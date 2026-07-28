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Un solo clic puede vaciar tu cuenta: las tácticas de los ciberdelincuentes en América Latina

Las campañas combinan suplantación, saturación de servicios y explotación de fallos en proveedores para ampliar alcance, robar credenciales o paralizar operaciones

América Latina enfrenta una ola récord de ciberataques y el fraude escala en segundos - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
América Latina enfrenta una ola récord de ciberataques y el fraude escala en segundos - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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La transformación digital ha impulsado el desarrollo de nuevas oportunidades, pero también ha abierto la puerta a un incremento sin precedentes de ataques cibernéticos en América Latina. En apenas un instante, un clic en un enlace malicioso puede vaciar cuentas bancarias o comprometer información confidencial. La sofisticación y frecuencia de estos ataques coloca a la región como uno de los principales objetivos globales.

De acuerdo con los expertos en seguridad digital de Hackmetrix, ciberdelincuentes emplean métodos avanzados, muchos de ellos perfeccionados por grupos como Lazarus, vinculado a Corea del Norte, y LockBit, que han ejecutado operaciones de alto impacto en la última década.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Educación y parches, las claves para frenar malware que evade antivirus - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque a Sony Pictures y la propagación del ransomware WannaCry, que causó daños estimados en 4.000 millones de dólares, ilustran el alcance y gravedad de la amenaza. Además, el modelo Ransomware-as-a-Service (RaaS) ha puesto herramientas peligrosas al alcance de individuos con conocimientos técnicos limitados, facilitando la multiplicación de ataques y la aparición de nuevos actores.

¿Quiénes están detrás de los ataques?

El concepto de ciberdelincuente engloba una variedad de perfiles. Existen los “hackers éticos” que colaboran con empresas para mejorar la seguridad; los de “sombrero gris”, que buscan vulnerabilidades sin autorización, y los “black hat”, responsables de delitos como el robo de datos y la instalación de software malicioso.

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Los hackers de sombrero negro son los principales actores del cibercrimen, motivados por intereses económicos, espionaje, desestabilización institucional o incluso el desafío personal.

Cómo son los ataques de los hackers

Los expertos recomiendan a los usuarios revisar periódicamente las extensiones instaladas en Google Chrome.
Los agresores reúnen datos con herramientas de rastreo, escanean fallas con utilidades automatizadas y ejecutan intrusiones con marcos de explotación, antes de eliminar evidencias para complicar la atribución y sostener accesos clandestinos prolongados (Reuters)

Los ataques pueden ser no dirigidos, cuando los criminales buscan explotar cualquier vulnerabilidad disponible en sistemas a través de herramientas automatizadas como Shodan y Censys. También existen ataques dirigidos que apuntan a víctimas específicas, como empresas, gobiernos o infraestructuras críticas, con una preparación meticulosa que incluye recolección de datos, análisis, ejecución y eliminación de rastros.

De acuerdo con el equipo de Hackmetrix, el proceso suele comenzar con la recopilación de información mediante utilidades como Whois, Google Dorks y Maltego. Luego, se identifican puntos débiles con programas como nmap y OpenVAS. Una vez dentro, herramientas como Metasploit y John The Ripper facilitan el acceso y control de los sistemas. Al concluir, los atacantes eliminan huellas digitales para dificultar la identificación.

En algunos casos, la introducción de malware no requiere de información previa extensa. Basta con conocer el sistema operativo para desplegar programas indetectables por antivirus y comprometer dispositivos de forma inmediata.

Entre las técnicas más utilizadas destacan el phishing, el ransomware, los ataques DDoS, la explotación de vulnerabilidades y la manipulación de la cadena de suministro. Los objetivos principales incluyen la obtención de ganancias económicas, el espionaje corporativo y gubernamental, la desestabilización política, el vandalismo digital y la venta de datos en el mercado negro.

Un escudo de seguridad digital brillante con candados y nodos de red sobre un circuito electrónico que emite luz azul.
De acuerdo con expertos, la prudencia y cuidado siempre será la primera brecha de seguridad en el mundo digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes utilizan exploit kits para buscar y explotar vulnerabilidades, programas de cracking de contraseñas, diversos tipos de malware, phishing kits para suplantar identidades, botnets para ataques masivos y herramientas de anonimato como VPN y Tor. La ingeniería social complementa estas técnicas, explotando la confianza y desconocimiento de los usuarios.

De acuerdo con Hackmetrix, la región enfrenta hasta 1.600 ataques por segundo, cifra que subraya la magnitud del problema. Los delincuentes buscan principalmente el robo de fondos mediante fraudes, secuestro de datos y acceso a cuentas bancarias, pero también el robo de secretos comerciales y la alteración de servicios esenciales.

Cuáles son los sectores más vulnerables

El sector financiero, la salud, la educación, el gobierno, la infraestructura crítica y las compañías tecnológicas figuran entre los más afectados. Estos sectores gestionan información sensible y recursos estratégicos, lo que los convierte en blancos prioritarios para los delincuentes. Las empresas de tecnología y el comercio electrónico deben proteger tanto sus activos como la confianza de los usuarios.

Expertos insisten en la importancia de una estrategia de ciberseguridad integral: educación continua, firewalls, antivirus, actualización constante de sistemas y planes de respuesta ante incidentes. Estas acciones resultan esenciales para reducir los riesgos y proteger los activos digitales en un entorno cada vez más expuesto.

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