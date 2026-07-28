Un estudio afirma que el peronismo retiene a más votantes jóvenes que La Libertad Avanza en barrios populares

Una encuesta del Instituto Universitario CIAS indicó que el peronismo retiene más votantes jóvenes que La Libertad Avanza en los barrios populares del AMBA (Crédito: Mario Sar)

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El peronismo retiene más votantes jóvenes que La Libertad Avanza en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, según una encuesta del Instituto Universitario CIAS realizada entre mayo y junio de 2026 sobre 964 jóvenes de 16 a 24 años.

El estudio, denominado Encuesta a Jóvenes de Barrios Populares 2026, midió intención de voto, percepción económica y comportamiento de consumo en 13 puntos focales distribuidos en barrios populares del AMBA, con criterios de sexo y edad ajustados según información del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Los resultados muestran una brecha pronunciada entre la capacidad de retención electoral de ambas fuerzas entre el electorado joven de estos territorios.

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Entre quienes votaron a Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2023, el 76% volvería a optar por el peronismo si los comicios fueran hoy. Solo el 6% migró hacia la izquierda, el 3% hacia La Libertad Avanza (LLA) y el 2% al PRO. El 24% restante se distribuye entre quienes no saben a quién votar, no concurrirían a las urnas o lo harían en blanco.

Una encuesta de CIAS muestra que el 42% de los jóvenes que votaron por Milei en 2023 no lo elegiría nuevamente, mientras que el 58% mantendría su apoyo.

El panorama es distinto entre los votantes de Javier Milei en 2023. Según el informe del CIAS, el 58% de ese segmento volvería a elegir a LLA, pero el 42% restante no repetiría esa elección: el 16% se inclinaría por el peronismo, el 7% no sabe a quién votar, el 11% no iría a votar, el 3% lo haría en blanco y un 3% adicional se volcó a la izquierda.

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Cuando se proyecta la intención de voto total entre los jóvenes encuestados, el peronismo concentra el 67% de quienes declaran que votarían, frente al 25% que se inclinaría por alguna expresión de LLA. La izquierda obtendría el 6% y el PRO, el 2%.

El informe también registra un clivaje de género en la composición del voto. El 63% de los votantes de LLA son varones, mientras que el 37% son mujeres. En el peronismo, la relación se invierte: el 57% son mujeres y el 43%, varones.

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La situación económica de los hogares aparece como una variable asociada al comportamiento electoral. Entre los jóvenes que residen en hogares que debieron ajustar su consumo, la intención de voto a LLA alcanza el 20%. Entre quienes no atravesaron ese ajuste, la cifra trepa al 34%, una diferencia de 14 puntos porcentuales. El peronismo, en cambio, se mantiene como la fuerza mayoritaria en ambos grupos.

La intención de voto total entre los jóvenes encuestados ubica al peronismo con 67% y a La Libertad Avanza con 25%.(Photo by AFP)

Esa misma variable incide en la retención del voto a LLA. Entre los votantes de Milei en 2023 que residen en hogares sin ajuste económico, el 64% volvería a votar a LLA. Entre quienes sí debieron recortar gastos, esa proporción cae al 53%.

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El contexto económico que enmarca el estudio es el de una recuperación desigual. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) citados en el informe, el desempleo entre jóvenes menores de 29 años aumentó del 13,2% al 16,6% en el caso de las mujeres y del 11,3% al 16% entre los varones entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025. Al cierre de ese año, el 57,6% de los ocupados jóvenes tenía un empleo informal.

Un informe del Instituto Universitario CIAS presenta los resultados preliminares de una encuesta a 964 jóvenes de 16 a 24 años sobre su situación socioeconómica y posicionamientos políticos en barrios populares del AMBA.

El 75% de los encuestados percibe que la economía empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 8% considera que mejoró. El 60% declaró que su hogar redujo el consumo en algún rubro durante lo que va del año: el 40% recortó en alimentos, el 18% en ropa o calzado, el 17% en recreación y el 14% en servicios como luz, gas o telefonía.

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El endeudamiento también se extendió entre estos hogares. El 57% de los jóvenes señaló que en su hogar debieron pedir dinero prestado o tomar un crédito para afrontar gastos cotidianos. El canal predominante fue el informal: el 68% recurrió a familiares o amigos y el 39% a prestamistas del barrio. Las billeteras virtuales y las tarjetas de crédito fueron utilizadas por el 21% y el 18%, respectivamente. Entre los hogares que ajustaron su consumo, el 66% también tomó deuda, frente al 41% de los que no realizaron recortes.

El CIAS es un instituto universitario de los jesuitas fundado en 1956, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, dedicado a la investigación social y la formación en políticas públicas. El presente estudio se enmarca en una serie de trabajos previos sobre dinámica socioeconómica en barrios populares, entre los que se cuentan la Encuesta a Familias de Barrios Populares (2023) y la Encuesta sobre Oportunidades de Integración, Representaciones y Participación social de Jóvenes de Barrios Populares del AMBA (2024).

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El informe completo: