Kristalina Georgieva celebró la acumulación de reservas por parte del Banco Central: “Sigan comprando”

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, encabezó una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, donde la funcionaria internacional se presentó acompañada por una comitiva integrada por Andreas Bauer, Nigel Chalk, Luis Cubeddu y Joyce Wong. En el encuentro estuvieron presentes también representantes del equipo económico, entre ellos Pablo Lavigne, Martín Vauthier, Felipe Núñez, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En la ocasión, la funcionaria celebró el fortalecimiento de la posición externa de la Argentina y la acumulación de reservas por parte del BCRA: “Sigan comprando”, dijo.

Consultada respecto a los riesgos de que un año electoral genere inestabilidad financiera, la Directora Gerente del Fondo respaldó las medidas del Gobierno para tratar de blindar el frente externo. “Los riesgos siempre están allí. Los riesgos tienen que gestionarse. Ahora, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo se administra el riesgo de los procesos políticos en el país que tienen altos y bajos? Construyendo políticas fuertes en el periodo que tenemos ahora y también construyendo amortiguadores fuertes”, dijo Georgieva.

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“Lo que recomendamos no es solo por el entorno nacional, sino porque también nosotros vivimos en un mundo que tiene más tendencia a sufrir shocks y hay riesgos exógenos que también están presentes. Los países no pueden predecir lo que es posible que pase o no, pero sí tienen control sobre las políticas nacionales. Las políticas fuertes que brinden confianza a las personas en el país, en Argentina y también a la comunidad internacional. Esa es la mejor forma de gestionar el riesgo o los riesgos, tanto nacionales como externos o exógenos”, agregó la funcionaria.

“Tener amortiguadores, buffers fuertes y también disciplina fiscal del tipo que se ha ejercido aquí en Argentina ahora. Esa es una muy buena forma de gestionar este año, el año que viene y lo que esté por venir. Y como dije, no me preocupa Argentina, que Argentina no tenga el dinero para pagar. Miro al Banco Central aquí presente. Sigan comprando, sigan comprando”, dijo.

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Kristalina Georgieva encabezó la conferencia junto a funcionarios argentinos y miembros del FMI

Durante su intervención, Georgieva remarcó: “Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno”, a la vez que subrayó el impacto directo sobre la economía de medidas que derivaron en un cambio del déficit primario a un superávit, la reducción de la inflación y un aumento de las reservas internacionales. Según expuso la titular del FMI, el Banco Central sumó treinta mil millones de dólares y el Tesoro logró colocar bonos en mercados internacionales por cinco mil millones, con una nueva emisión en proceso.

La funcionaria del FMI puntualizó que el país logró bajar la inflación “del 210% a un aproximado de 30%” y sostuvo que el nivel de pobreza descendió de 50% a 20% en el periodo reciente. “Cuando el Gobierno tiene claro el apoyo a los sectores vulnerables, a las familias con niños y niñas, lo vemos en el nivel de pobreza”, afirmó. Además, destacó que los diferenciales de riesgo país cayeron de 500 a 400 puntos básicos y que el marco normativo impulsó compromisos de inversión privada por 45 mil millones de dólares, principalmente en sectores como el petróleo, el gas, la minería y el agro.

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En su mensaje inicial, Georgieva planteó la necesidad de “lograr que el crecimiento de Argentina se pueda compartir más ampliamente” y propuso enfocar los esfuerzos en la generación de empleo y en facilitar el acceso al crédito para pequeñas empresas y hogares. La directora gerente del FMI recordó su experiencia personal en procesos de transformación económica y se dirigió al público argentino: “Yo sé que la transformación del tipo que Argentina está atravesando es difícil. Yo lideré tres de ellas. Mi propio país en los noventa, Bulgaria, ha sufrido hiperinflación de ocho mil trescientos por ciento y nos dio vuelta el escenario de la noche a la mañana”.

La visita de Georgieva a la Argentina responde a una invitación formal del presidente Javier Milei y se da en un contexto de cambios en las prioridades del acuerdo entre el Gobierno y el FMI. Tras el último encuentro entre ambos en septiembre de 2025, en medio de la negociación de un rescate financiero previo a las elecciones legislativas, Georgieva regresa al país con una agenda centrada en reuniones con el gabinete ampliado y en la evaluación de los compromisos económicos asumidos por la administración nacional.

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Durante su estadía, Georgieva mantendrá encuentros con funcionarios clave y visitará sectores estratégicos, como el energético. El martes 28 de julio tiene previsto viajar a Neuquén para recorrer el yacimiento Loma Campana en Vaca Muerta, acompañada por el presidente de YPF, Horacio Marín. Este punto de la agenda pone en foco el interés del FMI en el desarrollo energético argentino y su potencial impacto en la balanza de pagos y la estabilidad macroeconómica.

La directora del FMI permanecerá en el país hasta el miércoles, luego de completar su agenda de reuniones y recorridas. El Gobierno argentino busca consolidar el respaldo del organismo internacional para sostener la estabilidad macroeconómica, atraer inversiones y avanzar en el cumplimiento de las metas fiscales, un aspecto que se convirtió en el principal desafío del acuerdo vigente luego de que en junio se incumpliera la meta de superávit primario pactada con el Fondo.

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