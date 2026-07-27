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La palabra de Wanda Nara después de que la justicia italiana rechazó su demanda millonaria contra Mauro Icardi

Tras el fallo que desestimó sus pedidos económicos, la empresaria respondió con dureza

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La furia en redes de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “En mi gestión no recuerdo fotos borracho”
La justicia italiana declaró inadmisible el reclamo de Wanda Nara y la intimó a pagar gastos legales. Lejos de la calma, ambos compartieron sus versiones en redes sociales

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras la reciente resolución dictada por la Justicia italiana en el marco de su divorcio. El fallo al que pudo acceder Teleshow en la mañana de este lunes resolvió dejar sin efecto el reclamo millonario de la empresaria a su expareja.

El futbolista se expresó en sus redes, donde relató que la demanda de 480 mil euros mensuales fue rechazada en su totalidad.

Un rato después de conocerse públicamente el fallo judicial, Wanda respondió a través de sus cuentas oficiales. “Hoy la Justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación. Es lógico, yo tengo trabajo y la otra parte no. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde”, comenzó escribiendo la empresaria.

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Acto seguido continuó: “Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones. Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y que ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron”.

Más adelante, se refirió al presente de sus hijas. “Yo tengo pasaporte, ellas no, y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Buscá trabajo y cumplí como padre”, profundizó.

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Wanda Nara respondió el contundente posteo de Mauro Icardi por el fallo de la justicia italiana: “Buscá trabajo”
Ante el posteo de Mauro Icardi, Wanda Nara fue contundente y respondió con dureza sus dichos (Instagram)

En una segunda historia, la empresaria agradeció el apoyo recibido por parte de su entorno y sus seguidores, y reiteró que sus hijas siguen esperando la autorización necesaria para poder viajar. “Gracias a todos los que se ponen en el lugar de dos menores que quieren volver con sus amigas y estar el primer día de clases. Viajamos con un permiso que se vence el 30 y la violencia de alguien que siempre me negó mis documentos hace que estén esperando con las valijas preparadas a que tenga ganas de firmar”, sostuvo. “Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya tienen su trámite listo y se niegan a viajar sin sus hermanas”, afirmó.

“Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio, cuando un adulto solo genera más violencia, más maltrato y más dolor a sus propios hijos”, concluyó visiblemente enojada.

Cabe destacar que el fallo judicial al que tuvo acceso Teleshow, desestimó el reclamo económico de 480 mil euros mensuales de Wanda. Según la resolución, la Corte declaró “inadmisible el reclamo” presentado por la conductora.

Al conocerse la información, Icardi se expresó en sus redes sociales: “Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio, la jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución”, remarcó.

El equipo de Moria Casán dio a conocer detalles del fallo de la justicia italiana ante el pedido millonario de Wanda Nara a Mauro Icardi (La Mañana con Moria - El Trece)

Luego, el futbolista sostuvo que la apelación también fue desestimada y dio por cerrada esa instancia del proceso: “Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos. Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia”.

Así, mientras el proceso judicial continúa, la exposición pública del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi mantiene en vilo tanto a sus seguidores como a los medios, con cada nuevo avance judicial y cada mensaje en redes sociales alimentando el debate y la tensión familiar.

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