Meta da marcha atrás: se cancela el cobro por escuchar mejor con sus gafas inteligentes

La función Conversation Focus se diferencia de otras tecnologías por operar completamente en el dispositivo. (Composición Infobae: Europa Press/Meta)

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Meta ha decidido frenar abruptamente la imposición de un límite de uso gratuito en Conversation Focus, una función destacada de las gafas Ray-Ban Meta y Oakley, después de una oleada de críticas por parte de los usuarios.

The Verge confirmó la decisión de la compañía, que había comenzado a aplicar, sin previo aviso, una restricción de tres horas mensuales de uso gratuito. Para quienes requerían más tiempo, existía la opción de suscribirse a Meta One Premium por 19,99 dólares al mes, lo que permitía ampliar el límite a 15 horas mensuales.

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La reacción negativa en comunidades como Reddit y en medios especializados fue tan contundente que Meta optó por suspender el nuevo modelo de cobro.

Meta ha decidido frenar abruptamente la imposición de un límite de uso gratuito en Conversation Focus. REUTERS/Manuel Orbegozo

Por qué Meta intentó cobrar por Conversation Focus en sus gafas inteligentes

La función Conversation Focus se diferencia de otras tecnologías por operar completamente en el dispositivo, sin conexión a servidores externos de Meta. Utiliza los micrófonos de las gafas para identificar y amplificar la voz de la persona que se encuentra enfrente, filtrando el ruido ambiental.

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El proceso ocurre en el procesador interno de las gafas, lo que significa que no genera costes de computación en la nube para la empresa. Esta característica fue clave en la reacción de los usuarios, ya que muchos consideraron injustificado limitar el uso de una función que no implica gastos adicionales para Meta.

El plan de restringir Conversation Focus a tres horas mensuales gratuitas, y exigir el pago de una suscripción para acceder a más tiempo, fue interpretado por los usuarios como un intento de transformar funcionalidades ya incluidas en el hardware en una fuente de ingresos recurrentes.

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Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta (segunda generación con inteligencia artificial) se lanzaron oficialmente al mercado en octubre de 2023. REUTERS/Carlos Barria

En foros como Reddit, los comentarios superaron los 200.000 votos positivos y calificaron la estrategia como «subscription creep» y «bait-and-switch». Este tipo de prácticas, donde se añade un coste adicional a funciones básicas de un producto ya adquirido, suele generar rechazo entre los consumidores.

Un usuario resumió el sentir general: “Añadir anticaracterísticas a un dispositivo sin características es una apuesta arriesgada”.

Qué es Conversation Focus y por qué es valorada por los usuarios de gafas inteligentes

Conversation Focus es una función integrada en las gafas Ray-Ban Meta y Oakley que permite aislar la voz de la persona con la que se conversa en entornos ruidosos. Mediante el uso de micrófonos direccionales, la tecnología capta y amplifica selectivamente la voz deseada a través de los altavoces de las gafas.

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Su utilidad se hace evidente en lugares como restaurantes concurridos, conciertos o espacios de trabajo abiertos, donde el ruido de fondo puede dificultar la comunicación.

Las gafas Ray-Ban Meta cuentan con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles integrada en la montura.

Además, Conversation Focus ha demostrado ser especialmente útil para personas con pérdida auditiva leve o moderada, ya que actúa como un amplificador discreto de conversaciones. La función puede activarse mediante el comando “Hey Meta, inicia Conversation Focus”, facilitando la interacción en situaciones cotidianas donde el entorno acústico representa una barrera.

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Cómo funcionaba el plan de suscripción de Meta para Conversation Focus

El plan de Meta consistía en ofrecer tres horas mensuales de uso gratuito de Conversation Focus a los usuarios que no estuvieran suscritos al servicio Meta One Premium. Quienes necesitaban más tiempo podían optar por la suscripción, que elevaba el límite a quince horas al mes por 19,99 dólares.

Al agotarse el tiempo gratuito, la función quedaba deshabilitada hasta el siguiente mes. La modificación se realizó de manera discreta, a través de una actualización en la página de soporte de Meta, sin una comunicación clara ni proactiva a los usuarios.

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