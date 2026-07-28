Ola de calor extremo activa alertas en 19 estados de EE. UU.: millones de personas enfrentarán temperaturas de hasta 49°C

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió advertencias de calor extremo para 19 estados por temperaturas inusualmente altas y humedad elevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió advertencias de calor extremo para 19 estados debido a temperaturas inusualmente altas y altos niveles de humedad que afectan a millones de personas desde el lunes 27 de julio de 2026. La causa principal es la formación de una cúpula de calor, un fenómeno atmosférico que intensifica el calor y prolonga las condiciones adversas, de acuerdo con autoridades meteorológicas federales.

De acuerdo con la información oficial del NWS y el Centro de Predicción del Clima, la advertencia incluye regiones de Arizona, Arkansas, California, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wisconsin. La medida abarca tanto grandes ciudades como áreas rurales, y se actualiza de manera constante en los portales oficiales del gobierno federal y de los estados afectados.

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Este episodio ocurre en pleno verano del hemisferio norte y se suma a una serie de olas de calor registradas en los últimos años en Estados Unidos. Las autoridades explican que la persistencia de la cúpula de calor mantiene el aire caliente atrapado cerca de la superficie, impidiendo el ingreso de masas de aire frío y limitando el descenso de las temperaturas por la noche.

¿Qué es una “cúpula de calor” y cómo afecta a la población?

Una cúpula de calor es un sistema de alta presión que se instala sobre una región y actúa como una tapa sobre la atmósfera. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sistema comprime el aire, lo calienta y evita que las corrientes frías puedan ingresar a la zona afectada. El resultado es un ambiente muy cálido durante varios días consecutivos, tanto en las horas diurnas como nocturnas.

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El Centro de Predicción del Clima señala que las cúpulas de calor suelen formarse durante el verano y pueden abarcar grandes extensiones, afectando a muchos estados al mismo tiempo. La prolongación de estas condiciones eleva el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, como agotamiento o golpes de calor, especialmente en personas mayores, niños pequeños y quienes realizan actividades al aire libre.

La advertencia de calor extremo alcanza a estados como Arizona, California, Texas, Tennessee, Nevada, Utah y Wisconsin, con alertas activas en ciudades y áreas rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los estados afectados por la advertencia de calor extremo?

Las advertencias del NWS incluyen a los siguientes estados:

Arizona

Arkansas

California

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Minnesota

Mississippi

Misuri

Montana

Nebraska

Nevada

Oklahoma

Tennessee

Texas

Utah

Wisconsin

En estos estados, la advertencia abarca cientos de condados y numerosas ciudades principales, como Phoenix, Las Vegas, St. Louis, Memphis y Little Rock. Las autoridades monitorean la situación y actualizan las alertas en función de la evolución del fenómeno.

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¿Qué temperaturas se registran durante la cúpula de calor?

Los valores previstos por el NWS para regiones del suroeste, como Arizona, California y Nevada, oscilan entre 42 y 49 grados Celsius, cifras superiores a los promedios históricos de la época. En puntos del valle de la Muerte, en California, se han reportado valores cercanos a los 50 grados Celsius.

En el medio oeste y el sur, la combinación de altas temperaturas y humedad eleva la sensación térmica hasta valores cercanos a 47 grados Celsius. En estados del norte, como Minnesota, Wisconsin y Montana, se han registrado temperaturas superiores a los 38 grados Celsius, niveles poco frecuentes para la región.

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Las noches también presentan mínimas elevadas, muchas veces por encima de los 27 grados Celsius, lo que dificulta la recuperación del cuerpo y mantiene el riesgo de afectaciones a la salud.

La cúpula de calor actúa como un sistema de alta presión que atrapa aire caliente cerca de la superficie e impide el ingreso de aire frío. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades ante la ola de calor?

El Servicio Meteorológico Nacional y los departamentos de salud de los estados afectados han difundido recomendaciones para reducir el impacto de la ola de calor:

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Beber agua con regularidad, aunque no se sienta sed.

Permanecer en espacios cerrados y climatizados siempre que sea posible.

Limitar la actividad física al aire libre en las horas de mayor temperatura.

Vestir ropa clara, ligera y holgada.

Supervisar a las personas mayores, niños y quienes presentan enfermedades crónicas.

No dejar niños ni mascotas en vehículos estacionados.

Tomar pausas frecuentes en lugares frescos si es necesario trabajar en exteriores.

La agencia federal subraya el mensaje de “evitar la exposición directa al sol” durante las horas centrales del día y buscar ambientes frescos siempre que sea posible. Las autoridades insisten en que se sigan los avisos oficiales y las pautas de los departamentos de salud.

¿Cuánto tiempo durará la advertencia y qué monitoreo existe?

El NWS informa que la duración de las advertencias depende de la ubicación. En California, Nevada, Utah y Nebraska, algunas alertas finalizarán la noche del lunes, mientras que en Arkansas, Tennessee, Misuri, Kentucky y Mississippi se mantendrán al menos hasta el martes. Para el área de Phoenix y zonas cercanas de Arizona, la advertencia podría extenderse hasta el miércoles. El Centro de Predicción del Clima anticipa que las condiciones extremas podrían mantenerse en el suroeste y sur del país durante varios días más.

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El monitoreo se realiza de forma continua y las actualizaciones se publican en los portales oficiales del NWS (https://www.weather.gov/) y de los departamentos de salud estatales, así como en redes sociales institucionales.

Las autoridades recomiendan beber agua, permanecer en espacios climatizados, limitar la actividad al aire libre y no dejar niños ni mascotas en vehículos estacionados. (AP Foto/Robert F. Bukaty)

¿Cuál es el impacto y los antecedentes de cúpulas de calor en Estados Unidos?

El NWS estima que aproximadamente 40 millones de personas están bajo advertencia. En ciudades como Rapid City (Dakota del Sur), se han registrado récords de temperatura durante el fin de semana, con valores de 44,4 grados Celsius. Las olas de calor previas han generado aumentos en consultas médicas y han exigido la capacidad de los sistemas de energía y salud pública.

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Las noches con temperaturas mínimas elevadas incrementan el riesgo de complicaciones, en particular para personas vulnerables. Las autoridades recomiendan atención especial a quienes no cuentan con acceso a climatización, ya que son quienes presentan mayor riesgo de sufrir consecuencias graves.

¿Qué puede esperar la población y dónde informarse?

El NWS y el Centro de Predicción del Clima prevén que las temperaturas extremas disminuyan en el medio oeste a partir del miércoles, pero el suroeste y el sur podrían seguir bajo condiciones de calor intenso. Las advertencias podrían renovarse según el comportamiento del sistema atmosférico.

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Es fundamental que la población consulte los portales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y los departamentos de salud estatales, donde se ofrecen actualizaciones permanentes y recomendaciones precisas para cada región. Adoptar medidas preventivas y mantenerse informado es clave para reducir el impacto de la cúpula de calor sobre la salud y la infraestructura.