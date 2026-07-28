“Toy Story 5″ alcanza un nuevo récord al superar los 1.000 millones de dólares y domina la taquilla mundial en 2026

Toy Story 5 superó los 1.022 millones de dólares de recaudación global y se convirtió en la película más taquillera de 2026 hasta fines de julio. (Pixar)

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La industria cinematográfica registró el hito de Toy Story 5 al superar los 1.022 millones de dólares en recaudación global, consolidándose como el mayor éxito de taquilla de 2026 hasta el cierre de julio. El desempeño afecta a estudios, distribuidores y mercados internacionales, al situar nuevamente a Disney y Pixar en el primer plano de la animación comercial, según datos confirmados por Box Office Mojo y Deadline.

De acuerdo con Deadline, la quinta entrega de la franquicia animada de Pixar recaudó 573,5 millones de dólares en mercados internacionales y 448,5 millones en Estados Unidos, cifra que la posiciona como la película más taquillera del año. Box Office Mojo reporta que el filme cruzó la marca de los mil millones durante su sexto fin de semana en cartelera, tras sumar 24,7 millones en la taquilla internacional y 10 millones en la estadounidense en el fin de semana del 26 al 28 de julio.

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El récord se produce en un contexto de intensa competencia entre los principales estudios de Hollywood por el liderazgo mundial de la taquilla. En el mismo periodo, “La Odisea” de Christopher Nolan sumó cerca de 640 millones de dólares tras su segundo fin de semana, según cifras de Deadline, mientras otros títulos de alto perfil como “Michael” y “Super Mario Galaxy Movie” también superaron los mil millones en el año.

¿Cuánto recaudó Toy Story 5 en taquilla mundial según Box Office Mojo y Deadline?

La cifra oficial reportada por Box Office Mojo es de 1.022 millones de dólares a nivel global para Toy Story 5, con 573,5 millones provenientes del mercado internacional y 448,5 millones de la taquilla doméstica en Estados Unidos. Deadline y Cartoon Brew corroboran que el filme alcanzó este monto después de seis semanas en exhibición, tras sumar 34,7 millones globales en su sexto fin de semana.

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El desempeño internacional se apoya en más de 52 mercados, con un descenso de solo 17,7% respecto al fin de semana anterior, impulsado por el estreno en Alemania, de acuerdo con Koimoi y datos agregados de Box Office Mojo.

La taquilla de Toy Story 5 sumó 573,5 millones de dólares en mercados internacionales y 448,5 millones en Estados Unidos, según Box Office Mojo y Deadline. (Disney Pixar)

¿Cómo fue el desempeño de Toy Story 5 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, Toy Story 5 logró una recaudación acumulada de 448,5 millones de dólares, según Box Office Mojo y Deadline. La cifra representa alrededor del 44% de su recaudación total y convierte a la película en la más taquillera de la franquicia en el país, superando a las entregas previas.

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El estreno doméstico alcanzó 159,6 millones de dólares y la película mantuvo presencia en el top 3 de la taquilla estadounidense durante seis semanas consecutivas. Según datos de Cartoon Brew, el sexto fin de semana sumó 10 millones en ese mercado, cifra que permitió mantener la posición entre los títulos más vistos, detrás de “La Odisea” y la versión live-action de Moana de Disney.

¿Qué récords rompió Toy Story 5 para Disney y Pixar?

Box Office Mojo informa que Toy Story 5 es la sexta película de Pixar en superar el umbral de los mil millones de dólares, junto con “IntensaMente 2”, “Los Increíbles 2”, “Toy Story 3”, “Toy Story 4” y “Buscando a Dory”. La película también es el lanzamiento más exitoso del año, desplazando a “Michael” (1.015 millones) y “Super Mario Galaxy Movie” (1.011 millones), como confirma Deadline.

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Cartoon Brew destaca que la quinta entrega de la saga es la tercera película de la franquicia en cruzar la barrera de los diez dígitos a nivel global y se ubica como la decimocuarta película animada más taquillera de todos los tiempos, según datos de la Motion Picture Association.

Toy Story 5 cruzó la marca de los mil millones de dólares en su sexto fin de semana en cartelera tras recaudar 34,7 millones globales. (Disney/Pixar via AP)

¿Cuáles son los mercados internacionales más importantes para Toy Story 5?

El éxito de Toy Story 5 depende en gran medida de su desempeño en mercados clave fuera de Estados Unidos, según Box Office Mojo y Deadline. Alemania, México, Reino Unido, Japón y China figuran entre los territorios con mayores ingresos, aunque el desglose exacto por país no fue publicado detalladamente por las fuentes principales.

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El comportamiento de la taquilla internacional refleja la estrategia de distribución global de Walt Disney Studios y el peso de las audiencias de América Latina, Asia y Europa en la consolidación de las franquicias animadas, según Deadline. En mercados como Alemania, el estreno impulsó la recaudación del sexto fin de semana, permitiendo una caída menor al promedio global de las grandes producciones.

¿Cómo se compara Toy Story 5 con otras películas taquilleras de 2026?

Deadline reporta que, junto con Toy Story 5, otras producciones superaron cifras destacadas en 2026. “La Odisea” de Christopher Nolan alcanzó 640 millones de dólares a nivel mundial tras su segundo fin de semana. “Michael” y “Super Mario Galaxy Movie” también superaron los mil millones, aunque ya han sido superadas por la nueva entrega de Toy Story.

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El ranking de recaudación global de 2026 ubica a Toy Story 5 en el primer puesto, según Deadline, con “La Odisea” y “Moana” entre los títulos que completan el podio durante el mismo fin de semana.

En Estados Unidos, Toy Story 5 alcanzó 448,5 millones de dólares, representó cerca del 44% de su recaudación total y pasó a ser la entrega más taquillera de la franquicia en ese país. (Disney Pixar)

¿Por qué Toy Story 5 es relevante para la industria del cine en 2026?

El récord de Toy Story 5 representa un indicador de la recuperación plena de la industria cinematográfica global tras la crisis sanitaria y la reconfiguración de los estrenos internacionales. Según Deadline, la marca de los mil millones alcanzada por la película refuerza la confianza de los estudios en el mercado de la animación y garantiza la continuidad de producciones de alto presupuesto.

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La respuesta del público ante franquicias consolidadas como Toy Story y la asistencia sostenida a los cines permiten a Disney y Pixar mantener la franquicia como una de las más rentables del calendario internacional, según Box Office Mojo y la Motion Picture Association.

¿Qué impacto tiene el éxito de Toy Story 5 en los próximos estrenos y en el público?

La taquilla de Toy Story 5 anticipa un aumento de las inversiones en animación y en la producción de secuelas dentro de las grandes franquicias. Deadline señala que el liderazgo de Disney y Pixar impulsa la programación de nuevos proyectos y la consolidación de alianzas internacionales para la distribución de contenidos familiares.

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Para los espectadores, el éxito de la saga garantiza la continuidad de la franquicia y refuerza la presencia de títulos familiares en la cartelera internacional. La permanencia en los primeros puestos de la taquilla confirma la vigencia del cine animado y su atractivo para distintas generaciones.