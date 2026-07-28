Tras los casos testigos de Embolo y Almirón, la IFAB publicó una aclaración para aplicar la “sustitución de identidad” desde el VAR

La IFAB emitió una circular con una aclaración sobre el uso del VAR en el error de identidad (Foto: Reuters/Albert Gea)

Guardar

La International Football Association Board (IFAB) –organismo de regir las Reglas de Juego del fútbol– publicó una aclaración sobre la aplicación del videoarbitraje (VAR) en los casos de amonestación por error de identidad durante el Mundial 2026, luego de que en la competencia se presentaran situaciones que pusieron a prueba el alcance de la regla y el protocolo vigente.

El VAR está regulado por el protocolo oficial de la IFAB, que establece los incidentes revisables. Según la última versión de la norma, el video arbitraje puede intervenir en cuatro situaciones: goles, penales, tarjetas rojas directas y errores de identidad. En la circular N°34 difundida en las últimas horas, con la firma del secretario de la entidad Lukas Brud, difundieron “aclaraciones importantes” y brindaron información sobre “pruebas piloto” que se aplicaron durante la reciente Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Allí, hicieron aclaraciones sobre el protocolo “de sustitución con límite de tiempo” y el de “tratamiento y evaluación fuera del campo”. Sin embargo, el caso que más resonó en Europa es el que se enfoca en la “identidad errónea”.

El documento no hace referencias específicas al caso de Breel Embolo en Suiza-Argentina ni tampoco al de Miguel Almirón en Paraguay-Estados Unidos, los dos casos de “Mistaken Identity” durante el pasado Mundial. En este marco, y más allá de que varios medios europeos aseguraron que la corrección marca un error en la expulsión de Embolo ante la Albiceleste, solamente brinda un párrafo de reinterpretación de la regla para clarificar cuándo se debe poner en práctica: “Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí misma no puede revisarse ni modificarse. El uso de la cláusula de identidad errónea para tratar las simulaciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo una buena acogida y se incluirá en la revisión detallada del protocolo del VAR anunciada en la circular n.º 32. Sin embargo, no podrá utilizarse como tal hasta que concluya dicha revisión”.

PUBLICIDAD

NO HAY AMARILLA PARA PAREDES Y SUIZA SE QUEDÓ CON 10



Pinheiro le quitó la sanción a Lea tras la revisión del VAR y determinó que hubo simulación por parte de Embolo, quien recibió la segunda tarjeta y posterior roja.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jfK952dy0u — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

La Reglamentación oficial que se utilizó durante el Mundial aparece durante el segundo punto del protocolo del VAR que oficializó la IFAB. Allí especifican en el apartado D (“Identificación errónea —tarjeta roja o amarilla–”) la siguiente definición: “Si el árbitro sanciona una infracción pero ha identificado claramente de forma errónea al jugador que la cometió, solo se podrá revisar la identidad del infractor”.

En ese tramo, hacen una aclaración: “Las decisiones o incidentes revisables incluyen ahora dos errores poco frecuentes pero que pueden cambiar el rumbo del partido: Tarjeta roja derivada de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta / Identificación errónea cuando el árbitro muestra una tarjeta amarilla o roja, pero ha sancionado claramente al jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos por la infracción en cuestión; la infracción en sí misma no puede revisarse, salvo en el contexto de la identificación errónea”.

PUBLICIDAD

VAR protocol – mistaken identity

Durante el Mundial 2026, la aplicación de este artículo se puso en evidencia en dos partidos. En la fase de grupos, el árbitro amonestó a Tim Ream, defensor de Estados Unidos, por una supuesta falta sobre Miguel Almirón de Paraguay. El VAR intervino, revisó la jugada y corrigió la identidad del infractor, lo que llevó a retirar la tarjeta a Ream y amonestar a Almirón por simulación.

En los cuartos de final, en el encuentro entre Argentina y Suiza, el árbitro mostró una tarjeta amarilla a Leandro Paredes por una presunta falta sobre Breel Embolo. La revisión del VAR señaló que Paredes no cometió la infracción, por lo que se retiró la amonestación y se sancionó a Embolo por simulación. Como el jugador suizo ya había sido amonestado, la segunda tarjeta implicó su expulsión.

PUBLICIDAD

Miguel Almirón fue uno de los protagonistas de esta nueva regla en Paraguay-Estados Unidos (Foto: Reuters/Matthew Childs)