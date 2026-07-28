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Santa Fe: murió una adolescente que había sobrevivido a un choque frontal en la Ruta 14 cerca de Christophersen

Irene Molina, de 16 años, falleció tras permanecer internada desde el domingo 19 en el Hospital Alejandro Gutiérrez, en Venado Tuerto. Dos personas ya habían perdido la vida luego de la colisión entre una Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa

El accidente ocurrió el domingo 19 de julio cerca de la localidad de Christophersen, en la provincia de Santa Fe
El accidente ocurrió el domingo 19 de julio cerca de la localidad de Christophersen, en la provincia de Santa Fe (Policía de Santa Fe)
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La muerte de Irene Molina, de 16 años, elevó a tres las víctimas fatales del choque frontal entre una Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa ocurrido el domingo 19 de julio en la ruta provincial 14, en jurisdicción de Christophersen.

La adolescente estaba internada en el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, a partir del accidente -cuyas causas aún están bajo investigación- ocurrido alrededor de las 8.20 de aquel día a la altura de la bajada de Campo Drincovich.

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En la Toyota Hilux viajaban dos personas que sobrevivieron al impacto y sufrieron lesiones calificadas en un primer momento como leves. En el Chevrolet Corsa, Irene había sido la única sobreviviente hasta su muerte.

La menor permanecía en estado grave y su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas por familiares. La confirmación de la muerte de Irene fue dada por su tía, Noelia Retamoso, quien también informó que el cuerpo será trasladado a Máximo Paz para su despedida. Allí descansan los restos de su madre, quien la acompañaban en el vehículo, junto a un hombre quien también perdió la vida.

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Quiénes fueron las víctimas del choque

La colisión dejó en el lugar las muertes de Aurelio Martín Díaz, de 50 años y domiciliado en General Villegas, y de Maricel Betiana Retamoso, de 45 años y oriunda de Máximo Paz.

Irene fue trasladada de urgencia al hospital de Venado Tuerto, donde quedó internada con pronóstico reservado. Permaneció allí desde el momento del choque hasta que se confirmó su muerte.

La tía de la menor, quien pidió justicia por Maricel, Irene Molina y Aurelio Martín Díaz. También agradeció el acompañamiento y las oraciones recibidas durante los días en que la adolescente continuó internada.

Apenas se conoció la noticia del trágico choque, se activó el protocolo de emergencia y se convocó a los Bomberos Voluntarios de María Teresa, quienes dieron intervención también a sus pares de San Gregorio por razones de jurisdicción.

Durante el operativo de rescate, coordinado por el jefe del Cuerpo Activo de María Teresa, Danilo Godoy, los bomberos encontraron a tres personas atrapadas dentro del Chevrolet Corsa, por lo que procedieron a estabilizar el vehículo y a desplegar tareas de extricación con herramientas hidráulicas.

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