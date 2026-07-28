Sociedad
GoogleAgregar Infobae en Google

“Se sintió horrible”: dos sismos sacudieron a la provincia de Mendoza en menos de cinco horas

Anoche, el INPRES reportó un terremoto manigtud 4.1, mientras que durante la madrugada de este martes hubo un movimiento telúrico de 3.8

Dos sismos sacudieron a la provincia de Mendoza en menos de cinco horas
Las ciudades de Tupungato y Tunuyán fueron las más afectadas por los sismos en la provincia de Mendoza. (INPRES)
Guardar

En el transcurso de menos de cinco horas, dos fuertes sismos sacudieron a la provincia de Mendoza y habitantes de distintas ciudades y localidades reportaron los movimientos a través de las redes sociales. Afortunadamente, al momento no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

De acuerdo reporte que emitió el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), el primero de los sismos, de 4.1 de magnitud en la escala Richter, se registró a las 22:37 de este lunes y tuvo una profundidad de 8 kilómetros.

PUBLICIDAD

El epicentro fue a 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 km al noreste de Tunuyán y 41 km al sudoeste de San Martín, en un punto ubicado cerca de Tupungato y Tunuyán. En estas ciudades, el terremoto alcanzó una intensidad de entre III y IV de la escala Mercalli Modificada (MM) -lo perciben algunas personas en reposo y objetos colgantes oscilan-.

Dos sismos sacudieron a la provincia de Mendoza en menos de cinco horas
Mapa de la zona afectada por el primero de los dos sismos que sacudieron a Mendoza en menos de cinco horas. (Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo)

Asimismo, el organismo estatal informó que el sismo también se sintió, aunque con menor intensidad, en las ciudades de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín.

PUBLICIDAD

No duró mucho, pero sí se sintió horrible”, aseguró un habitante de Tupungato, al dar su testimonio en el CSEM (Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo).

Por su parte, un turista que se encontraba en la ciudad de Godoy Cruz expresó: “Mi familia y yo pudimos sentir un terremoto, no fue muy fuerte pero hubo un pequeño movimiento de objetos en mi casa”.

Fuerte sismo” y “Se movieron fuertes las chapas. Se sintió fuerte desde Tunuyán”, indicaron dos personas desde la pequeña localidad mendocina de La Consulta.

Menos de cinco horas después, a las 3:18 de la madrugada, muchos mendocinos fueron sorprendidos por otro temblor mientras descansaban en sus domicilios.

Dos sismos sacudieron a la provincia de Mendoza en menos de cinco horas
El segundo temblor tuvo epicentro cerca de Potrerillos. (INPRES)

En este sentido, el INPRES comunicó que el epicentro de este sismo, con una profundidad de 9 kilómetros, se registró a 12 km al este de Cacheuta; 23 km al sudoeste de la capital provincial y a 36 km al noroeste de El Carrizal.

Con una intensidad de entre III y IV en la escala MM, la ciudad de Mendoza y la localidad de Potrerillos fueron las más afectadas por el temblor, que además se sintió en Tupungato, San Martín y Tunuyán.

Una sacudida suficiente como para despertarme”, indicó un residente de Mendoza capital, en tanto que un residente cercano reconoció: “Estaba dormido y me despertó”.

Temas Relacionados

MendozaSismosInpresTerremotosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santa Fe: murió una adolescente que había sobrevivido a un choque frontal en la Ruta 14 cerca de Christophersen

Irene Molina, de 16 años, falleció tras permanecer internada desde el domingo 19 en el Hospital Alejandro Gutiérrez, en Venado Tuerto. Dos personas ya habían perdido la vida luego de la colisión entre una Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa

Santa Fe: murió una adolescente que había sobrevivido a un choque frontal en la Ruta 14 cerca de Christophersen

Nubes y vientos: qué pasará con las temperaturas en la última semana de julio

Hacia el cierre del mes de julio, se esperan algunas lluvias en varias zonas del país. Mientras tanto, rigen alertas por nevadas en varias provincias y se esperan tormentas de consideración en otras zonas

Nubes y vientos: qué pasará con las temperaturas en la última semana de julio

Figuraba como desaparecida hace años por la dictadura de Chile pero está viva y reside en Argentina

Un análisis de ADN determinó que Bernarda Vera Contardo reside en el país desde hace años

Figuraba como desaparecida hace años por la dictadura de Chile pero está viva y reside en Argentina

Tusi en la basura y una clave de iPhone secreta: las pruebas para procesar por narco a la estrella de TikTok de La Matanza

El juez federal Jorge Rodríguez agravó la situación de Macarena Distefano, que muestra un lujoso estilo de vida en redes sociales. Los seguimientos en boliches y el arma que encontraron en su departamento

Tusi en la basura y una clave de iPhone secreta: las pruebas para procesar por narco a la estrella de TikTok de La Matanza

Violento asalto a un kiosco en San Justo: entraron con una escopeta para robar vino, cigarrillos y galletas

Tres delincuentes ingresaron al comercio y le apuntaron a la empleada. “Abrí o te mato”, le dijo uno de los ladrones a la mujer para que los dejara entrar. El video

Violento asalto a un kiosco en San Justo: entraron con una escopeta para robar vino, cigarrillos y galletas

DEPORTES

El mapa del 9 en Boca Juniors: las tres opciones sobre la mesa y el nuevo futbolista que interesa

El mapa del 9 en Boca Juniors: las tres opciones sobre la mesa y el nuevo futbolista que interesa

Tras el escándalo de las renuncias, Italia dio un giro en su proyecto deportivo: el entrenador que retornará a la selección

La AFA participará de uno de los congresos de marketing deportivo más importantes del mundo

El álbum de fotos del viaje relámpago de Leandro Paredes a Bariloche junto a su familia tras el permiso especial que le dio Boca Juniors

Tras los casos testigos de Embolo y Almirón, la IFAB publicó una aclaración para aplicar la “sustitución de identidad” desde el VAR

TELESHOW

El regreso triunfal de Xuxa: el deslumbrante look, la clásica nave y la reunión de Las Paquitas en San Pablo

El regreso triunfal de Xuxa: el deslumbrante look, la clásica nave y la reunión de Las Paquitas en San Pablo

Las fotos de Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro a pura complicidad en Colombia

La China Suárez homenajeó a su hijo Amancio por sus 6 años con fotos inéditas de su nacimiento

El arte de ser Moria Casán: Cecilia Roth y Griselda Siciliani cuentan cómo fue el desafío de interpretar a La One

El tierno video de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de Amancio: “Mi niño feliz, valiente y sensible”

INFOBAE AMÉRICA

El alquiler en Santo Domingo absorbe hasta el 50% del salario de jóvenes que buscan independizarse

El alquiler en Santo Domingo absorbe hasta el 50% del salario de jóvenes que buscan independizarse

Costa Rica: el Poder Judicial defiende la presencialidad en audiencias penales tras cuestionamientos por el traslado de alias “Diablo”

Exdirector de Infocentros deberá devolver $3.1 millones al Estado salvadoreño por desvío de fondos

Gobierno de Guatemala sugiere que el subsidio a los combustibles pueda terminar antes de 2026 si los precios bajan o si se agotan los recursos

Honduras importará 80 megavatios de energía desde Nicaragua y Panamá tras aprobación legislativa