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Retirarán el Squeezy Dumpling del mercado por incumplir normas de seguridad: “Grave riesgo químico”

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor actuó tras una denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que había detectado la irregularidad a partir de reportes de organismos de la Unión Europea y el Reino Unido

El “Squeezy Dumpling” fue denunciado en Argentina tras detectarse niveles de benceno cuatro veces superiores al límite legal en su superficie.

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El gobierno nacional avanza con el retiro del mercado del juguete Squeezy Dumpling tras detectarse que contiene cuatro veces más benceno que el máximo permitido por la ley argentina. La decisión fue adoptada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que actuó luego de recibir una denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Según informó la Subsecretaría, el “Squeezy Dumpling” representa un “grave riesgo químico” debido a la presencia de benceno en concentraciones superiores a las estipuladas por la legislación vigente.

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Desde la dependencia oficial detallaron que esta sustancia puede ingresar al organismo tanto por inhalación como por contacto con la piel, incluso sin necesidad de ingestión. Sumado a ello, el producto presenta otras irregularidades como la ausencia del Marcado de Conformidad, la falta de identificación del importador y la inexistencia de advertencias de seguridad en castellano.

De acuerdo con la denuncia presentada, el juguete se vende en plataformas digitales y comercios físicos de todo el país, lo que motivó a las autoridades a avanzar en el procedimiento de retiro. “Se está trabajando en el procedimiento para retirar el juguete del mercado”, precisaron desde Comercio. Además, el organismo alertó a las autoridades provinciales para que realicen las tareas de fiscalización correspondientes.

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Flyer de CAIJ con alerta de seguridad, muestra un juguete dorado Squeezy Dumplings y texto sobre su retiro por contener benceno
El "Squeezy Dumpling" se comercializaba en plataformas digitales y comercios físicos de todo el país, lo que motivó a las autoridades a avanzar en su retiro del mercado. (CAIJ)

El objetivo de la medida

La medida, adoptada en vísperas del Día del Niño, tiene como objetivo proteger la salud de los consumidores, especialmente la de los niños, según subrayó la Subsecretaría.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) había presentado una denuncia ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor por la comercialización del “Squeezy Dumpling”, el juguete fabricado en polímero plástico con forma de gyoza y envasado en un recipiente similar a una canasta para vapor.

La organización informó que el producto, que fue retirado previamente del mercado en el Reino Unido, contiene benceno en una proporción de 20 mg/kg en su superficie exterior, es decir, cuatro veces el límite legal establecido en 5 mg/kg. Según la presentación, el benceno está catalogado como cancerígeno y puede ser absorbido a través de la piel durante la manipulación habitual del objeto, sin necesidad de que exista contacto oral.

La CAIJ notificó formalmente a las autoridades argentinas, fundamentando el pedido de retiro en informes emitidos por el sistema Safety Gate de la Unión Europea (SR/02073/26) y la agencia OPSS del Reino Unido (Recall 2606-0196). La entidad aclaró que estas normas resultan equivalentes a los reglamentos vigentes en Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad para juguetes.

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El presidente de la entidad, Matías Furió, pidió a las familias verificar el Marcado de Conformidad, los datos del importador y las advertencias en castellano antes de comprar cualquier juguete. (Adrián Escandar)

Durante controles en el país, la CAIJ constató que el “Squeezy Dumpling” no satisface requisitos esenciales: no cuenta con el Marcado de Conformidad, omite la identificación del importador y no incorpora advertencias de seguridad en castellano. La ausencia de esta información fue considerada especialmente grave, ya que dificulta la identificación de responsables en caso de daños.

Cómo reconocer un juguete en regla

El presidente de la Cámara del Juguete, Matías Furió, se dirigió especialmente a las familias en vísperas del Día del Niño. “Estamos en las vísperas del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 16 de agosto, por lo que le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase”, comentó.

“Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable —nombre, razón social y CUIT—, todas las advertencias escritas en castellano, y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes. Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo”, detalló Furió.

Furió remarcó que la recomendación busca evitar que las familias adquieran productos sin garantías de seguridad en la previa al Día del Niño, y reiteró que la falta de alguno de esos tres requisitos —importador, advertencias en castellano y Marcado de Conformidad— es motivo suficiente para no comprar el juguete.

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