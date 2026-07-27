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Cuándo empiezan las clases en CABA y provincia de Buenos Aires tras las vacaciones de invierno 2026

El receso de invierno finaliza dentro de los próximos días en ambos distritos y el retorno a las aulas alcanza a todos los niveles educativos, según el calendario escolar difundido por el Ministerio de Capital Humano

Edificio azul con mural de colores, multitud en evento exterior y farola; fusionado con aula vacía que contiene pupitres, sillas y un pizarrón verde.
Las clases en CABA y la provincia de Buenos Aires vuelven el lunes 3 de agosto tras las vacaciones de invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las vacaciones de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires terminan el 31 de julio, y el regreso a las aulas está fijado para el lunes 3 de agosto. El receso, que arrancó el 20 de julio, se extiende durante dos semanas completas para los estudiantes de ambos distritos, que concentran a la mayor parte de la matrícula escolar del país.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación publicó el calendario escolar 2026 con las fechas de receso invernal para las 24 jurisdicciones del país. Según el organismo, cada provincia asumió el compromiso de garantizar los 190 días de clase efectivos que establece la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cada jurisdicción tiene la potestad de fijar su propio cronograma, lo que genera diferencias en las fechas de receso y de cierre del año lectivo.

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Cuándo empiezan las clases en CABA y PBA tras las vacaciones de invierno 2026

En CABA y Buenos Aires, el receso invernal se extendió del 20 al 31 de julio. Las clases se reanudan el lunes 3 de agosto. Lo mismo ocurre en Chaco y Santiago del Estero, los otros dos distritos que también establecieron el receso en esa franja de la última semana de julio.

La vuelta a clases del 3 de agosto aplica para todos los niveles educativos, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con la agenda educativa oficial publicada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su sitio web institucional.

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Cuándo empiezan las clases en el resto de las provincias

El resto de las provincias ya retomó la actividad escolar antes del 3 de agosto, dado que sus vacaciones de invierno se distribuyeron en dos bloques previos, según el esquema publicado en el sitio oficial del Ministerio de Capital Humano.

El primer grupo en regresar a las aulas fue el de las provincias con receso del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. En esos distritos, las clases se reanudaron el lunes 20 de julio.

El segundo bloque estuvo integrado por 14 jurisdicciones que tuvieron sus vacaciones del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. Para todas ellas, la vuelta a clases fue el lunes 27 de julio.

De este modo, el calendario escolar 2026 organizó el receso invernal en tres franjas escalonadas, conforme al diagrama disponible en la web del gobierno nacional.

Un aula vacía con filas de pupitres de madera y metal blanco. Las paredes son de color azul claro en la parte inferior y crema en la superior. El suelo es oscuro.
El Ministerio de Capital Humano publicó el calendario escolar 2026 para las 24 jurisdicciones y ratificó el objetivo de 190 días de clase (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo terminan las clases en 2026

Las fechas de cierre del ciclo lectivo 2026 también varían según la jurisdicción. La mayoría de las provincias finalizará el año escolar el 18 de diciembre, aunque hay excepciones tanto por arriba como por debajo de esa fecha, de acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Capital Humano.

Formosa es el único distrito que cierra antes: sus clases terminan el 17 de diciembre. En el otro extremo, Buenos Aires y Mendoza extienden el ciclo hasta el 22 de diciembre, mientras que La Pampa es la provincia que más tarde termina el año escolar, con cierre previsto para el 23 de diciembre.

CABA fijó el último día de clases para el 18 de diciembre, en línea con la mayoría de las provincias.

A continuación, el detalle completo del fin de clases por provincia, según el calendario escolar 2026 publicado por el gobierno nacional:

  • Buenos Aires: 22 de diciembre
  • CABA: 18 de diciembre
  • Catamarca: 18 de diciembre
  • Chaco: 18 de diciembre
  • Chubut: 18 de diciembre
  • Córdoba: 18 de diciembre
  • Corrientes: 18 de diciembre
  • Entre Ríos: 18 de diciembre
  • Formosa: 17 de diciembre
  • Jujuy: 18 de diciembre
  • La Pampa: 23 de diciembre
  • La Rioja: 18 de diciembre
  • Mendoza: 22 de diciembre
  • Misiones: 18 de diciembre
  • Neuquén: 18 de diciembre
  • Río Negro: 18 de diciembre
  • Salta: 18 de diciembre
  • San Juan: 18 de diciembre
  • San Luis: 18 de diciembre
  • Santa Cruz: 18 de diciembre
  • Santa Fe: 18 de diciembre
  • Santiago del Estero: 18 de diciembre
  • Tierra del Fuego: 18 de diciembre
  • Tucumán: 18 de diciembre

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