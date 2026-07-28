Mundo
GoogleAgregar Infobae en Google

Ucrania lanzó más de 390 drones contra la región de Moscú antes del encuentro Zelensky-Trump

El bombardeo dañó viviendas en dos localidades rusas. Ocurre mientras Kiev intensifica sus ataques de largo alcance contra objetivos energéticos y militares del país invasor

Militares ucranianos escriben mensajes a los rusos sobre un drone de ataque de largo alcance FP-1 antes de su misión, en un lugar no revelado de Ucrania. Ucrania lanzó más de 390 drones contra la región de Moscú antes del encuentro entre Zelensky y Trump. (archivo, 2026, REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Militares ucranianos escriben mensajes a los rusos sobre un drone de ataque de largo alcance FP-1 antes de su misión, en un lugar no revelado de Ucrania. Ucrania lanzó más de 390 drones contra la región de Moscú antes del encuentro entre Zelensky y Trump. (archivo, 2026, REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Guardar

Más de 390 drones sobrevolaron la región de Moscú durante la noche, informó este martes el alcalde de la capital rusa, horas antes de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se reúna con su par estadounidense, Donald Trump.

“Entre las 20:30 (17:30 GMT) y las 6:30, más de 390 drones volaban hacia la región de Moscú. La mayoría fueron neutralizados por las fuerzas de defensa aérea mucho antes de llegar a la ciudad. 81 drones enemigos fueron destruidos en su aproximación a Moscú“, escribió Serguéi Sobianin en Telegram.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso informó más tarde que un total de 356 drones ucranianos fueron derribados en más de una decena de regiones, incluidas las cercanías de la capital. Ni el ministerio ni Sobianin explicaron la diferencia entre ambas cifras.

PUBLICIDAD

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, reportó además que los ataques con drones dañaron viviendas en la localidad de Chéjov y en el pueblo de Vaúlovo. Por el momento no hubo reportes inmediatos de otros daños.

Kiev intensifica sus ataques de largo alcance

Humo se eleva de un depósito de Wildberries incendiado tras un ataque con drones ucraniano en San Petersburgo, Rusia. Ucrania ha intensificado sus ataques contra infraestructura logística rusa. (archivo, 24 de julio de 2026, REUTERS/Stringer).
Humo se eleva de un depósito de Wildberries incendiado tras un ataque con drones ucraniano en San Petersburgo, Rusia. Ucrania ha intensificado sus ataques contra infraestructura logística rusa. (archivo, 24 de julio de 2026, REUTERS/Stringer).

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus contraataques de largo alcance contra sitios energéticos, logísticos y militares rusos, una campaña que Kiev describe como una represalia justa frente a los bombardeos nocturnos rusos contra sus ciudades. En las últimas semanas, Ucrania multiplicó sus ataques contra depósitos y refinerías de petróleo rusas, lo que derivó en una crisis de combustible en varias regiones del país. Kiev también atacó buques de carga en el mar de Azov y varios depósitos de Wildberries, el gigante del comercio electrónico conocido como “el Amazon ruso”.

PUBLICIDAD

Por su parte, horas antes del encuentro previsto entre Zelensky y Trump, Rusia mantuvo sus fuertes bombardeos contra Ucrania y frenó las exportaciones agrícolas ucranianas por vía marítima al atacar el puerto de Odesa y los buques que lo utilizan. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia disparó más de 100 drones contra Ucrania entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

Zelensky busca apoyo militar en Washington

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, llega a la Casa Blanca en Washington (28 de julio de 2026, REUTERS/Elizabeth Frantz).
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, llega a la Casa Blanca en Washington (28 de julio de 2026, REUTERS/Elizabeth Frantz).

El encuentro entre Zelensky y Trump está previsto para las 9:30 hora de Washington, en momentos en que tanto Kiev como Moscú intensifican sus ataques de largo alcance y los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra permanecen estancados, a más de cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala.

Según un alto funcionario ucraniano consultado por la agencia AFP, el mandatario ucraniano buscará durante su visita nuevos suministros de misiles antibalísticos y discutirá formas de reactivar las conversaciones congeladas para poner fin a los combates. “Nuestra prioridad número uno es la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos. Hay que acercar la paz”, escribió Zelensky en la red social X al anunciar su llegada a territorio estadounidense.

El mes pasado fue el más letal para la población civil en Ucrania desde abril de 2022, luego de que Rusia bombardeara ciudades ucranianas con misiles balísticos de difícil intercepción, según la ONU. Durante su visita, Zelenski también participará de una ceremonia en memoria del senador Lindsey Graham, fallecido este mes a los 71 años.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaMoscúVolodimir ZelenskyDonald TrumpVladimir PutinDronesÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia recibió durante el primer semestre de 2026 la cifra más baja de turistas extranjeros desde el inicio de la guerra con Ucrania

El balance contabilizó 2,99 millones de visitantes entre enero y junio, casi un 20% menos que un año antes y el peor registro desde 2021

Rusia recibió durante el primer semestre de 2026 la cifra más baja de turistas extranjeros desde el inicio de la guerra con Ucrania

Conmoción en Francia por el hallazgo de cinco bebés muertos en la casa de una pareja

El hecho se produjo después de que la mujer diera a luz a un bebé sano tras un embarazo no detectado; los restos estaban guardados en cajas dentro de la casa

Conmoción en Francia por el hallazgo de cinco bebés muertos en la casa de una pareja

La agencia de noticias de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán instó a asesinar a la primera dama de EEUU

Tasnim convocó a terroristas a matar a Melania Trump. Difundió un video en el que detalla supuestos movimientos, hábitos y medidas de seguridad de la esposa del presidente norteamericano en Nueva York

La agencia de noticias de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán instó a asesinar a la primera dama de EEUU

Taiwán detuvo a un empleado de Nvidia por contrabando de chips de inteligencia artificial a China

La Fiscalía de Keelung registró el domicilio y la oficina del sospechoso por delitos de falsificación y abuso de confianza. El caso se suma a al menos ocho investigaciones activas sobre el tráfico ilegal de semiconductores hacia Pekín

Taiwán detuvo a un empleado de Nvidia por contrabando de chips de inteligencia artificial a China

El régimen de Irán afirmó que el aeropuerto de Bushehr quedó inoperativo tras los ataques de Estados Unidos

Los reportes de Teherán precisan que las instalaciones necesitan una reconstrucción total desde los cimientos por los daños, y señaló que el restablecimiento del funcionamiento exigirá una inversión y esfuerzo sustanciales

El régimen de Irán afirmó que el aeropuerto de Bushehr quedó inoperativo tras los ataques de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reportan que Rodrigo Dourado no entra en los planes de Almada: este sería su nuevo equipo

Reportan que Rodrigo Dourado no entra en los planes de Almada: este sería su nuevo equipo

Huracán Genevieve se mantiene en categoría 4: estos son los cinco estados donde provocará lluvias intensas

Senadores de Salvación Nacional radicaron propuesta para sesionar el próximo 7 de agosto desde Cali: se debatirá en ambas corporaciones

Sujetos armados asaltan tienda Gucci en Polanco y escapan con mercancía de lujo

Sismo de 5.5 de magnitud remeció Chimbote hoy 28 de julio: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: el Poder Judicial defiende la presencialidad en audiencias penales tras cuestionamientos por el traslado de alias “Diablo”

Costa Rica: el Poder Judicial defiende la presencialidad en audiencias penales tras cuestionamientos por el traslado de alias “Diablo”

Exdirector de Infocentros deberá devolver $3.1 millones al Estado salvadoreño por desvío de fondos

Gobierno de Guatemala sugiere que el subsidio a los combustibles pueda terminar antes de 2026 si los precios bajan o si se agotan los recursos

Honduras importará 80 megavatios de energía desde Nicaragua y Panamá tras aprobación legislativa

Lo que no se vio de la captura de alias “Diablo”: el video del tenso intercambio entre las fuerzas policiales y los narcotraficantes más buscados de Costa Rica

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande demanda a hackers tras la filtración de 45 canciones y material privado

Ariana Grande demanda a hackers tras la filtración de 45 canciones y material privado

La lesión que Aaron Pierre superó para conseguir el papel de Linterna Verde: “El tendón se separó del hueso y el bíceps se desgarró”

“Toy Story 5″ alcanza un nuevo récord al superar los 1.000 millones de dólares y domina la taquilla mundial en 2026

Carlota: la superproducción histórica que prepara HBO Max

Carrie renace en Prime Video: el clásico de Stephen King se convierte en serie