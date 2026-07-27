Tecno
GoogleAgregar Infobae en Google

Meta da marcha atrás: se cancela el cobro por escuchar mejor con sus gafas inteligentes

Conversation Focus es una función integrada en las gafas Ray-Ban Meta y Oakley que permite aislar la voz de la persona con la que se conversa en entornos ruidosos

Ray-Ban Meta - gafas inteligentes - Conversation Focus - tecnología - 27 de julio
La función Conversation Focus se diferencia de otras tecnologías por operar completamente en el dispositivo. (Composición Infobae: Europa Press/Meta)
Guardar

Meta ha decidido frenar abruptamente la imposición de un límite de uso gratuito en Conversation Focus, una función destacada de las gafas Ray-Ban Meta y Oakley, después de una oleada de críticas por parte de los usuarios.

The Verge confirmó la decisión de la compañía, que había comenzado a aplicar, sin previo aviso, una restricción de tres horas mensuales de uso gratuito. Para quienes requerían más tiempo, existía la opción de suscribirse a Meta One Premium por 19,99 dólares al mes, lo que permitía ampliar el límite a 15 horas mensuales.

PUBLICIDAD

La reacción negativa en comunidades como Reddit y en medios especializados fue tan contundente que Meta optó por suspender el nuevo modelo de cobro.

Meta ha decidido frenar abruptamente la imposición de un límite de uso gratuito en Conversation Focus. REUTERS/Manuel Orbegozo
Meta ha decidido frenar abruptamente la imposición de un límite de uso gratuito en Conversation Focus. REUTERS/Manuel Orbegozo

Por qué Meta intentó cobrar por Conversation Focus en sus gafas inteligentes

La función Conversation Focus se diferencia de otras tecnologías por operar completamente en el dispositivo, sin conexión a servidores externos de Meta. Utiliza los micrófonos de las gafas para identificar y amplificar la voz de la persona que se encuentra enfrente, filtrando el ruido ambiental.

PUBLICIDAD

El proceso ocurre en el procesador interno de las gafas, lo que significa que no genera costes de computación en la nube para la empresa. Esta característica fue clave en la reacción de los usuarios, ya que muchos consideraron injustificado limitar el uso de una función que no implica gastos adicionales para Meta.

El plan de restringir Conversation Focus a tres horas mensuales gratuitas, y exigir el pago de una suscripción para acceder a más tiempo, fue interpretado por los usuarios como un intento de transformar funcionalidades ya incluidas en el hardware en una fuente de ingresos recurrentes.

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta (segunda generación con inteligencia artificial) se lanzaron oficialmente al mercado en octubre de 2023. REUTERS/Carlos Barria
Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta (segunda generación con inteligencia artificial) se lanzaron oficialmente al mercado en octubre de 2023. REUTERS/Carlos Barria

En foros como Reddit, los comentarios superaron los 200.000 votos positivos y calificaron la estrategia como «subscription creep» y «bait-and-switch». Este tipo de prácticas, donde se añade un coste adicional a funciones básicas de un producto ya adquirido, suele generar rechazo entre los consumidores.

Un usuario resumió el sentir general: “Añadir anticaracterísticas a un dispositivo sin características es una apuesta arriesgada”.

Qué es Conversation Focus y por qué es valorada por los usuarios de gafas inteligentes

Conversation Focus es una función integrada en las gafas Ray-Ban Meta y Oakley que permite aislar la voz de la persona con la que se conversa en entornos ruidosos. Mediante el uso de micrófonos direccionales, la tecnología capta y amplifica selectivamente la voz deseada a través de los altavoces de las gafas.

Su utilidad se hace evidente en lugares como restaurantes concurridos, conciertos o espacios de trabajo abiertos, donde el ruido de fondo puede dificultar la comunicación.

Zuckerberg puebra las nuevas funciones de Ray-Ban Meta
Las gafas Ray-Ban Meta cuentan con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles integrada en la montura.

Además, Conversation Focus ha demostrado ser especialmente útil para personas con pérdida auditiva leve o moderada, ya que actúa como un amplificador discreto de conversaciones. La función puede activarse mediante el comando “Hey Meta, inicia Conversation Focus”, facilitando la interacción en situaciones cotidianas donde el entorno acústico representa una barrera.

Cómo funcionaba el plan de suscripción de Meta para Conversation Focus

El plan de Meta consistía en ofrecer tres horas mensuales de uso gratuito de Conversation Focus a los usuarios que no estuvieran suscritos al servicio Meta One Premium. Quienes necesitaban más tiempo podían optar por la suscripción, que elevaba el límite a quince horas al mes por 19,99 dólares.

Al agotarse el tiempo gratuito, la función quedaba deshabilitada hasta el siguiente mes. La modificación se realizó de manera discreta, a través de una actualización en la página de soporte de Meta, sin una comunicación clara ni proactiva a los usuarios.

Temas Relacionados

MetaRay-Ban MetaGafas inteligentesConversation FocusLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

El país sudamericano está experimentando una diversificación acelerada en las formas de pago disponibles, tanto para consumidores como para comercios

Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

“El dinero no importará en 2036”: la radical predicción de Elon Musk para todos

Su visión plantea que las máquinas cubrirán necesidades básicas y que las personas podrían dedicarse a actividades creativas sin presión de supervivencia

“El dinero no importará en 2036”: la radical predicción de Elon Musk para todos

Por qué siempre debes presionar el clutch o embrague al arrancar un vehículo

El uso correcto del embrague al encender el motor y en la conducción duplica la vida útil de la pieza, que puede superar los 150.000 kilómetros

Por qué siempre debes presionar el clutch o embrague al arrancar un vehículo

Un especialista en ciberseguridad explicó cómo operan las organizaciones detrás de las estafas digitales

Alberto Pietrobon advirtió en Infobae a la Tarde que los delincuentes perfeccionaron sus métodos, incorporaron nuevas herramientas tecnológicas y ampliaron el alcance de un delito que ya no distingue edades ni conocimientos digitales

Un especialista en ciberseguridad explicó cómo operan las organizaciones detrás de las estafas digitales

¿Las Guerreras K-pop son reales? la pregunta más buscada en Google y en español

La trama se centra en tres protagonistas que forman el grupo Huntr/X: Rumi, Mira y Zoey. Cada una aporta habilidades tanto en el escenario como en el combate contra demonios

¿Las Guerreras K-pop son reales? la pregunta más buscada en Google y en español

DEPORTES

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género: el comunicado del club

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género: el comunicado del club

El llamativo problema con el que se encontró Vozinha en su nuevo club y el impactante salto en su salario

Tuvo polio, le dijeron que no volvería a caminar, pero se convirtió en campeona olímpica: la historia de Wilma Rudolph

Por qué Colapinto aún no se tomó vacaciones en la F1: la señal sobre su posible continuidad con Alpine en 2027

“27 campeones, 27 identidades”: la historia detrás de los parches especiales que usarán los equipos en la Copa Libertadores

TELESHOW

Wanda Nara mostró los videos del escalofriante robo en su casa de Italia: “Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta”

Wanda Nara mostró los videos del escalofriante robo en su casa de Italia: “Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta”

Miranda! celebra sus 25 años de vida con una foto del recuerdo de su primer show: “No hubieran sido posibles sin ustedes”

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron sobre Juan Darthés en las giras de Patito Feo: “Estaba al acecho”

El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

Susana Giménez sobre Verónica Castro: “No está bien de salud, le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la m...”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil y Corea del Sur crearon un grupo de trabajo para destrabar acuerdo comercial con el Mercosur

Brasil y Corea del Sur crearon un grupo de trabajo para destrabar acuerdo comercial con el Mercosur

El Salvador: El 73% de los cuadros de neumonía requirió atención hospitalaria afectando principalmente a los niños

Familias regresan a casa tras las inundaciones, pero Costa Rica sigue bajo alerta por nuevas lluvias

Ministerio de Agricultura dominicano activa plan nacional contra la chinche de la espiga en el arroz

Honduras: Sequía obliga al Gobierno a reforzar inversiones para rescatar el agro ante pérdidas de cultivos