Cómo activar el modo Ghost Rider en WhatsApp

Los usuarios pueden utilizar fotos de la película de Ghost Rider o del cómic para personalizar WhatsApp. (Fotocomposición Infobae)

El reciente anuncio de Marvel Studios sobre una nueva entrega de Ghost Rider revitalizó el interés por este antihéroe. En este contexto, muchos usuarios exploran alternativas para transformar su cuenta de WhatsApp y reflejar la estética de Ghost Rider, aprovechando las herramientas integradas en la plataforma de Meta.

La personalización de perfiles en WhatsApp relacionada con grandes estrenos cinematográficos se consolidó como una práctica recurrente. Fenómenos similares se observaron durante el lanzamiento del tráiler de Vengadores: Doomsday y el popular “modo Messi” en el Mundial 2026.

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Esta tendencia no requiere instalar aplicaciones externas ni acceder a funciones exclusivas, porque la propia aplicación ofrece opciones suficientes para modificar la imagen de perfil, los fondos de chat y otros elementos visuales.

De qué forma inicia la personalización al estilo Ghost Rider en WhatsApp

WhatsApp cuenta con varias opciones para adaptar la interfaz al estilo de cualquier animación o película. (Foto: Europa Press)

El primer paso para activar el modo Ghost Rider en WhatsApp consiste en actualizar la foto de perfil y el nombre visible en la aplicación. Muchos usuarios recurren a imágenes promocionales, afiches oficiales o capturas del tráiler distribuidos por los canales oficiales de Marvel Studios o redes sociales verificadas.

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Algunas personas optan por acompañar la imagen con textos alusivos, como el nombre del personaje o frases representativas de la saga.

Para realizar este cambio, solo hay que ingresar al menú de configuración de WhatsApp, donde se pueden cargar nuevas imágenes y editar el nombre asociado a la cuenta. Estas funciones forman parte de las opciones estándar y no requieren permisos adicionales ni afectan la privacidad del usuario. El proceso es seguro y reversible.

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Cómo se cambia el fondo de los chats de WhatsApp para reforzar la temática

El proceso de cambio de fondo de chat en WhatsApp es reversible y no se muestra al público. (Foto: WhatsApp)

La ambientación de los chats individuales y grupales puede configurarse mediante la función “fondo de pantalla” disponible en el menú de cada conversación.

Desde esta opción, los usuarios pueden cargar imágenes temáticas de Ghost Rider, como escenas emblemáticas, colores asociados al fuego o ilustraciones del personaje en acción. El uso de tonos oscuros y detalles en naranja o rojo ayuda a resaltar la identidad visual del personaje.

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Este procedimiento no solo transforma la apariencia del chat, permite compartir la experiencia con otros fanáticos que participan en los grupos temáticos.

Qué ventajas ofrece la inteligencia artificial integrada en la aplicación de WhatsApp

Meta AI es la inteligencia artificial que integra WhatsApp para generar imágenes. (Foto: Meta)

En las versiones recientes de WhatsApp, la integración de Meta AI facilita la generación de ilustraciones personalizadas mediante instrucciones escritas en el chat.

Esta función permite a los usuarios solicitar imágenes inspiradas en Ghost Rider directamente desde la barra de herramientas, sin necesidad de recurrir a bancos de imágenes externos. La creación de ilustraciones con Meta AI no implica costos adicionales y está disponible en la mayoría de los dispositivos compatibles.

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Este recurso es muy útil para quienes buscan composiciones exclusivas y adaptar su perfil de manera más creativa. La personalización basada en inteligencia artificial se ha consolidado como una de las principales tendencias en la actualización de perfiles digitales tras el estreno de películas de gran alcance global.

Cuáles elementos pueden reforzar la experiencia Ghost Rider en WhatsApp

Los ajustes en WhatsApp no cambian el nivel de privacidad de la información. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Sumado a la modificación de la imagen de perfil y los fondos de chat, los usuarios pueden ajustar los tonos de notificación y las respuestas rápidas para potenciar la experiencia temática.

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En el menú de notificaciones de WhatsApp, es posible seleccionar fragmentos de audio inspirados en la banda sonora de la película, frases reconocibles o efectos sonoros asociados al personaje. Esta configuración refuerza la inmersión y permite identificar mensajes relacionados con el universo Ghost Rider.

Asimismo, se pueden incorporar emojis personalizados y stickers temáticos, creados en la propia aplicación o descargados desde fuentes oficiales. Estas herramientas facilitan el intercambio de contenidos alusivos a la nueva entrega de Marvel Studios y mantienen el dinamismo en las conversaciones grupales.

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