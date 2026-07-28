Lista de 6 apps para llevar fecha del periodo menstrual y saber la ovulación

Seis apps para seguir el ciclo menstrual con más precisión y opciones de privacidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La tecnología ha transformado el seguimiento del ciclo menstrual, facilitando a millones de personas la gestión de su salud reproductiva. Las aplicaciones móviles para controlar la menstruación y la ovulación se han convertido en herramientas esenciales para quienes desean anticipar cambios, planificar embarazos o simplemente conocer mejor su cuerpo.

La precisión, la personalización y la facilidad de uso han impulsado la popularidad de estas plataformas, que hoy ofrecen funciones mucho más avanzadas que un simple calendario.

PUBLICIDAD

El interés por estas apps no deja de crecer, especialmente en un contexto donde el autocuidado y la información personalizada son cada vez más valorados. Saber con exactitud la fecha del próximo periodo o los días fértiles permite tomar decisiones informadas sobre anticoncepción, fertilidad y salud general.

Calendarios menstruales móviles se consolidan como herramientas de salud reproductiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, muchas de estas aplicaciones incluyen alertas, consejos médicos y recursos educativos que ayudan a comprender los síntomas y patrones hormonales.

Por qué usar una app para el control del ciclo

El seguimiento digital del ciclo menstrual ofrece ventajas frente a los métodos tradicionales. Permite registrar síntomas, estados de ánimo y signos físicos, lo que ayuda a identificar tendencias individuales. Además, la posibilidad de recibir recordatorios y predicciones precisas facilita la planificación y el autocuidado en distintas etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la menopausia.

PUBLICIDAD

6 apps para controlar el periodo y la ovulación

A continuación, se presenta una selección de aplicaciones destacadas en Play Store y App Store por su confiabilidad, funciones y enfoque en la privacidad de los datos:

Clue

Clue es uno de los calendarios menstruales más conocidos a nivel global, elegido por más de 10 millones de personas. Basada en datos científicos, predice con precisión el próximo periodo, el síndrome premenstrual, los días fértiles y la ovulación. Ofrece seguimiento de más de 200 experiencias relacionadas con el ciclo, desde síntomas hasta métodos anticonceptivos.

PUBLICIDAD

Las aplicaciones más usadas amplían el seguimiento más allá del calendario, con cientos de variables registrables, contenido validado por especialistas y modos para embarazo o perimenopausia, mientras la privacidad se vuelve un criterio decisivo al elegir - crédito Play Store

Entre sus ventajas destacan la personalización y la privacidad de los datos, así como la posibilidad de monitorear el embarazo y la transición a la menopausia.

Calendario Menstrual

Utilizada por más de 70 millones de personas, Calendario Menstrual brinda un seguimiento integral de la regla, la ovulación y la fertilidad. Incluye recordatorios para píldoras anticonceptivas, control de síntomas, peso y estados de ánimo, así como la opción de gestionar varias cuentas y realizar copias de seguridad.

PUBLICIDAD

Es ideal tanto para quienes buscan concebir como para quienes desean llevar un control preciso del ciclo y la probabilidad de embarazo.

Period Tracker Ciclo Menstrual

Algunas herramientas ajustan estimaciones con el uso mediante modelos que aprenden de los registros, incorporan gráficos de temperatura y síntomas, y permiten personalizar duración y alertas, buscando decisiones mejor informadas sobre fertilidad y bienestar - crédito Play Store

Period Tracker se destaca por su interfaz sencilla y su capacidad para identificar patrones del ciclo, síntomas y días fértiles. Permite visualizar el calendario menstrual, analizar la regularidad y registrar detalles sobre energía, cambios de humor o flujo. T

PUBLICIDAD

ambién incorpora recordatorios inteligentes, opciones de personalización y protección de datos, lo que la convierte en una alternativa moderna y confiable.

Calendario Menstrual, Ovulación

Esta aplicación destaca por la fiabilidad de sus predicciones, incluso en ciclos irregulares. Utiliza aprendizaje automático para mejorar la precisión con el tiempo y permite personalizar la duración del periodo y la ovulación.

PUBLICIDAD

Frente a métodos manuales, estas plataformas centralizan anotaciones diarias, envían avisos para anticonceptivos y permiten identificar patrones hormonales, ayudando a anticipar cambios y planificar rutinas desde la adolescencia hasta la menopausia

Incluye gráficos de síntomas, peso y temperatura, así como recordatorios y la posibilidad de realizar copias de seguridad en Google Drive. La privacidad es una prioridad, ya que todos los datos permanecen en el dispositivo del usuario.

Flo

Con más de 460 millones de usuarios, Flo es una de las apps líderes en seguimiento del ciclo, ovulación, embarazo y perimenopausia. Potenciada por inteligencia artificial, permite registrar más de 70 síntomas y proporciona contenido validado por expertos médicos.

PUBLICIDAD

Ofrece modos especializados para distintas etapas, como embarazo o perimenopausia, así como opciones de anonimato y acceso a una comunidad de apoyo.

Mi Calendario Menstrual

Mi Calendario Menstrual ofrece predicciones exactas para la regla y la ovulación, adaptándose incluso a ciclos irregulares. Permite programar notificaciones, registrar síntomas y realizar análisis de fertilidad. Su diseño intuitivo facilita el seguimiento diario y la gestión de la salud femenina, con especial atención a la privacidad y la personalización del calendario.

PUBLICIDAD

La elección de la aplicación depende de las necesidades individuales: algunas priorizan la precisión científica, otras la facilidad de uso o las opciones de personalización. Todas permiten anticipar el periodo, identificar los días fértiles y recibir recordatorios, lo que facilita la toma de decisiones sobre anticoncepción, fertilidad y bienestar general.

Estas herramientas digitales han evolucionado para ofrecer mucho más que un simple calendario, convirtiéndose en aliados indispensables para el autocuidado y la gestión de la salud reproductiva.