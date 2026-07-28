Ucrania lanzó más de 390 drones contra la región de Moscú antes del encuentro Zelensky-Trump

Militares ucranianos escriben mensajes a los rusos sobre un drone de ataque de largo alcance FP-1 antes de su misión, en un lugar no revelado de Ucrania. Ucrania lanzó más de 390 drones contra la región de Moscú antes del encuentro entre Zelensky y Trump. (archivo, 2026, REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Más de 390 drones sobrevolaron la región de Moscú durante la noche, informó este martes el alcalde de la capital rusa, horas antes de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se reúna con su par estadounidense, Donald Trump.

“Entre las 20:30 (17:30 GMT) y las 6:30, más de 390 drones volaban hacia la región de Moscú. La mayoría fueron neutralizados por las fuerzas de defensa aérea mucho antes de llegar a la ciudad. 81 drones enemigos fueron destruidos en su aproximación a Moscú“, escribió Serguéi Sobianin en Telegram.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso informó más tarde que un total de 356 drones ucranianos fueron derribados en más de una decena de regiones, incluidas las cercanías de la capital. Ni el ministerio ni Sobianin explicaron la diferencia entre ambas cifras.

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El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, reportó además que los ataques con drones dañaron viviendas en la localidad de Chéjov y en el pueblo de Vaúlovo. Por el momento no hubo reportes inmediatos de otros daños.

Kiev intensifica sus ataques de largo alcance

Humo se eleva de un depósito de Wildberries incendiado tras un ataque con drones ucraniano en San Petersburgo, Rusia. Ucrania ha intensificado sus ataques contra infraestructura logística rusa. (archivo, 24 de julio de 2026, REUTERS/Stringer).

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus contraataques de largo alcance contra sitios energéticos, logísticos y militares rusos, una campaña que Kiev describe como una represalia justa frente a los bombardeos nocturnos rusos contra sus ciudades. En las últimas semanas, Ucrania multiplicó sus ataques contra depósitos y refinerías de petróleo rusas, lo que derivó en una crisis de combustible en varias regiones del país. Kiev también atacó buques de carga en el mar de Azov y varios depósitos de Wildberries, el gigante del comercio electrónico conocido como “el Amazon ruso”.

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Por su parte, horas antes del encuentro previsto entre Zelensky y Trump, Rusia mantuvo sus fuertes bombardeos contra Ucrania y frenó las exportaciones agrícolas ucranianas por vía marítima al atacar el puerto de Odesa y los buques que lo utilizan. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia disparó más de 100 drones contra Ucrania entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

Zelensky busca apoyo militar en Washington

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, llega a la Casa Blanca en Washington (28 de julio de 2026, REUTERS/Elizabeth Frantz).

El encuentro entre Zelensky y Trump está previsto para las 9:30 hora de Washington, en momentos en que tanto Kiev como Moscú intensifican sus ataques de largo alcance y los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra permanecen estancados, a más de cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala.

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Según un alto funcionario ucraniano consultado por la agencia AFP, el mandatario ucraniano buscará durante su visita nuevos suministros de misiles antibalísticos y discutirá formas de reactivar las conversaciones congeladas para poner fin a los combates. “Nuestra prioridad número uno es la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos. Hay que acercar la paz”, escribió Zelensky en la red social X al anunciar su llegada a territorio estadounidense.

El mes pasado fue el más letal para la población civil en Ucrania desde abril de 2022, luego de que Rusia bombardeara ciudades ucranianas con misiles balísticos de difícil intercepción, según la ONU. Durante su visita, Zelenski también participará de una ceremonia en memoria del senador Lindsey Graham, fallecido este mes a los 71 años.

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