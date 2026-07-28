Asfura felicita a Perú por su Independencia y destaca acercamiento con el gobierno de Keiko Fujimori

El presidente hondureño Nasry “Tito” Asfura felicitó a Perú por un nuevo aniversario de su Independencia. (Foto: EFE/ @CancilleriaPeru)

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El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, felicitó a la República del Perú con motivo de un nuevo aniversario de su Independencia y expresó sus mejores deseos a Keiko Fujimori, quien asumió este martes la Presidencia del país sudamericano.

A través de sus redes sociales, el mandatario hondureño destacó la importancia de esta fecha para el pueblo peruano y resaltó los valores de libertad y democracia que representa la celebración de la independencia de la nación andina.

“Honduras extiende sus más sinceras felicitaciones a la República del Perú al conmemorar un nuevo aniversario de su Independencia. Esta fecha honra el valor, la libertad y el compromiso de una nación con su democracia y su futuro”, publicó Asfura.

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El presidente hondureño también dedicó un mensaje a la nueva mandataria peruana, a quien deseó éxito durante su gestión y manifestó su confianza en que el nuevo período presidencial contribuya al bienestar de los ciudadanos.

“Asimismo, expreso mis mejores deseos a @KeikoFujimori que hoy asume su responsabilidad como Presidenta, confiando en que este nuevo período fortalezca el bienestar del pueblo peruano y continúe estrechando los lazos de amistad, cooperación y respeto que unen a Honduras y al Perú”, escribió.

El mensaje concluyó con una expresión de buenos deseos para ambas naciones: “¡Dios Bendiga Perú! ¡Dios Bendiga Honduras!”.

El pronunciamiento de Asfura se produjo en el marco de su visita a Lima, donde participó en las actividades relacionadas con la toma de mando de Fujimori y sostuvo un encuentro con la presidenta electa, en el que ambos destacaron el fortalecimiento de las relaciones entre Honduras y Perú.

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Asfura expresó sus mejores deseos a Keiko Fujimori tras asumir la Presidencia de Perú. El mandatario hondureño destacó los lazos de amistad, cooperación y respeto entre Honduras y Perú. (Foto: Cortesía)

Fujimori recibió al mandatario hondureño en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, ubicada en el centro histórico de Lima, poco antes de la ceremonia de investidura que se desarrolló en el Palacio Legislativo.

Durante la reunión también participó el canciller peruano designado, Carlos Espá, y se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y la cooperación entre ambas naciones.

De acuerdo con la Cancillería peruana, durante el encuentro se destacó el reciente impulso que ha tomado el diálogo bilateral, particularmente a partir de la designación de embajadores en ambos países.

Este acercamiento representa un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre Honduras y Perú, luego de un período de distanciamiento registrado en los últimos años.

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En marzo pasado, ambos países otorgaron de manera recíproca su beneplácito para avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas mediante la restitución de embajadores.

Durante la reunión entre Asfura y Fujimori, ambos líderes también se comprometieron a compartir experiencias sobre el manejo de puertos, un tema de interés para ambas naciones debido a la importancia estratégica de sus infraestructuras portuarias para el comercio y el desarrollo económico.

La visita del presidente hondureño a Perú comenzó el lunes, cuando arribó a Lima para participar en los actos oficiales relacionados con la investidura de la nueva presidenta peruana.

Keiko Fujimori recibió a Nasry Asfura en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. El encuentro se produjo poco antes de la ceremonia de toma de mando de la nueva presidenta peruana. (Foto: Perú)

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno hondureño, la visita también tuvo como propósito consolidar los vínculos con Perú y fortalecer las relaciones bilaterales con otros países de la región.

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Durante su permanencia en la capital peruana, Asfura desarrolló una agenda que incluyó reuniones con empresarios iberoamericanos, autoridades y representantes internacionales.

Estos encuentros estuvieron orientados a promover nuevas oportunidades de cooperación, inversión y relacionamiento internacional, además de fortalecer los vínculos entre Honduras y otras naciones de América Latina.

A su llegada a Lima, el presidente Asfura y la canciller hondureña, Mireya Agüero, fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Gómez Vela, y por la embajadora de Honduras en Lima, Vania García Morales.

La presencia del mandatario hondureño en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori y su posterior reunión con la nueva presidenta peruana reflejan el interés de ambos gobiernos en fortalecer la relación bilateral.

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El mensaje de felicitación publicado por Asfura también se enmarca en este proceso de acercamiento, en el que Honduras y Perú buscan dejar atrás las diferencias diplomáticas de años anteriores y avanzar hacia una etapa de mayor cooperación.