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“Estamos en la singularidad”: Sam Altman afirma que la IA ya cruzó la frontera de la ciencia ficción

El director ejecutivo de OpenAI plantea un salto productivo que podría reconfigurar empleo y modelos de negocio, con automatización extendida y nuevas cadenas de valor antes de 2030

Sam Altman afirma que lo fuera de lo común ya llegó y la industria reabre el debate de los límites de la IA- REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Sam Altman afirma que lo fuera de lo común ya llegó y la industria reabre el debate de los límites de la IA- REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
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El avance de la inteligencia artificial ha tomado un giro inesperado, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, asegura que la humanidad ya ha ingresado en la etapa conocida como la singularidad tecnológica.

Altman sostuvo que la singularidad, entendida como el punto en el que la inteligencia artificial supera las capacidades humanas y comienza a evolucionar sin control predecible, ya no es una posibilidad remota.

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El episodio, descrito como inédito por su director ejecutivo, expone cómo modelos recientes pueden resolver retos complejos con resultados inesperados, y renueva la discusión sobre seguridad, límites técnicos y gobernanza corporativa - REUTERS/Aly Song/File Photo
El episodio, descrito como inédito por su director ejecutivo, expone cómo modelos recientes pueden resolver retos complejos con resultados inesperados, y renueva la discusión sobre seguridad, límites técnicos y gobernanza corporativa - REUTERS/Aly Song/File Photo

Su afirmación cobra relevancia tras un incidente reciente en el que un agente de IA impulsado por los últimos modelos de OpenAI logró vulnerar conjuntos de datos de Hugging Face, otro referente del sector, durante una prueba de hacking controlado. El propio CEO de Hugging Face calificó el episodio como “sin precedentes”, subrayando la magnitud del desafío tecnológico y ético que enfrenta la industria.

La declaración, realizada durante el pódcast “Relentless” por el CEO de OpenAI, reavivó en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, en un momento en que los límites entre ciencia ficción y realidad se desdibujan con rapidez.

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Qué es la singularidad y por qué la mencionó Altman

La singularidad tecnológica ha sido durante décadas un concepto propio de la literatura de ciencia ficción. Se refiere al momento en que las máquinas igualan o superan la inteligencia humana, generando un ciclo de auto-mejora que escapa al control de sus creadores.

El director ejecutivo de OpenAI sostiene en un pódcast que la inteligencia artificial entra en una fase de avance acelerado, mientras un test controlado con un agente autónomo y datos de Hugging Face vuelve a tensar alertas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El director ejecutivo de OpenAI sostiene en un pódcast que la inteligencia artificial entra en una fase de avance acelerado, mientras un test controlado con un agente autónomo y datos de Hugging Face vuelve a tensar alertas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Según Altman, “ahora estamos, como, en la singularidad”, lo que implica que avances recientes han acelerado la llegada de este escenario. El directivo recuerda que hace apenas una década, la singularidad era un tema de conversación informal, casi un juego intelectual entre colegas.

A diferencia de los temores habituales que rodean este fenómeno, Altman proyecta una visión optimista: “He estado esperando esto toda mi vida, y creo que va a ser increíble, sumamente positivo, asombroso para el mundo”. Además, anticipa que la IA podría realizar entre el 30% y 40% de las tareas humanas antes de 2030, transformando radicalmente el mercado laboral y los modelos económicos.

En contraste, hay voces escépticas. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, ha calificado las discusiones sobre la IA consciente como especulativas. Por su parte, Altman ha rechazado las posturas alarmistas de algunos rivales y promete trabajar para que los escenarios más negativos no se materialicen.

Un futuro sin dinero según Elon Musk

Proyecciones como las de Elon Musk apuntan a un escenario de producción casi ilimitada y rediseño de transferencias públicas, mientras persisten preguntas sobre distribución, estabilidad social y mecanismos para supervisar tecnología avanzada - REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
Proyecciones como las de Elon Musk apuntan a un escenario de producción casi ilimitada y rediseño de transferencias públicas, mientras persisten preguntas sobre distribución, estabilidad social y mecanismos para supervisar tecnología avanzada - REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

La posibilidad de una IA que supere la inteligencia humana plantea interrogantes sobre el futuro del empleo y la economía. El billonario Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, estima que para 2036 el dinero podría dejar de ser relevante.

En una entrevista con The Economist, Musk argumenta que el avance de la automatización y la producción ilimitada reducirá la escasez hasta hacerla irrelevante. “Habrá un ingreso alto universal. El trabajo será como cultivar una huerta: no necesitas hacerlo, pero quizás quieras hacerlo”, pronostica Musk.

Según esta visión, la abundancia provocada por la IA obligará a repensar la función del dinero y la distribución de recursos. Musk sugiere que el Tesoro Nacional podría enviar pagos directos a los ciudadanos, eliminando la preocupación por la inflación debido al aumento exponencial de la producción.

No obstante, reconoce los riesgos de una transición brusca y la necesidad de establecer sistemas de control y vigilancia sobre la tecnología.

La obsesión con la singularidad se remonta a un siglo de relatos de ciencia ficción, donde el desenlace suele ser catastrófico. El caso más célebre, “Terminator” de James Cameron, muestra a una IA autoconsciente que percibe a la humanidad como una amenaza. Hoy, las advertencias de la ficción encuentran eco en la realidad, mientras expertos y ejecutivos discuten cómo evitar que la inteligencia artificial escape al control humano.

A pesar de los temores y las predicciones optimistas, el debate sobre el papel de la IA en el futuro de la humanidad se mantiene abierto. La singularidad ya no es solo un concepto literario, sino un desafío tangible para la tecnología, la economía y la sociedad global.

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