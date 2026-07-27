Huelga a PlayStation: comunidad gamer convoca apagón tras fin del formato físico

La comunidad de PlayStation convocó una huelga de siete días contra Sony Interactive Entertainment hasta finales de agosto de 2026. (Europa Press)

Guardar

Una comunidad de jugadores de PlayStation convocó una huelga de siete días contra Sony Interactive Entertainment, después de que la empresa confirmara que dejará de producir juegos en formato físico desde enero de 2028, una decisión que sus críticos interpretan como el punto de quiebre de un alejamiento sostenido de la base de jugadores.

La protesta fue impulsada por DoesItPlay?, una comunidad internacional centrada en la preservación de los videojuegos físicos, que llamó a realizar un apagón “económico y de juego” entre el 23 de agosto y el 30 de agosto de 2026. La consigna es pasar esos siete días sin iniciar sesión, sin jugar y sin hacer compras en plataformas de Sony.

PUBLICIDAD

Según el grupo, la retirada del formato físico es la última de varias medidas que alimentaron el malestar de parte de la comunidad. Entre ellas mencionan el cierre de estudios como Bluepoint, una estrategia enfocada en servicios en vivo que no comparten, la cancelación de eventos para seguidores y el abandono de PlayStation VR2.

La protesta de la comunidad de PlayStation vinculó la huelga con el fin del formato físico, el cierre de Bluepoint, la estrategia de servicios en vivo y el abandono de PlayStation VR2. (Foto: Europa Press)

“PlayStation nunca se ha sentido más desconectada de su comunidad”, sostuvieron al anunciar la medida. Explicaron que eligieron ese período porque, a su juicio, reduce el impacto sobre editores y desarrolladores y, al mismo tiempo, permite a los jugadores expresar su rechazo.

PUBLICIDAD

Desde cuándo Sony dejará de producir juegos en formatos físicos

En un comunicado emitido el 1 de julio de 2026, Sid Shuman, director sénior de comunicaciones de contenido de Sony Interactive Entertainment, explicó que la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos lanzados en consolas PlayStation terminará a partir de enero de 2028.

Los nuevos juegos de PlayStation solo estarán disponibles en formato digital desde 2028 a través de PlayStation Store y distribuidores autorizados. (Foto: Europa Press)

Desde entonces, los nuevos títulos solo estarán disponibles en formato digital, tanto en PlayStation Store como a través de distribuidores autorizados.

Shuman precisó que la transición no afectará a los juegos ya publicados ni a los que se lancen en formato físico antes de esa fecha. La compañía presentó el cambio como una adaptación a las preferencias de consumo y afirmó que la inclinación por el contenido digital supera ampliamente a la de los discos.

PUBLICIDAD

El directivo añadió que la empresa seguirá orientando sus recursos a innovar en la forma en que los jugadores acceden a los títulos y en las opciones para adquirirlos. Afirmó que la empresa mantiene su compromiso con una experiencia de juego “de clase mundial”.

La Unión Europea señaló que no puede intervenir en la decisión de Sony sobre PlayStation si se protegen los derechos de los consumidores. (Foto: Europa Press)

La respuesta institucional fuera de la compañía no modificó el escenario. A mediados de julio, la Unión Europea señaló que no puede intervenir en la decisión de Sony porque las empresas son libres de ofrecer juegos y servicios como consideren oportuno, siempre que se protejan los derechos de los consumidores.

PUBLICIDAD

Qué otras compañías han dejado el formato físico para ser 100% digitales

La eliminación del formato físico en PlayStation se suma a movimientos similares en otros segmentos del entretenimiento y la industria de videojuegos. En Microsoft, el impulso de consolas sin lector de discos, como versiones de Xbox Series S, acompañó una estrategia volcada a la nube y a las descargas digitales.

El giro de PlayStation hacia lo digital se inscribe en una migración del sector que incluye a Xbox, Steam, Netflix, Blockbuster, Tower Records y HMV. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

En computadoras personales, Valve eliminó hace más de una década la necesidad de discos con Steam. En video, Netflix cerró en 2023 su histórico servicio de alquiler de DVD por correo en Estados Unidos y quedó como una plataforma totalmente digital.

PUBLICIDAD

Asimismo, el cambio alcanzó a negocios tradicionales del sector cultural. Blockbuster cerró la gran mayoría de sus tiendas físicas en el mundo con el avance del streaming, mientras cadenas como Tower Records y HMV quebraron o cerraron locales por el crecimiento de servicios como Apple Music y Spotify.

Queda esperar cómo reaccionan otros grupos de gamers sobre las decisiones de las empresas de videojuegos y ver cómo sus medidas impactan en la calidad de los juegos y su rentabilidad.

PUBLICIDAD