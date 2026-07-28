La definición de un arquitecto del 1 a 1: “Sin incertidumbre cambiaria, las tasas de interés se desploman y la actividad repunta”

Horacio Liendo explicó que la estabilidad monetaria es fundamental para reducir la volatilidad financiera

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El abogado y jurista argentino Horacio Tomás Liendo, uno de los principales diseñadores del esquema legal del régimen de convertibilidad en los años noventa, reivindicó la necesidad de un cambio estructural en el enfoque cambiario y monetario de Argentina. Durante una entrevista en Infobae en Vivo, sostuvo que “si despejamos la incertidumbre cambiaria, las tasas de interés se desploman y la actividad repunta”, al explicar su visión sobre las consecuencias de eliminar controles y consolidar un marco de estabilidad monetaria.

Desde su experiencia como arquitecto legal de la Ley de Convertibilidad, Liendo argumentó que las altas tasas de interés que afectan tanto a familias como a empresas derivan de la persistente incertidumbre sobre el valor del peso y el dólar. “No hay un clima generalizado de inversión en el país porque las tasas de interés son muy altas. Y a su vez, las tasas de interés que afectan a las familias, que son las de las aplicaciones fintech, son siderales. Estamos hablando de quinientos por ciento anual o más”, advirtió. Según el exfuncionario, ese fenómeno tiene relación directa con la falta de definiciones claras respecto al régimen monetario y cambiario.

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Para Liendo, la solución pasa por eliminar de raíz los controles y restricciones que rigen sobre el mercado cambiario. “Si decimos: despejemos esa incertidumbre, vale lo que va a valer. Eliminemos absolutamente todo. El Banco Central ahora ya no puede financiar al Gobierno, solamente se tiene que ocupar de esto, va a tener los pesos que le demande la gente, nada más. Y bueno, va a tener un precio X, no lo puedo saber porque es imposible. A partir de ahí, las tasas de interés se desploman. Todas las tasas de interés se van a desplomar y la actividad va a repuntar”, sostuvo.

En esa línea, Liendo destacó el precedente de la convertibilidad y las diferencias con la gestión actual. Al comparar el esquema vigente con el de los noventa, señaló: “Durante la convertibilidad, la economía crecía al 9% anual mientras la inflación bajaba”. Reconoció, sin embargo, que no plantea una vuelta literal a ese modelo, sino nuevas reglas que doten de previsibilidad a los actores económicos. “No vamos a volver a la convertibilidad, pero hay que aprender de esa historia”, afirmó.

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El exfuncionario argumentó que el Banco Central debe enfocarse en la defensa del valor de la moneda (Reuters)

El especialista enfatizó que el centro de la reforma debe ubicarse en la función primordial del Banco Central (BCRA). “El Banco Central debe concentrarse en defender el valor de la moneda”, remarcó. En su opinión, la reciente reforma de la Carta Orgánica de la entidad representa un avance, pero resulta insuficiente para los desafíos que enfrenta el país. “La reforma es un avance, sin duda, respecto al retroceso que había significado la reforma anterior de 2012... Pero en mi opinión, no está a la altura de lo que requiere el país. Se queda corta”, aseguró.

El abogado advirtió que, aunque la nueva normativa limita la capacidad del BCRA para financiar al Gobierno, “ver al Banco Central solo como una alternativa inadecuada, dañina, de financiamiento al Gobierno por la vía de emisión de dinero, sí, es lo mínimo cierto que podemos pedirle en este momento. Pero, en mi opinión, no está a la altura de lo que requiere el país”.

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Liendo señaló que la economía argentina necesita avanzar hacia un régimen de mayor libertad cambiaria y competencia de monedas. “No propongo una dolarización, sino la libre competencia de monedas”, detalló. Explicó que, en su visión, el dólar debería tener curso legal, pero sin desplazar completamente al peso. “Que se declare el curso legal del dólar, pero no una dolarización, es decir, que convive con el peso”, sostuvo. Además, propuso que los depósitos en dólares estén respaldados en un 100%, para evitar episodios de desconfianza y retiros masivos: “El encaje que deben tener los depósitos en dólares debe ser el 100%. Los dólares en el banco están depositados en encaje en otros bancos y esos bancos deben ser en el exterior”.

En el análisis de Liendo, el control de cambios y el régimen penal cambiario constituyen trabas que impiden el desarrollo de un mercado verdaderamente libre. “Eliminar el control de cambios sería un cambio de régimen monetario y cambiario”, manifestó. Para graficar su argumento, mencionó el caso de Perú, donde la constitución garantiza a la población la libre tenencia y manejo de divisas extranjeras desde 1993. “En Perú, un exportador vende su producción y no tiene obligación de vender los dólares. Eso rige desde el año 93 y no ha pasado nada”, ejemplificó.

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El exfuncionario también subrayó que la función del Banco Central debe limitarse a proveer “dinero estable” y dejar de lado tareas de control cambiario. “El Banco Central no debe ser el policía de quién compra o no compra dólares. No debería serlo. Allí, si sube, supongamos, en esta hipótesis, hay más gente que compra que la que vende y sube la cotización del dólar, ¿qué va a pasar en ese esquema que yo imagino? Van a subir las exportaciones. Van a bajar las importaciones”, argumentó.

El abogado propuso eliminar el control de cambios y promover la libre competencia de monedas

Liendo insistió en que liberar el mercado cambiario reduciría la volatilidad y la incertidumbre, lo que permitiría una baja generalizada de las tasas de interés y un mayor dinamismo económico. “Si despejamos la incertidumbre cambiaria, las tasas de interés se desploman y la actividad repunta”, reiteró, focalizando en la importancia de reglas claras y previsibles.

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Consultado sobre la comparación entre el modelo actual y la convertibilidad, Liendo advirtió sobre los riesgos de caer en el anacronismo. “Es difícil escapar a un vicio de la comparación que es el anacronismo... Pero si caemos en el vicio y decimos: ‘Bueno, comparemos simplemente por dos indicadores, crecimiento económico e inflación, y tomemos el mismo periodo, tres años y tres años’. Bueno, no hay ninguna duda que los indicadores de la convertibilidad fueron muy superiores”, analizó. Matizó esa visión aclarando que el contexto y las condiciones históricas difieren y que la realidad actual exige soluciones adaptadas.

En la entrevista, Liendo repasó también el carácter gradualista de la actual gestión en materia monetaria. “El Gobierno eligió un camino gradualista en materia monetaria. No eligió el camino del shock o pareciera sentirse cómodo con este escenario”, observó. Según el jurista, la reducción de la inflación del 200% al 30% anual constituyó un logro inicial, pero luego el proceso se estancó. “Yo creo que fue un muy buen resultado para el primer año, y que luego medio como que se estancó al llegar al rango del 30%, que sigue avanzando, es mucho más difícil bajar, ¿no es cierto? De una inflación mediana a una inflación inexistente. Pero nosotros tenemos urgencia, como país, de llegar a una inflación internacional, de llegar al 2% anual”, describió.

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Al exponer sus propuestas, Liendo remarcó que el país requiere un cambio de régimen profundo. “Nosotros tenemos que adoptar, en mi opinión, un cambio de régimen cambiario y monetario. ¿En qué consiste eso? Consiste en eliminar el control de cambios, no eliminar el cepo. Yo puedo levantar el cepo dentro del control de cambios, pero sigo teniendo la autorización para volver a ponerlo. Eso ya ocurrió durante el macrismo”, explicó. Y sugirió que el país debe derogar el régimen penal cambiario y limitar las competencias del Banco Central al manejo del peso y la regulación monetaria y financiera, dejando de lado la intervención cambiaria.

Al cierre de la entrevista, Liendo repasó su experiencia durante los primeros años de la convertibilidad y el impacto que tuvo la aplicación de ese régimen en la economía argentina. “Recuerdo cuando salí del Banco Central, esos días, caminar por la City. Vi cómo se desplomaban las tasas de interés que estaban en las pizarras, dije: ‘Esto está funcionando, esto está cambiando’”, relató.

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En su intervención, el jurista también destacó la importancia de la tecnología y la innovación financiera, así como la necesidad de actualizar el marco normativo local para adaptarse a los cambios globales. “Hoy en día, restablecer un dinero estable es lo mínimo y esencial para dar el siguiente paso, que es acceder al mundo de los activos virtuales, al blockchain”, afirmó.

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