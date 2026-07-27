Creador de GTA habló sobre el formato físico en videojuegos: “Si la gente lo quiere, las compañías deberían dárselo”

Dan Houser se muestra neutral sobre los discos, pero apoya que convivan con lo digital si hay demanda

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El debate sobre el futuro del formato físico en los videojuegos se ha reavivado tras el anuncio de Sony de que dejará de producir discos para PlayStation a partir de 2028. En medio de ese panorama, las opiniones de figuras influyentes del sector cobran especial relevancia.

Dan Houser, cofundador de Rockstar Games y una de las mentes detrás de Grand Theft Auto, se pronunció recientemente sobre este tema en una entrevista con IGN durante la San Diego Comic-Con 2026.

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Cuál es la opinión de Dan Houser, sobre el futuro de los videojuegos físicos

En una entrevista durante la San Diego Comic-Con 2026, el creador de Grand Theft Auto sostiene que no es un tema personal, sino de opciones para el público, y recuerda que incluso las copias físicas hoy dependen de parches y updates

Consultado sobre su postura, Houser fue directo: “No sé si personalmente me importa, pero si la gente quiere eso, creo que las compañías deberían proporcionárselo”. Con esta frase, el creador de GTA dejó claro que, aunque no es un entusiasta del formato físico, reconoce el derecho de los consumidores a elegir cómo y dónde comprar sus juegos.

Houser también destacó las ventajas del modelo digital, como la posibilidad de actualizar y corregir errores después del lanzamiento, aunque reconoció que ambos formatos pueden coexistir sin ser excluyentes. “Todos los juegos físicos también se actualizan”, recordó, evidenciando que la discusión no tiene por qué ser excluyente.

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Qué opina el exguionista de Rockstar Games

En la misma entrevista, Lazlow Jones, exguionista de Rockstar y voz emblemática de las emisoras de radio de GTA, adoptó una postura más nostálgica y conciliadora. “Aprecio el ritual de recibir una copia, abrirla e introducir el disco en la consola”, confesó, valorando la experiencia física del coleccionismo. Sin embargo, también resaltó la comodidad del formato digital, como descargar juegos rápidamente en una Steam Deck antes de un vuelo largo.

El exguionista de Rockstar valora abrir una caja e insertar el juego en la consola, aunque también destaca la comodidad de descargar rápido en portátil antes de un viaje, una visión conciliadora ante la transición acelerada del sector

Para Jones, el futuro ideal es el de la convivencia, donde quienes disfrutan del formato físico y quienes prefieren lo digital puedan seguir comprando juegos según sus preferencias.

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El futuro del formato físico según PlayStation

La preocupación por la gestión de las bibliotecas digitales y la preservación de los videojuegos aumentó tras el anuncio de Sony: a partir de enero de 2028, dejará de producir discos físicos para todos los juegos nuevos de PlayStation. Los títulos lanzados antes de esa fecha seguirán disponibles en formato físico, pero las novedades solo podrán adquirirse digitalmente, ya sea mediante la PlayStation Store o con códigos de descarga en tiendas físicas.

Este cambio marca el final de una era dominada por el disco, eliminando la posibilidad de reventa, préstamo o intercambio de juegos entre amigos, y reduciendo la oferta para coleccionistas. Las tiendas físicas deberán adaptarse, centrando su oferta en códigos y tarjetas de descarga.

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PlayStation acelera su giro hacia lo digital con el fin de los lanzamientos en disco a partir de enero de 2028, una decisión que impacta reventa, préstamo e intercambio y vuelve central la discusión sobre bibliotecas y conservación a largo plazo

Sony asegura que seguirá produciendo discos para títulos previos a 2028 y a pedido de desarrolladores, pero insiste en que el futuro es digital. La decisión reabre el debate sobre el acceso, la propiedad y la conservación cultural de los videojuegos, en una industria donde los jugadores valoran tanto la inmediatez de lo digital como la permanencia y el valor sentimental de lo físico.

La transición hacia lo digital no solo afecta a la industria, también a la libertad de elección, la preservación del patrimonio cultural de los videojuegos y la experiencia del consumidor.

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El fondo del debate no es solo si el formato físico debe sobrevivir, sino que ambas opciones coexistan para que el consumidor mantenga la libertad de elegir. La compra de juegos de segunda mano, el intercambio y el coleccionismo siguen siendo prácticas relevantes para una parte importante de la comunidad.

En palabras de Dan Houser, “si la gente lo quiere, las compañías deberían dárselo”. El avance hacia lo digital redefine la relación entre jugadores y sus juegos, pero la diversidad de preferencias y modelos de consumo debería seguir siendo el motor de la industria. La clave está en no cerrar puertas mientras siga habiendo demanda.

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