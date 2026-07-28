“Se sintió horrible”: dos sismos sacudieron a la provincia de Mendoza en menos de cinco horas

Las ciudades de Tupungato y Tunuyán fueron las más afectadas por los sismos en la provincia de Mendoza. (INPRES)

Guardar

En el transcurso de menos de cinco horas, dos fuertes sismos sacudieron a la provincia de Mendoza y habitantes de distintas ciudades y localidades reportaron los movimientos a través de las redes sociales. Afortunadamente, al momento no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

De acuerdo reporte que emitió el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), el primero de los sismos, de 4.1 de magnitud en la escala Richter, se registró a las 22:37 de este lunes y tuvo una profundidad de 8 kilómetros.

PUBLICIDAD

El epicentro fue a 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 km al noreste de Tunuyán y 41 km al sudoeste de San Martín, en un punto ubicado cerca de Tupungato y Tunuyán. En estas ciudades, el terremoto alcanzó una intensidad de entre III y IV de la escala Mercalli Modificada (MM) -lo perciben algunas personas en reposo y objetos colgantes oscilan-.

Mapa de la zona afectada por el primero de los dos sismos que sacudieron a Mendoza en menos de cinco horas. (Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo)

Asimismo, el organismo estatal informó que el sismo también se sintió, aunque con menor intensidad, en las ciudades de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín.

PUBLICIDAD

“No duró mucho, pero sí se sintió horrible”, aseguró un habitante de Tupungato, al dar su testimonio en el CSEM (Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo).

Por su parte, un turista que se encontraba en la ciudad de Godoy Cruz expresó: “Mi familia y yo pudimos sentir un terremoto, no fue muy fuerte pero hubo un pequeño movimiento de objetos en mi casa”.

PUBLICIDAD

“Fuerte sismo” y “Se movieron fuertes las chapas. Se sintió fuerte desde Tunuyán”, indicaron dos personas desde la pequeña localidad mendocina de La Consulta.

Menos de cinco horas después, a las 3:18 de la madrugada, muchos mendocinos fueron sorprendidos por otro temblor mientras descansaban en sus domicilios.

El segundo temblor tuvo epicentro cerca de Potrerillos. (INPRES)

En este sentido, el INPRES comunicó que el epicentro de este sismo, con una profundidad de 9 kilómetros, se registró a 12 km al este de Cacheuta; 23 km al sudoeste de la capital provincial y a 36 km al noroeste de El Carrizal.

PUBLICIDAD

Con una intensidad de entre III y IV en la escala MM, la ciudad de Mendoza y la localidad de Potrerillos fueron las más afectadas por el temblor, que además se sintió en Tupungato, San Martín y Tunuyán.

“Una sacudida suficiente como para despertarme”, indicó un residente de Mendoza capital, en tanto que un residente cercano reconoció: “Estaba dormido y me despertó”.

PUBLICIDAD