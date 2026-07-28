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Ucrania e Irán descartaron una escalada tras el ataque con drones de Kiev a una embarcación de Teherán en el mar Caspio

Los cancilleres de ambos países mantuvieron una conversación telefónica en la que Kiev aseguró que la acción no tuvo como objetivo una nave civil, mientras que el régimen persa reclamó una compensación por los daños ocasionados

Ciudadanos observan desde un café el incendio de un buque civil en Odesa, una ciudad portuaria golpeada por la guerra (REUTERS/Nina Liashonok)
Ciudadanos observan desde un café el incendio de un buque civil en Odesa, una ciudad portuaria golpeada por la guerra (REUTERS/Nina Liashonok)
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Ucrania e Irán coincidieron este martes en expresar que no buscan una escalada de las tensiones tras el ataque con drones contra una embarcación de Teherán en el mar Caspio. Durante una conversación telefónica entre sus ministros de Exteriores, Kiev sostuvo que la operación no tuvo como objetivo un buque civil, mientras el régimen persa insistió en que cualquier ataque contra sus ciudadanos o intereses es inaceptable y reclamó una compensación por las pérdidas.

La llamada se produjo después de que los ayatollahs denunciaran un ataque contra un barco de su bandera en el mar Caspio. Días antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había informado que las fuerzas de su país llevaron a cabo ataques de largo alcance contra embarcaciones utilizadas para transportar cargamento militar vinculado a Irán, en el marco de la guerra con Rusia.

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Tras la conversación, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, explicó que el intercambio con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, fue una oportunidad para exponer directamente la posición de Kiev y evitar un mayor deterioro de la situación.

El canciller ucraniano Andrii Sybiha participa en una actividad diplomática durante una visita oficial a Corea del Sur (REUTERS/Archivo)
El canciller ucraniano Andrii Sybiha participa en una actividad diplomática durante una visita oficial a Corea del Sur (REUTERS/Archivo)

“La diplomacia consiste en conversar directamente, incluso cuando es difícil. Subrayé que nuestro objetivo es evitar una escalada innecesaria”, escribió Sybiha en su cuenta de X.

El canciller ucraniano sostuvo que transmitió a Teherán que las operaciones militares de su país están dirigidas exclusivamente a responder a la invasión rusa y que no buscan afectar a embarcaciones civiles ni a personas ajenas al conflicto.

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“Todas las acciones de Ucrania están dirigidas exclusivamente a defender nuestro país de la agresión rusa y nunca tuvieron la intención de atacar buques civiles o personas”, afirmó.

Sybiha también rechazó que Kiev sea responsable del contexto que derivó en el incidente denunciado por Irán. En ese sentido, responsabilizó directamente a Moscú por la situación y sostuvo que “Rusia es la causa fundamental de todos estos incidentes y asume toda la responsabilidad por las provocaciones y las víctimas”.

Durante la llamada, el jefe de la diplomacia ucraniana reiteró además su petición para que Irán deje de respaldar el esfuerzo militar ruso.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó que las fuerzas de su país llevaron a cabo ataques de largo alcance contra embarcaciones utilizadas para transportar cargamento militar vinculado a Irán
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó que las fuerzas de su país llevaron a cabo ataques de largo alcance contra embarcaciones utilizadas para transportar cargamento militar vinculado a Irán

“Enfatizé la necesidad de abstenerse de cualquier medida que pueda provocar una escalada, así como de poner fin a todo apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta guerra es ilegal y debe terminar”, señaló.

Por su parte, Abbas Araghchi confirmó públicamente la conversación y aseguró que recibió garantías de que el ataque denunciado por Irán no fue deliberado.

“El ministro de Exteriores de Ucrania me aseguró que el ataque contra un barco iraní fue involuntario y que Ucrania no busca una escalada”, escribió el canciller iraní en X.

Aunque destacó esa explicación, el responsable de la diplomacia iraní reiteró que Teherán considera inaceptable cualquier acción que afecte a sus ciudadanos o a sus intereses.

“Irán tampoco busca una escalada, pero dejó claro que cualquier ataque contra nuestros ciudadanos o nuestros intereses es inaceptable. Debe haber una reparación por las pérdidas”, añadió.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Georgiy Tykhy, confirmó que se trató del primer contacto oficial entre Sybiha y Araghchi desde que el diplomático ucraniano asumió el cargo en septiembre de 2024.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, durante una actividad diplomática en Moscú, Rusia
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, durante una actividad diplomática en Moscú, Rusia

Las relaciones entre ambos países permanecen deterioradas desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Kiev acusa a Teherán de haber suministrado tecnología para los drones Shahed utilizados por las fuerzas rusas en numerosos ataques contra territorio ucraniano desde 2022, una colaboración que Irán ha rechazado en distintas ocasiones.

En paralelo, Ucrania asegura haber desarrollado capacidades para neutralizar ese tipo de aeronaves no tripuladas y sostiene que compartió parte de esa experiencia con países del Golfo que fueron blanco de ataques iraníes tras las operaciones militares lanzadas por Israel y Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní a finales de febrero.

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