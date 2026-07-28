La China Suárez homenajeó a su hijo Amancio por sus 6 años con fotos inéditas de su nacimiento

La China Suárez festejó los 6 años de su hijo Amancio con fotos inéditas (Instagram)

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La llegada de la China Suárez a Buenos Aires generó sorpresa y emoción en el entorno familiar. Apenas bajó del avión, después de su viaje a Milán junto a Mauro Icardi, la actriz se dirigió directo a su casa para estar presente en el cumpleaños de su hijo menor, Amancio. El niño cumplió seis años y recibió el despertar más esperado: su madre lo abrazó en la penumbra de la habitación y le dio un beso que marcó el inicio de su día especial. El reencuentro fue el primer momento íntimo entre ambos tras varias semanas distanciados, producto de los viajes de la actriz en el exterior junto a su pareja Mauro Icardi.

La China eligió homenajear a Amancio con una serie de imágenes inéditas en sus redes sociales. En la primera de ellas, la actriz se mostró hace seis años exactos, de pie frente al espejo de una sala de hospital, vestida con bata y cofia, lista para dar a luz al niño en medio de la pandemia de Covid-19. La fecha marcada en la imagen, 28 de julio de 2020, remite a los días en que los protocolos sanitarios imponían restricciones estrictas. Otra de las postales la muestra en la cama del sanatorio, con barbijo en la pera, mientras sostiene a su recién nacido. El álbum continúa con un instante significativo: Rufina, hija mayor de la actriz —fruto de su relación con Nicolás Cabré—, conoce a su hermano a través de una videollamada. En ese contexto, las visitas y el contacto físico se encontraban limitados, lo que obligó a las familias a buscar nuevas formas de encuentro.

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Las tiernas palabras de la China Suárez a su hijo Amancio por su cumpleaños (Instagram)

Los recuerdos compartidos por la China también incluyen un video donde sus tres hijos interactúan durante los primeros días de vida de Amancio. Rufina aparece empujando el carrito del bebé, mientras Magnolia —la otra hija de la actriz, nacida de su vínculo con Benjamín Vicuña— viaja subida a la rueda trasera del cochecito. La escena culmina con Magnolia abrazando a Amancio y dándole un beso en la mejilla, símbolo de la unión familiar. Con cada imagen, la actriz reconstruyó el nacimiento de su hijo menor, destacando la importancia de los pequeños gestos y la presencia física en los momentos clave.

La China Suárez compartió una foto embarazada minutos premios a dar a luz a Amancio (Instagram)

Durante estos días previos al reencuentro, Amancio permaneció al cuidado de su padre, Benjamín Vicuña. El niño y su hermana Magnolia pasaron varias semanas sin ver a su madre, una situación que surgió luego de los días de descanso de la actriz con el futbolista a diferentes lugares turísticos: Japón, París, Estados Unidos y finalmente a Milán. La incertidumbre sobre el futuro de la familia persiste: Icardi todavía no definió en qué club jugará, lo que mantiene en suspenso el lugar de residencia de la pareja y sus hijos.

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La China Suárez le presentó a su hijo Amancio a su hija mayor Rufina por videollamada en 2020 (Instagram)

La China Suárez le presentó a su hijo Amancio a su hija mayor Rufina por videollamada en 2020 (Instagram)

Benjamín Vicuña expresó su preocupación por el futuro de Magnolia y Amancio. El actor chileno reconoció que la distancia y la indefinición complican la organización familiar. Vicuña sostuvo que el diálogo con la China Suárez debe existir siempre por el bienestar de los niños. Defendió la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación y priorizar los acuerdos en torno a la crianza, aunque prefirió no dar detalles por tratarse de cuestiones privadas.

El viaje reciente de la China Suárez e Icardi a Italia sumó otro capítulo a la historia familiar. Las hijas de Mauro y Wanda Nara quedaron en Milán sin documentación para regresar a Argentina, en medio de rumores sobre un conflicto judicial por la tenencia. Esto fue producto del robo que sufrió la empresaria en su casa de campo en las afueras de Milán, mientras los niños permanecían al cuidado de Nora Colosimo.

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La China Suárez en su primera noche como mamá de Amamcio (Instagram)

En redes sociales, Mauro Icardi compartió una imagen de la China Suárez en un hotel frente al Lago di Como, con una frase en italiano y un emoji de corona, reafirmando su vínculo afectivo. El delantero había publicado días antes una declaración directa: “El amor de mi vida”. La exposición pública de la pareja convive con la incertidumbre y los desafíos cotidianos de una familia ensamblada, donde cada reencuentro cobra un valor especial en medio de las idas y vueltas del presente.