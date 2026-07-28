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Las fotos de Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro a pura complicidad en Colombia

Entre playas y ciudades, la modelo y la influencer se mostraron en sus vacaciones y sus seguidores se sorprendieron con el parecido entre ambas

Dos mujeres con gafas de sol, collares y ropa de calle. Detrás se aprecian fachadas de edificios de colores y un cielo claro
El viaje de Julieta Cardinali a Colombia con su hija Charo Calamaro se volvió viral en redes sociales por el parecido físico entre madre e hija
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El reciente viaje de Julieta Cardinali a Colombia junto a su hija Charo captó la atención de miles de seguidores no solo por los paisajes y el clima de relax, sino también por un detalle que sobresalió en las redes: el parecido físico entre madre e hija resultó “impresionante” para quienes vieron las imágenes publicadas por la actriz.

La adolescente tiene 19 años y es fruto de la relación de la modelo con el músico Andrés Calamaro. Ambas posaron juntas durante su estadía en el país sudamericano y las fotos circularon rápidamente en Instagram. El asombro generalizado giró en torno a la similitud de sus rasgos, fenómeno que, según los usuarios, se repite cada vez que aparecen juntas en público o en las redes.

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Durante su descanso, Cardinali compartió varias postales del viaje. En una de ellas, madre e hija se muestran posando frente a un espejo; en otra, caminan por las coloridas calles colombianas, luciendo atuendos relajados y gafas de sol. “Las vacaciones con Charo Calamaro”, escribió Cardinali como epígrafe de las imágenes, para que no quedaran dudas de la publicación.

Mujer en coche, top blanco, collar de cuentas verdes con dije de corazón. Luz del sol en rostro. Brazo levantado. Bolso de madera de listones
Las vacaciones de Julieta Cardinali y Charo Calamaro en Colombia desplazaron el foco de los paisajes hacia el fenómeno del parecido familiar

Quienes se toparon con las imágenes en redes sociales coincidieron en una expresión que se repetía una y otra vez: “Son iguales”. El detalle físico no pasó inadvertido y se convirtió en el comentario dominante de la publicación.

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En las imágenes, Cardinali optó por una camisa blanca, jeans claros y un kimono de encaje, mientras que Charo eligió una remera blanca, minifalda negra y accesorios en tonos naturales. Aunque los estilos diferían en detalles, la armonía visual y la estética juvenil de ambas reforzaron la idea de un vínculo especial.

Las redes no solo se quedaron con la cuestión estética. Los mensajes también resaltaron el ambiente de confianza y cercanía que madre e hija reflejaron durante el paseo. “Comparten un estilo fresco y descontracturado”, comentó un seguidor, sumándose a la ola de elogios.

El emotivo posteo de Julieta Cardinali para el cumpleaños de Charo Calamaro
Julieta Cardinali y la pequeña Charo Calamaro hace muchos años también en el mar

Las imágenes de ambas, posando sonrientes y disfrutando el entorno colombiano, sumaron miles de “Me gusta” en pocas horas. Los usuarios valoraron la espontaneidad y la naturalidad del momento, subrayando que “no hacen falta palabras para describir el cariño que se tienen”.

Quienes se preguntan por qué las fotos causaron tanto revuelo pueden encontrar la respuesta en la combinación de dos factores: la notoriedad pública de Cardinali y Calamaro, y la curiosidad que despierta la vida privada de las celebridades. En esta ocasión, el foco se corrió de los paisajes y las postales turísticas al fenómeno del parecido familiar, disparando cientos de comentarios y reacciones.

Mujer con bikini y gafas de sol de pie en la arena bajo un árbol. Fondo con mar, boyas, línea costera y cielo nublado. Personas distantes
La publicación del viaje en Colombia sumó miles de “Me gusta” y comentarios sobre la complicidad entre Julieta Cardinali y su hija Charo.

Tal como suele suceder cada vez que Cardinali y Charo aparecen juntas, la repercusión fue inmediata. Los seguidores destacaron el parecido, pero también hicieron hincapié en la unión afectiva que transmiten. “La complicidad se nota en cada foto”, comentó otra usuaria, mientras que un tercer mensaje afirmaba: “Charo heredó los rasgos de Julieta y la frescura”.

Mujer de cabello rubio con visor negro en una playa de arena clara, el mar azul con boyas amarillas y un árbol que le da sombra
Los usuarios también destacaron la relación entre Julieta Cardinali y Charo Calamaro, fruto de su vínculo familiar con Andrés Calamaro

La publicación de Cardinali no solo generó comentarios sobre la apariencia de ambas, sino que también fue una oportunidad para que los usuarios expresaran admiración y cariño por la actriz y su hija. “Se nota que tienen una relación hermosa”, fue una de las frases que más se repitió entre los mensajes.

Para muchos, verlas pasear y posar en Colombia fue una postal de cercanía familiar poco frecuente en el mundo del espectáculo argentino. “Transmiten alegría y sencillez”, opinó una seguidora, mientras que otros destacaron la “energía positiva” que emanan en cada fotografía.

Una mujer en bikini blanco y lentes de sol posa sentada en un camastro de playa, junto a un bolso tejido. Fondo con arena, árboles y quitasoles
Las vacaciones de Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro

En definitiva, las vacaciones de Julieta Cardinali y Charo Calamaro en Colombia trascendieron lo anecdótico y se convirtieron en un fenómeno viral por un motivo simple y contundente: la fuerza de los lazos familiares expresada en imágenes espontáneas, donde el parecido físico fue solo el punto de partida para celebrar la complicidad y el afecto entre ambas.

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Charo CalamaroJulieta CardinaliAndrés CalamaroColombiaVacaciones

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