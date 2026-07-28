La AFA participará de uno de los congresos de marketing deportivo más importantes del mundo

Leandro Petersen disertará en Lisboa en representación de la AFA

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Como parte de su plan de expansión comercial global, la Asociación del Fútbol Argentino aseguró su participación en uno de los congresos de marketing deportivo más importantes del mundo. Se trata del SBC Summit 2026, que se realizará en Lisboa, Portugal, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

Allí disertará Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA. Entrevistado por Sergio Goycochea, histórico del fútbol argentino, Petersen dará cuenta de su trabajo en la entidad, a la que llevó a tener más de 100 sponsors en 2026 luego de un arranque con solo cinco en 2017, convirtiendo a la selección argentina en una de las marcas deportivas más valiosas del mundo.

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A través del plan impulsado por Petersen, la AFA lleva adelante proyectos comerciales en Estados Unidos, China, India, Medio Oriente, Europa y América Latina; posee academias internacionales, oficinas comerciales en mercados estratégicos y una red de más de un centenar de patrocinadores que la ubican entre las federaciones nacionales con mayor desarrollo comercial del planeta.

Entre las compañías que forman parte del ecosistema de patrocinadores aparecen marcas líderes de distintos sectores: tecnología, inteligencia artificial, comercio electrónico, fintech, consumo masivo, logística, turismo, entretenimiento, alimentación, electrónica y desarrollos inmobiliarios.

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Cabe destacar que la consultora internacional Brand Finance elaboró un informe sobre las asociaciones nacionales de fútbol y ubicó a la AFA como la marca de selección nacional más fuerte del mundo, con un índice de fortaleza de 90,7 sobre 100, por encima de federaciones históricas como Brasil, Alemania, Inglaterra y Francia.

Entre los expositores estarán Michael Jordan, Carsten Koerl y Jason Robins

La relevancia del Congreso que se llevará a cabo en Portugal se pone de manifiesto con la talla de algunos de sus participantes: Michael Jordan, leyenda mundial del básquet; Carsten Koerl, fundador y CEO de Sportradar; y Jason Robins, cofundador y CEO de DraftKings.

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La conferencia principal del evento, titulada “Liderazgo en los negocios deportivos”, tendrá lugar el primer día de la Cumbre, el martes 29 de septiembre, y explorará la evolución del deporte, la tecnología, los medios de comunicación, los datos y la interacción con los aficionados desde la perspectiva de estos tres líderes, que han contribuido a dar forma al ecosistema deportivo moderno.

La sesión también explorará temas de liderazgo más amplios, incluyendo la creación de negocios globales a gran escala, la toma de decisiones bajo presión y cómo los líderes gestionan el cambio en los dinámicos mercados del deporte y la tecnología.

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La Cumbre SBC 2026 recibirá a más de 40.000 profesionales del sector de los deportes, el entretenimientos, el sector tecnológico y los medios de comunicación. En ediciones anteriores, pasaron por el Congreso figuras icónicas como Gary Vaynerchuk, Oleksandr Usyk y Tony Hawk.