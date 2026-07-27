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Vuelve al debate la magnitud de la violencia sexual en contra de menores de edad en Panamá

Durante el primer semestre de 2025 las autoridades recibieron 3,392 denuncias, de las cuales 3,129 correspondieron a violación y delitos conexos

Dos policías uniformados con la bandera de Panamá detienen a un hombre esposado dentro de una habitación; una niña observa desde una puerta.
Dos agentes de la Policía detienen a un hombre esposado dentro de una habitación, presunto agresor sexual, mientras una niña observa desde la penumbra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La detención provisional de un hombre de 45 años imputado por violación agravada contra sus dos hijas ha puesto nuevamente en el centro del debate la magnitud de la violencia sexual que afecta a la infancia en Panamá.

El hombre fue arrestado después de que el tribunal legalizara su aprehensión y admitiera la acusación presentada por el Ministerio Público, que solicitó la medida cautelar más estricta.

Las investigaciones revelan que las agresiones sexuales presuntamente ocurrieron durante varios años, cuando las víctimas eran aún niñas.

Uno de los datos más alarmantes es que una de las hijas, todavía menor de edad, se encuentra embarazada, situación que permitió descubrir los hechos y motivó la denuncia formal.

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La Fiscalía Metropolitana sostiene que el caso es representativo de una problemática extendida en el país.

Un libro grueso con lomo rojo y texto dorado 'CÓDIGO PENAL PANAMÁ' se encuentra sobre una mesa de madera, junto a un mazo de justicia de madera.
El Código Penal de Panamá distingue con precisión las situaciones en las que el consentimiento es jurídicamente irrelevante, como ocurre en los casos de menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer semestre de 2025, las autoridades panameñas recibieron 3,392 denuncias por delitos sexuales, de las cuales 3,129 correspondieron a violación y delitos conexos.

Esta cifra refleja la persistencia de la violencia sexual, especialmente en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca indígena Ngäbe Buglé, donde se concentra la mayor incidencia.

Entre 2019 y 2024, Panamá registró más de 40,700 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual.

Según datos oficiales y de organismos internacionales, más del 70 % de las víctimas son menores de edad, predominantemente niñas y adolescentes entre 10 y 17 años.

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La tasa nacional de denuncias ha mantenido una tendencia creciente, llegando a 183,9 por cada 100,000 habitantes en 2023.

Hombre detenido por el delito de violación, actos libidinosos y corrupción de menores, sobre el cual recae una condena de 25 años de prisión. (PN)
Hombre detenido por el delito de violación, actos libidinosos y corrupción de menores, sobre el cual recae una condena de 25 años de prisión. (PN)

El año pasado cerró con 8,193 denuncias, mientras que en 2024 se reportaron 6,636 casos.

Si bien estas cifras sugieren un descenso marginal, especialistas advierten que no reflejan una mejora estructural, debido a la cifra oculta y a la persistencia de embarazos adolescentes y violencia intrafamiliar.

Los datos forenses indican que cerca del 80% de las valoraciones por delitos sexuales corresponden a víctimas menores de edad.

En paralelo al caso inicial, la Dirección de Investigación Judicial y unidades de la Policía Nacional concretaron la aprehensión de otro hombre condenado a 25 años de prisión por violación, actos libidinosos y corrupción de menores.

Además, se detuvo a un tercer individuo presuntamente vinculado a violación agravada.

Manifestantes en una protesta contra los casos de abuso recientes a menores en albergues gubernamentales. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo
Manifestantes en una protesta contra los casos de abuso recientes a menores en albergues gubernamentales. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

En la provincia de Los Santos, un hombre de 37 años fue arrestado en la barriada Santa Isabel tras verificarse una orden judicial pendiente en su contra por el mismo tipo penal.

Estas acciones reflejan la intensificación de los operativos y la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público para responder a una problemática estructural.

Los servicios de protección de niñez atienden cada año centenares de casos de abuso y maltrato en un contexto de pobreza, desigualdad territorial y limitaciones institucionales para prevenir y atender la violencia sexual.

El Código Penal panameño, en su Libro Segundo, Título III, agrupa bajo la categoría de delitos contra la libertad e integridad sexual un catálogo de figuras que incluyen la violación simple, la violación agravada, el acceso sexual con menores, los actos libidinosos, el acoso sexual, la corrupción de menores y la pornografía infantil.

La normativa distingue con precisión las situaciones en las que el consentimiento es jurídicamente irrelevante, como ocurre en los casos de menores de edad.

Los servicios de protección de la niñez atienden cada año centenares de casos de abuso y maltrato. EFE/Mauricio Osorio/Archivo
Los servicios de protección de la niñez atienden cada año centenares de casos de abuso y maltrato. EFE/Mauricio Osorio/Archivo

Asimismo, establece agravantes vinculadas a la edad de la víctima, el vínculo con el agresor y el uso de violencia o intimidación.

De acuerdo con la legislación, se considera violación agravada la cometida contra personas menores de 14 años, y violación doblemente agravada cuando el perpetrador es un familiar o pariente cercano.

La evidencia recabada muestra un fenómeno sostenido y complejo, donde la especial vulnerabilidad de la niñez frente a la violencia sexual intrafamiliar exigerespuestas judiciales y sociales cada vez más firmes.

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