de iniciativas fomenta la experimentación y apoya a los desarrolladores independientes.

Reclamar juegos gratuitos no solo permite descubrir propuestas entretenidas y accesibles, también mantiene el gaming dinámico y al alcance de todos. Aprovechar estas ofertas puntuales es una manera sencilla de sumar contenido de calidad y disfrutar de nuevas experiencias, reforzando el valor del formato digital en la actualidad.

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