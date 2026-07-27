Paso a paso para usar el aire acondicionado como calefacción en invierno

Existen modelos de aires acondicionado con funciones para calentar una zona sin instalar elementos externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Argentina, el invierno ya marca el ritmo de la vida cotidiana y muchas familias buscan alternativas eficientes para mantener sus hogares cálidos frente a las bajas temperaturas.

La calefacción tradicional es esencial en estos meses, pero la posibilidad de aprovechar el aire acondicionado en modo calor se convierte en una opción cada vez más valorada por su practicidad y por el ahorro energético que puede implicar.

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La tecnología de los sistemas de aire acondicionado ha evolucionado, permitiendo que un mismo dispositivo proporcione tanto refrigeración como calor mediante un sistema de bomba reversible.

Cómo activar la calefacción en un aire acondicionado

Los controles remotos actuales permiten seleccionar el modo calor de manera sencilla, con solo presionar un botón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para poner en funcionamiento el modo calor en un aire acondicionado es sencillo, porque muchos electrodomésticos modernos ya incorporan esta función desde fábrica.

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Midea detalla que el primer paso consiste en encender la unidad y asegurarse de que no esté configurada en modo de enfriamiento. A continuación, se debe buscar en el control remoto el botón “Mode”, que permite seleccionar entre las distintas funciones disponibles.

Al pulsar el botón, se debe identificar el icono del sol o la palabra “HEAT”, que activa el modo calefacción. Una vez seleccionado, el siguiente paso es establecer la temperatura deseada mediante el termostato o el panel de control.

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Los fabricantes sugieren no alarmarse si el aparato no emite aire caliente de inmediato, porque el sistema puede requerir algunos minutos para alcanzar la temperatura indicada y distribuir el calor de manera uniforme en el ambiente.

Cuál es la temperatura ideal para el modo calor del aire acondicionado

Ajustar el aire acondicionado entre 19°C y 22°C garantiza confort y eficiencia en el consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir la temperatura adecuada es clave para mantener el confort y evitar un consumo excesivo de energía eléctrica. Según Midea, la configuración para la mayoría de los hogares durante el día oscila entre 19°C y 22°C. Este rango permite crear un ambiente cálido y confortable, sin que el gasto energético se dispare.

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El fabricante sugiere que cada grado que se aumente en la temperatura puede incrementar el consumo eléctrico, lo que se traduce en facturas más elevadas. Por este motivo, aconseja establecer el termostato en valores razonables y adecuados para cada espacio del hogar.

En las áreas comunes o salas de estar, el rango ideal se sitúa entre 19°C y 21°C, mientras que en los dormitorios se pueden elegir temperaturas más frescas, entre 16 °C y 17°C, para favorecer el descanso y reducir el gasto energético nocturno.

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Por qué no se activa el modo calor en un aire acondicionado

El mantenimiento de filtros y la correcta selección del modo son claves para el funcionamiento eficiente de la calefacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen diversas razones por las que un aire acondicionado puede no responder correctamente cuando se intenta activar la calefacción. Midea señala que, en algunos casos, el electrodoméstico simplemente no cuenta con la función de bomba de calor, necesaria para producir aire caliente.

Los modelos que solo disponen de modo frío no pueden generar calor, así que es fundamental revisar la etiqueta de energía o el manual del usuario para confirmar las prestaciones del aparato.

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Otro motivo frecuente es la selección incorrecta del modo en el control remoto. Si la unidad se mantiene en modo de enfriamiento, aunque se aumente la temperatura, no se activará la calefacción.

Además, los filtros de aire sucios pueden impedir un flujo adecuado de aire caliente, obligando al aparato a trabajar con más esfuerzo y reduciendo su efectividad. Por ello, se debe realizar mantenimientos periódicos y limpiar los filtros según las indicaciones del fabricante.

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Cuánto tiempo tarda en funcionar el modo calor del aire acondicionado

El sistema puede demorar algunos minutos en comenzar a emitir aire caliente tras el cambio de modo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Midea, es común que el aire acondicionado no emita aire caliente de forma instantánea al cambiar al modo calor. El sistema necesita un breve periodo para invertir el ciclo térmico y comenzar a producir calor.

Durante este tiempo, la unidad ajusta su funcionamiento interno hasta alcanzar la temperatura programada, momento en el que empieza a distribuir el aire caliente de manera uniforme.

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Asimismo, el tiempo de espera puede variar según el modelo y las condiciones ambientales, pero suele oscilar entre unos pocos minutos y un cuarto de hora.

Si transcurre mucho tiempo sin que el electrodoméstico produzca calor, conviene revisar los ajustes, comprobar el estado de los filtros y consultar el manual de usuario para descartar posibles fallos técnicos o incompatibilidades.