Cómo una cucaracha robot salvaría vidas en desastres naturales o explosiones

Las cucarachas cyborg desarrolladas en Japón pueden participar en rescates tras desastres naturales o explosiones mediante control remoto. (Instituto RIKEN)

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Ante un desastre natural o una explosión una cucaracha cyborg podría ser la encargada del recaste de las personas afectadas. Esto es gracias al desarrollo de investigadores japoneses que crearon estas versiones tecnológicas manejadas por control remoto.

Este avance utiliza la capacidad natural de estos insectos para moverse en espacios reducidos y terrenos irregulares, sumando sistemas electrónicos ultraligeros y fuentes de energía solar flexible.

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Cómo es la creación de las cucarachas cyborg

El desarrollo de estos insectos ciborg estuvo a cargo del equipo liderado por Kinjirō Fukuda en el laboratorio de dispositivos delgados del Instituto RIKEN en Japón. Una de las innovaciones centrales radica en una unidad electrónica ultraligera que incluye células solares flexibles de apenas 4 micrómetros de espesor y una batería recargable miniaturizada.

Esta unidad se monta cuidadosamente en el dorso de la cucaracha, en forma de una especie de mochila que no afecta su movilidad ni reduce su eficiencia. El sistema se conecta por electrodos a los órganos sensoriales del insecto, permitiendo que señales inalámbricas dirigidas desde un computador o dispositivo remoto indiquen hacia dónde moverse.

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La mochila tecnológica instalada en el dorso de la cucaracha se conecta por electrodos a sus órganos sensoriales y permite dirigir su movimiento con señales inalámbricas. (Instituto RIKEN)

La energía solar generada por el film ultrafino es suficiente para alimentar el sistema de control y comunicación, permitiendo que la cucaracha siga desplazándose de manera autónoma y prolongada, incluso en escenarios donde un robot agotaría su batería en poco tiempo.

Por qué se eligen cucarachas y no otros insectos

La especie preferida para estos experimentos es la cucaracha hissing de Madagascar. Presenta ventajas biológicas clave, como un tamaño que oscila entre 7 y 10 centímetros, lo que facilita la instalación de los componentes electrónicos y sensores sin interferir con sus movimientos naturales.

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La morfología robusta de este insecto le permite soportar el peso de la mochila tecnológica y atravesar terrenos complicados. La ausencia de alas simplifica el montaje del sistema y evita obstáculos durante su desplazamiento.

Además, esta cucaracha puede reincorporarse rápidamente si queda volteada, posee una esperanza de vida de hasta cinco años y su maduración en laboratorio se logra en apenas cuatro meses.

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La cucaracha hissing de Madagascar fue elegida para estos experimentos por su tamaño, su morfología robusta y su capacidad para moverse en terrenos complicados. (Instituto RIKEN)

A diferencia de pequeños robots, las cucarachas utilizan sus músculos naturales para desplazarse. Esto significa que la energía del sistema se destina exclusivamente al control y la comunicación, optimizando la autonomía de la plataforma.

El control de movimiento se realiza mediante señales Bluetooth o inalámbricas, enviadas desde un ordenador especializado. El operador puede indicar al insecto girar a la derecha, izquierda o avanzar, y la respuesta depende tanto de la señal como del comportamiento instintivo de la cucaracha, con resultados que en ocasiones presentan variabilidad.

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Las investigaciones impulsadas en Japón se suman a experimentos previos realizados en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur y a proyectos europeos liderados por la startup alemana SWARM Biotactics, centrados en el desarrollo de sistemas biohíbridos para seguridad y defensa.

Cómo se han adaptado para ambientes extremos y fuera de situaciones de rescate

La innovación no se limita a operaciones terrestres. Un equipo dirigido por Hirotaka Sato desarrolló un traje de buceo miniaturizado para cucarachas, fabricado mediante impresión 3D.

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Un traje de buceo miniaturizado permite a las cucarachas cyborg operar hasta tres horas bajo el agua o en ambientes con poco oxígeno a profundidades de hasta 50 centímetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este traje incorpora un módulo químico capaz de generar oxígeno al inyectar peróxido de hidrógeno y hacerlo reaccionar con dióxido de manganeso, lo que permite a las cucarachas cyborg operar hasta tres horas bajo el agua o en ambientes con escaso oxígeno, a profundidades de hasta 50 centímetros.

Las cucarachas cyborg pueden ser desplegadas en zonas de desastre, como edificios colapsados tras terremotos o áreas afectadas por inundaciones.

Equipadas con cámaras infrarrojas y sensores miniaturizados, tienen la capacidad de desplazarse entre escombros y grietas inaccesibles para los rescatistas humanos o robots tradicionales, facilitando la localización de personas atrapadas y la obtención de datos en tiempo real.

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Otra aplicación es la inspección de infraestructuras: estos insectos pueden revisar tuberías, túneles y espacios confinados para detectar corrosión, fugas o daños estructurales, contribuyendo a acelerar el mantenimiento y reducir los riesgos para operarios humanos.

A largo plazo, los investigadores aspiran a emplear cucarachas cyborg en la exploración espacial, transportando sensores sobre superficies planetarias irregulares como Marte, y recolectando información en regiones inaccesibles para vehículos robóticos convencionales.

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