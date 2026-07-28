Tecno
GoogleAgregar Infobae en Google

La batalla ética contra los ciberataques: empresas pagan a hackers para detectar vulnerabilidades

Las compañías invierten en expertos en “hacking ético” para anticipar fallos de seguridad y prevenir robos millonarios

Un grupo de personas trabaja en laptops y pantallas de computadora en un evento de ciberseguridad con banners de 'Hackathon 2024' y 'Ciberseguridad Ética'.
Hackers éticos de distintas regiones colaboran en eventos internacionales para anticipar riesgos y mejorar la seguridad informática en empresas y organismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En un contexto global donde los ciberataques aumentan en velocidad y sofisticación, la lucha por la seguridad digital ha dado lugar a eventos donde los mejores hackers del mundo se congregan para detectar vulnerabilidades y reducir riesgos.

En encuentros como el Desafío Internacional de Ciberseguridad de 2026, conocidos como la “Copa del Mundo de la Ciberseguridad”, grupos de estudiantes expertos en ciberseguridad de diversas regiones compiten para identificar y corregir fallos antes de que puedan ser explotados.

PUBLICIDAD

El creciente impacto de los ciberdelitos, que en el periodo 2024-2025 alcanzaron solo en Australia más de 84.000 incidentes con un coste de 2.100 millones de dólares, ha impulsado a gobiernos y empresas a adoptar estrategias innovadoras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Están aumentando a nivel global el número de ciberataques a empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de ellas es el denominado “hacking ético”, una práctica que, aunque suene contradictoria, se posiciona como una de las mejores defensas ante el crimen digital. Empresas de todo el mundo pagan a hackers para anticipar y contrarrestar amenazas, reforzando así sus infraestructuras tecnológicas.

PUBLICIDAD

Qué significa el hacking ético y por qué no es una contradicción

El término hacking ético puede resultar paradójico para muchos, pero se ha consolidado como una disciplina clave en la prevención de ciberataques.

Según explicó Rohan van Klinken, desarrollador de software y representante del Equipo de Oceanía, el objetivo es que especialistas simulen ataques reales con el fin de identificar debilidades en los sistemas antes de que lo hagan los delincuentes.

“La mejor manera de asegurar un sistema es que alguien lo hackee de verdad y señale todas las vulnerabilidades”, afirmó van Klinken a ABC. Esta práctica se diferencia del hacking malicioso en que busca fortalecer la seguridad, no dañarla.

Ocho personas en una oficina miran pantallas de computadora con código y gráficos. Se observan pizarrones con diagramas y bastidores de servidores al fondo.
Expertos en ciberseguridad ponen a prueba infraestructuras digitales bajo estrictos principios éticos, identificando vulnerabilidades antes que los atacantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos destacan que los desafíos internacionales permiten a los participantes sumergirse en un estado mental de máxima concentración, enfrentando problemas complejos durante horas. Los resultados de estos ejercicios se traducen en mejoras concretas para empresas y usuarios, que se benefician de sistemas más robustos y protegidos.

Por qué las empresas pagan para ser hackeadas

El avance de los ciberataques ha llevado a un cambio de paradigma: las grandes empresas ahora pagan a especialistas para que intenten vulnerar sus sistemas. Esta táctica, conocida como “Red Teaming”, consiste en contratar grupos de hackers éticos para simular ataques y detectar fallos de seguridad que puedan pasar desapercibidos.

Según citó ABC, Jayden Young, integrante del equipo de Oceanía, dijo: “si puedo encontrar una debilidad en una empresa, hacérsela saber y que puedan solucionarla, eso es mucho mejor que si algún tipo malo llega y la destruye”.

Cinco hombres en una oficina con mesa grande. Un hombre escribe en una pizarra, otros cuatro usan ordenadores portátiles y de escritorio. Logo de empresa en la pared.
Grandes corporaciones contratan equipos especializados para detectar y corregir debilidades antes de que sean explotadas por ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta aproximación es similar a la labor de psicólogos criminales que estudian la mente de los delincuentes para ayudar a resolver crímenes. En ciberseguridad, comprender cómo piensa y actúa un hacker permite anticipar sus movimientos y reforzar los sistemas antes de que se produzca un ataque real.

En qué consisten los desafíos de ciberseguridad y qué impacto tienen

En competencias como la “Copa del Mundo de la Ciberseguridad”, los grupos reciben programas con errores intencionales que deben identificar y corregir. Posteriormente, utilizan esos mismos programas para atacar a otros equipos, en un ejercicio que replica escenarios reales de ataque y defensa.

ABC informó que este tipo de eventos reúne a más de 100 hackers en una misma sala, creando un espacio propicio para el aprendizaje y la colaboración. Estos desafíos no solo tienen un valor formativo, sirven de campo de pruebas para nuevas estrategias y tecnologías.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudiantes y profesionales participan en competencias intensivas que reproducen escenarios reales de ataque y defensa digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la teniente general Michelle McGuinness, coordinadora de ciberseguridad de Australia, “las amenazas a las que nos enfrentamos hoy son persistentes, se propagan rápidamente y no conocen fronteras”.

Qué función cumple la inteligencia artificial en la ciberseguridad

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha abierto nuevas oportunidades y riesgos en el ámbito de la ciberseguridad. El mes pasado, la empresa estadounidense Anthropic declaró que su modelo de IA Claude Mythos era muy peligroso para ser lanzado, por sus avanzadas capacidades de ciberataque.

Sin embargo, el profesor Ryan Ko, director del Centro de Investigación Cibernética de la UQ, sostuvo en el evento que la IA puede ser una aliada valiosa. Según Ko, el equipo de Oceanía utilizó IA hace tres años para replicar ataques de otros equipos de manera creativa, mucho antes de que esas tácticas se popularizaran.

Temas Relacionados

CiberataquesEmpresasHackersHacking éticoSeguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Estamos en la singularidad”: Sam Altman afirma que la IA ya cruzó la frontera de la ciencia ficción

El director ejecutivo de OpenAI plantea un salto productivo que podría reconfigurar empleo y modelos de negocio, con automatización extendida y nuevas cadenas de valor antes de 2030

“Estamos en la singularidad”: Sam Altman afirma que la IA ya cruzó la frontera de la ciencia ficción

Las contraseñas más usadas, 123456 sigue siendo líder: conoce la más famosa por año de nacimiento

Un cuarto de las mil claves más comunes está formado solo por números, y la elección de combinaciones simples atraviesa todas las generaciones y regiones

Las contraseñas más usadas, 123456 sigue siendo líder: conoce la más famosa por año de nacimiento

Cómo saber si un mensaje de texto es spam antes de abrirlo

Este tipo de SMS apelan a la urgencia con alertas sobre cuentas bloqueadas, cortes de servicio u ofertas falsas

Cómo saber si un mensaje de texto es spam antes de abrirlo

De 30% a 45% menos consumo: cómo logran los híbridos ahorrar combustible en la ciudad

Tecnologías que integran los autos híbridos apagan el motor a combustión en detenciones y reduce hasta un 90% el desgaste de los frenos

De 30% a 45% menos consumo: cómo logran los híbridos ahorrar combustible en la ciudad

Un solo clic puede vaciar tu cuenta: las tácticas de los ciberdelincuentes en América Latina

Las campañas combinan suplantación, saturación de servicios y explotación de fallos en proveedores para ampliar alcance, robar credenciales o paralizar operaciones

Un solo clic puede vaciar tu cuenta: las tácticas de los ciberdelincuentes en América Latina

DEPORTES

La AFA participará de uno de los congresos de marketing deportivo más importantes del mundo

La AFA participará de uno de los congresos de marketing deportivo más importantes del mundo

El álbum de fotos del viaje relámpago de Leandro Paredes a Bariloche junto a su familia tras el permiso especial que le dio Boca Juniors

Tras los casos testigos de Embolo y Almirón, la IFAB publicó una aclaración para aplicar la “sustitución de identidad” desde el VAR

La revelación de Zinedine Zidane tras asumir como DT de Francia y la inesperada pregunta que surgió en su presentación

Arranca la 2ª fecha del Torneo Clausura con San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza y Banfield-Sarmiento: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La China Suárez homenajeó a su hijo Amancio por sus 6 años con fotos inéditas de su nacimiento

La China Suárez homenajeó a su hijo Amancio por sus 6 años con fotos inéditas de su nacimiento

El arte de ser Moria Casán: Cecilia Roth y Griselda Siciliani cuentan cómo fue el desafío de interpretar a La One

El tierno video de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de Amancio: “Mi niño feliz, valiente y sensible”

Fuerte cruce entre Charlotte Caniggia y Sol Abraham en Gran Hermano: “Jugás sucio y sos mala persona”

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

“Glaxo” y “Mis muertos tristes” competirán en la Sección Oficial de San Sebastián

“Glaxo” y “Mis muertos tristes” competirán en la Sección Oficial de San Sebastián

Asi lucen las ruedas rotas del rover Curiosity de la NASA tras casi 14 años de misión en Marte

“Toy Story 5″ alcanza un nuevo récord al superar los 1.000 millones de dólares y domina la taquilla mundial en 2026

Las candidaturas que se perfilan para Guatemala 2027 combinan exaspirantes, diplomáticos y debutantes sin cargos electivos

La pasteurización del huevo gana espacio en la agroindustria de República Dominicana