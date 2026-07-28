65 allanamientos dejan 53 detenidos y nueve policías bajo investigación por presuntos vínculos con estructura criminal en Costa Rica

La Policía de Control de Drogas ejecutó 65 allanamientos como parte del operativo contra la organización criminal. Crédito: MSP

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La Policía de Control de Drogas (PCD) y el Ministerio de Seguridad Pública desplegaron este martes uno de los mayores operativos contra el narcotráfico registrados en el país, con la ejecución simultánea de 65 allanamientos dirigidos a desarticular una organización criminal señalada de enviar grandes cargamentos de cocaína a través del puerto de Moín, en Limón.

Durante un balance preliminar, las autoridades informaron que la investigación tenía como objetivo a 63 personas y que, de momento, ya se había logrado la captura de 49 sospechosos.

Además, continuaba la búsqueda de otro de los presuntos integrantes de la estructura, identificado por el apellido Casanova.

El Ministerio de Seguridad calificó el operativo como un hecho “histórico” y aseguró que representa uno de los golpes más importantes propinados por la Policía de Control de Drogas en los últimos años.

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Las autoridades reportaron 49 personas detenidas durante las primeras horas de la operación. Crédito: MSP

De acuerdo con la información oficial, la organización criminal sería responsable del tráfico de importantes cargamentos de cocaína utilizando como punto de salida el puerto de Moín con destino a Europa y Estados Unidos.

Solo en los últimos dos años, la PCD decomisó más de 14 toneladas de droga que las investigaciones atribuyen a esta estructura.

Las autoridades también señalaron que los presuntos líderes de la organización serían la hija y el yerno de alias “Macho Coca”, uno de los nombres vinculados históricamente con investigaciones por narcotráfico en Costa Rica.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención durante la investigación fue la presunta participación de funcionarios policiales. Según confirmó el ministro de Seguridad Pública, las labores de inteligencia permitieron identificar a nueve oficiales que, aparentemente, formaban parte de la organización o colaboraban con sus operaciones ilícitas.

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Melanie Bell, hija del extraditable costarricense alias "Macho Coca" figura como una de las cabecillas de la agrupación, quien permanece en fuga. Crédito: MSP

“Es una de las operaciones más grandes que ha tenido la Policía de Control de Drogas y el Ministerio de Seguridad Pública. Esto es producto del trabajo que venimos haciendo con el Grupo de Fuerza Élite”, afirmó el jerarca.

El ministro añadió que el operativo envía un mensaje tanto a las organizaciones criminales como a los funcionarios públicos que traicionen su juramento.

“Vamos a enfrentarlos. El mensaje es claro y contundente para los costarricenses: vamos a estar erradicando la corrupción. Vamos a analizar toda la información que recibimos para dar con quienes han querido manchar el uniforme”, manifestó.

La investigación permitió identificar a nueve oficiales de la Fuerza Pública que, presuntamente, colaboraban con la estructura criminal. Crédito: MSP

El jerarca sostuvo que la investigación demuestra que las fuerzas policiales no solo mantienen la ofensiva contra el crimen organizado, sino también contra la corrupción dentro de sus propias filas.

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“Las fuerzas públicas de este país unidas no solamente enfrentamos la delincuencia, sino también la corrupción interna”, enfatizó.

Los allanamientos se desarrollaron en distintas provincias con la participación de equipos especializados, luego de varios meses de trabajo de inteligencia e investigación.

La organización es señalada de utilizar el puerto de Moín, en Limón, para el envío de cargamentos de cocaína al extranjero. Crédito: AMP Terminals

El Ministerio de Seguridad indicó que el objetivo principal era desmantelar completamente la estructura logística y operativa de la organización, así como llevar ante la justicia a todos los sospechosos vinculados con la red.

Mientras tanto, el Gobierno insistió en que este operativo constituye una muestra de la estrategia para combatir el narcotráfico y las redes de corrupción que facilitan sus operaciones dentro del país.

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Las autoridades decomisaron dinero en efectivo, 12 armas de fuego, 14 cargadores, 421 municiones de distinto calibre, ocho vehículos, dos motocicletas y varios uniformes de seguridad privada.