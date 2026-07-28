La batalla ética contra los ciberataques: empresas pagan a hackers para detectar vulnerabilidades

Hackers éticos de distintas regiones colaboran en eventos internacionales para anticipar riesgos y mejorar la seguridad informática en empresas y organismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un contexto global donde los ciberataques aumentan en velocidad y sofisticación, la lucha por la seguridad digital ha dado lugar a eventos donde los mejores hackers del mundo se congregan para detectar vulnerabilidades y reducir riesgos.

En encuentros como el Desafío Internacional de Ciberseguridad de 2026, conocidos como la “Copa del Mundo de la Ciberseguridad”, grupos de estudiantes expertos en ciberseguridad de diversas regiones compiten para identificar y corregir fallos antes de que puedan ser explotados.

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El creciente impacto de los ciberdelitos, que en el periodo 2024-2025 alcanzaron solo en Australia más de 84.000 incidentes con un coste de 2.100 millones de dólares, ha impulsado a gobiernos y empresas a adoptar estrategias innovadoras.

Están aumentando a nivel global el número de ciberataques a empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de ellas es el denominado “hacking ético”, una práctica que, aunque suene contradictoria, se posiciona como una de las mejores defensas ante el crimen digital. Empresas de todo el mundo pagan a hackers para anticipar y contrarrestar amenazas, reforzando así sus infraestructuras tecnológicas.

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Qué significa el hacking ético y por qué no es una contradicción

El término hacking ético puede resultar paradójico para muchos, pero se ha consolidado como una disciplina clave en la prevención de ciberataques.

Según explicó Rohan van Klinken, desarrollador de software y representante del Equipo de Oceanía, el objetivo es que especialistas simulen ataques reales con el fin de identificar debilidades en los sistemas antes de que lo hagan los delincuentes.

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“La mejor manera de asegurar un sistema es que alguien lo hackee de verdad y señale todas las vulnerabilidades”, afirmó van Klinken a ABC. Esta práctica se diferencia del hacking malicioso en que busca fortalecer la seguridad, no dañarla.

Expertos en ciberseguridad ponen a prueba infraestructuras digitales bajo estrictos principios éticos, identificando vulnerabilidades antes que los atacantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos destacan que los desafíos internacionales permiten a los participantes sumergirse en un estado mental de máxima concentración, enfrentando problemas complejos durante horas. Los resultados de estos ejercicios se traducen en mejoras concretas para empresas y usuarios, que se benefician de sistemas más robustos y protegidos.

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Por qué las empresas pagan para ser hackeadas

El avance de los ciberataques ha llevado a un cambio de paradigma: las grandes empresas ahora pagan a especialistas para que intenten vulnerar sus sistemas. Esta táctica, conocida como “Red Teaming”, consiste en contratar grupos de hackers éticos para simular ataques y detectar fallos de seguridad que puedan pasar desapercibidos.

Según citó ABC, Jayden Young, integrante del equipo de Oceanía, dijo: “si puedo encontrar una debilidad en una empresa, hacérsela saber y que puedan solucionarla, eso es mucho mejor que si algún tipo malo llega y la destruye”.

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Grandes corporaciones contratan equipos especializados para detectar y corregir debilidades antes de que sean explotadas por ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta aproximación es similar a la labor de psicólogos criminales que estudian la mente de los delincuentes para ayudar a resolver crímenes. En ciberseguridad, comprender cómo piensa y actúa un hacker permite anticipar sus movimientos y reforzar los sistemas antes de que se produzca un ataque real.

En qué consisten los desafíos de ciberseguridad y qué impacto tienen

En competencias como la “Copa del Mundo de la Ciberseguridad”, los grupos reciben programas con errores intencionales que deben identificar y corregir. Posteriormente, utilizan esos mismos programas para atacar a otros equipos, en un ejercicio que replica escenarios reales de ataque y defensa.

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ABC informó que este tipo de eventos reúne a más de 100 hackers en una misma sala, creando un espacio propicio para el aprendizaje y la colaboración. Estos desafíos no solo tienen un valor formativo, sirven de campo de pruebas para nuevas estrategias y tecnologías.

Estudiantes y profesionales participan en competencias intensivas que reproducen escenarios reales de ataque y defensa digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la teniente general Michelle McGuinness, coordinadora de ciberseguridad de Australia, “las amenazas a las que nos enfrentamos hoy son persistentes, se propagan rápidamente y no conocen fronteras”.

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Qué función cumple la inteligencia artificial en la ciberseguridad

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha abierto nuevas oportunidades y riesgos en el ámbito de la ciberseguridad. El mes pasado, la empresa estadounidense Anthropic declaró que su modelo de IA Claude Mythos era muy peligroso para ser lanzado, por sus avanzadas capacidades de ciberataque.

Sin embargo, el profesor Ryan Ko, director del Centro de Investigación Cibernética de la UQ, sostuvo en el evento que la IA puede ser una aliada valiosa. Según Ko, el equipo de Oceanía utilizó IA hace tres años para replicar ataques de otros equipos de manera creativa, mucho antes de que esas tácticas se popularizaran.

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