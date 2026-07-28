“Glaxo” y “Mis muertos tristes” competirán en la Sección Oficial de San Sebastián

Guardar

Las películas Glaxo y Mis muertos tristes formarán parte de la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre, con dos producciones ligadas a la Argentina que llegarán al certamen después de haber sido concebidas como adaptaciones literarias y audiovisuales de fuerte anclaje narrativo.

Uno de los títulos, además, tendrá un primer paso internacional antes de su llegada al festival español: Glaxo, coproducción entre Argentina y Brasil, tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto, previsto del 10 al 20 de septiembre.

PUBLICIDAD

Con guion de Benjamín Naishtat y Hernán Ronsino, Glaxo adapta la segunda novela del escritor argentino Ronsino, publicada por la editorial Eterna Cadencia en 2009. El libro integra la llamada “trilogía pampeana”, compuesta también por La descomposición, de 2007, y Lumbre, de 2013.

Imagen de 'Glaxo', de Benjamín Naishtat

La novela está construida como un relato polifónico y aborda la memoria y la traición. Situada en cuatro tiempos distintos, reúne las voces en primera persona de cuatro protagonistas para narrar dos historias que terminan por confluir: la de la última dictadura militar argentina y la de un crimen pasional con sus consecuencias.

PUBLICIDAD

Ambientada en un pequeño pueblo de provincias entre fines de los años cincuenta y comienzos de los ochenta, Glaxo sigue a cuatro jóvenes cuya amistad se quiebra cuando un expolicía y su esposa llegan al lugar donde se levanta la fábrica que da nombre a la historia. La película es presentada como “una historia sobre el deseo y la venganza, ambientada en una época en la que todo un país perdió la inocencia”.

Glaxo adapta la segunda novela del escritor argentino Hernán Ronsino

El elenco central está integrado por Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh. La producción corre por cuenta de Rei Pictures, de Argentina, y RT Features, de Brasil.

PUBLICIDAD

La otra película seleccionada es Mis muertos tristes, una coproducción chileno-argentina dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi. Se trata de una adaptación para festivales en formato de largometraje de una miniserie de 4 episodios de terror dramático.

Mis muertos tristes

Filmada en Buenos Aires, para exteriores y locaciones, y en Santiago de Chile, para interiores, la producción pertenece a Fábula, de Chile, con participación de K&S, de Argentina. Junto a Morán y Fonzi actúan Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez y Carolina Sánchez Álvarez.

PUBLICIDAD

La película está basada en el cuento homónimo de Mariana Enriquez y organiza su relato con pasajes y personajes de otras obras de la autora: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La adaptación de esos cuentos fue realizada por la propia Enriquez junto con Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Larraín. La pieza llegará a Netflix el 24 de septiembre.

Mariana Enriquez

La historia sigue a Ema, una médica de 60 años que puede ver y escuchar a los muertos. Ella los llama “presencias” y ha pasado su vida intentando impedir que ese don la exponga al sufrimiento ajeno.

PUBLICIDAD

La llegada de su sobrina Julie altera ese equilibrio. La joven también puede comunicarse con los muertos, pero lo hace de una manera más intensa y sexual, y esa irrupción arrastra a Ema a una cadena de hechos que afecta el límite entre vivos y muertos y contagia a todo un barrio con voces del más allá.

A medida que se desdibujan las fronteras entre vida, muerte y deseo, Ema debe enfrentarse a su pasado, a su hija y a los fantasmas que nunca dejó ir.

PUBLICIDAD

Pablo Larrain (REUTERS/Mario Anzuoni)

Larraín, nacido en Santiago de Chile en 1976, es un director, guionista y productor con presencia habitual en festivales como Venecia, Cannes y Berlín. En San Sebastián presentó Spencer, que fue la película sorpresa de 2021, y antes exhibió en Horizontes Latinos Tony Manero en 2008, Post mortem en 2010 y El club en 2015.

En la sección Perlak también proyectó No en 2012, película nominada al Oscar a mejor película en lengua extranjera, además de Neruda en 2016 y Ema en 2019.

PUBLICIDAD