Tecno
GoogleAgregar Infobae en Google

Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

El país sudamericano está experimentando una diversificación acelerada en las formas de pago disponibles, tanto para consumidores como para comercios

transferencias A2A - dinero - billeteras digitales - tecnología - 27 de julio
El crecimiento de las transferencias Account-to-Account (A2A) responde a una serie de factores estructurales y tecnológicos. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

La digitalización de los pagos en Colombia está avanzando a pasos acelerados, impulsando una transformación en el comercio electrónico y en la forma en que los consumidores gestionan su dinero. Según el Global Payments Report 2026 elaborado por Worldpay, las transferencias entre cuentas bancarias (A2A) se proyectan como el método predominante en el comercio online del país para 2030, alcanzando el 41 % del valor total de las transacciones electrónicas.

Este cambio refleja un entorno cada vez más orientado a soluciones rápidas, accesibles y adaptadas a las nuevas expectativas de los usuarios y comercios.

Transferencias A2A y su impacto en el comercio electrónico

El crecimiento de las transferencias Account-to-Account (A2A) responde a una serie de factores estructurales y tecnológicos que han facilitado su integración en la vida cotidiana de los colombianos. Herramientas como el sistema PSE y el fortalecimiento de la infraestructura de pagos inmediatos permiten realizar transferencias entre cuentas bancarias de manera sencilla y segura, lo que ha favorecido su adopción masiva en el comercio electrónico.

PUBLICIDAD

transferencias A2A - dinero - billeteras digitales - tecnología - 27 de julio
Las transferencias (A2A) son pagos electrónicos que mueven dinero directamente entre dos cuentas bancarias, sin usar redes de tarjetas de crédito o intermediarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe de Worldpay anticipa que para 2030, el 41 % del valor total de las compras online en Colombia se realizará mediante este sistema, posicionando a las transferencias A2A como la principal alternativa para las transacciones digitales.

Este fenómeno no solo responde a la aparición de nuevas tecnologías, sino también a la necesidad de los consumidores de realizar pagos de forma instantánea y sin depender de efectivo o tarjetas físicas. Este cambio de hábitos ha hecho que los comercios adapten sus estrategias para ofrecer una mayor diversidad de opciones de pago, reduciendo fricciones y mejorando la experiencia del usuario.

PUBLICIDAD

En palabras de Juan Pablo D’Antiochia, gerente general del negocio Enterprise de Global Payments para América Latina: “Lo que estamos viendo en Colombia no es simplemente la aparición de un nuevo método de pago. Es una transformación en la manera como las personas interactúan con el dinero. Hoy un consumidor puede pagar desde la aplicación de su banco, desde una billetera digital o escaneando un código QR, sin depender necesariamente de una tarjeta física”.

transferencias A2A - dinero - billeteras digitales - tecnología - 27 de julio
El informe de Worldpay anticipa que para 2030, el 41 % del valor total de las compras online en Colombia se realizará mediante transferencias (A2A). (Imagen ilustrativa Infobae)

Diversificación de medios de pago: billeteras digitales, QR y la experiencia del usuario

Colombia está experimentando una diversificación acelerada en las formas de pago disponibles, tanto para consumidores como para comercios. Las billeteras digitales como Nequi y Daviplata han ganado terreno al ofrecer alternativas ágiles e intuitivas para transferencias y pagos.

De igual manera, la expansión del uso de códigos QR y el desarrollo de plataformas como Bre-B están ampliando el acceso y la interoperabilidad entre diferentes entidades financieras.

Esta evolución tecnológica responde a una demanda creciente por parte de los usuarios, quienes buscan realizar operaciones financieras de forma inmediata y sin complicaciones. El auge de las billeteras digitales, que ya representan el 29 % del valor del comercio electrónico según el informe de Worldpay, evidencia la preferencia por opciones que permiten gestionar pagos desde el teléfono móvil sin necesidad de portar tarjetas o efectivo.

transferencias A2A - dinero - billeteras digitales - tecnología - 27 de julio
La evolución tecnológica responde a una demanda creciente por parte de los usuarios, quienes buscan realizar operaciones financieras de forma inmediata y sin complicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los comercios, por su parte, están encontrando en la diversificación de medios de pago una oportunidad para atraer y retener clientes, así como para reducir los puntos de fricción durante la compra. La tendencia apunta hacia experiencias digitales cada vez más simples y fluidas, en línea con las expectativas del consumidor moderno.

El rol de nuevas iniciativas en el ecosistema financiero colombiano

El avance de las transferencias inmediatas en Colombia está siendo potenciado por iniciativas que buscan fortalecer la interoperabilidad entre distintos actores del sistema financiero. Un ejemplo de ello es Bre-B, una plataforma diseñada para facilitar las transferencias en tiempo real y mejorar la conectividad entre bancos y billeteras digitales.

La consolidación de infraestructuras como PSE ha sido clave en este proceso, permitiendo que los usuarios realicen pagos y transferencias de manera rápida y segura, sin importar la entidad financiera o la plataforma utilizada. Esto reduce las barreras de entrada para nuevos usuarios y contribuye a la masificación de los pagos digitales en el país.

transferencias A2A - dinero - billeteras digitales - tecnología - 27 de julio
Una característica principal de las transferencias Account-to-Account (A2A) es que mueven el dinero sin intermediarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tarjetas, billeteras y transferencias en el futuro de los pagos en Colombia

A pesar de la rápida expansión de las transferencias A2A y los pagos digitales, el sistema de pagos colombiano mantiene una convivencia de alternativas que responde a la diversidad de preferencias de los usuarios.

De acuerdo con el Global Payments Report 2026, las tarjetas siguen liderando el segmento de compras presenciales, representando el 47 % del valor de las transacciones en puntos de venta, mientras que las billeteras digitales continúan ampliando su participación en el comercio electrónico.

La posibilidad de elegir entre diferentes métodos de pago es un factor que está redefiniendo la experiencia tanto para consumidores como para comercios. Según D’Antiochia: “El futuro de los pagos no dependerá de un único método, sino de la capacidad del ecosistema para ofrecer alternativas que respondan a las necesidades de cada usuario”.

“Las transferencias inmediatas seguirán ganando relevancia porque ofrecen simplicidad, velocidad y una experiencia integrada, mientras que las tarjetas, las billeteras digitales y otros medios continuarán desempeñando un papel fundamental en un mercado cada vez más diverso. Esa capacidad de ofrecer opciones es la que realmente está transformando los pagos en Colombia”, agregó.

Temas Relacionados

PagosTransferenciasDineroTarjetasTransferencias A2AColombia-noticiastecnología-noticiasMundo Fintech

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El dinero no importará en 2036”: la radical predicción de Elon Musk para todos

Su visión plantea que las máquinas cubrirán necesidades básicas y que las personas podrían dedicarse a actividades creativas sin presión de supervivencia

“El dinero no importará en 2036”: la radical predicción de Elon Musk para todos

Por qué siempre debes presionar el clutch o embrague al arrancar un vehículo

El uso correcto del embrague al encender el motor y en la conducción duplica la vida útil de la pieza, que puede superar los 150.000 kilómetros

Por qué siempre debes presionar el clutch o embrague al arrancar un vehículo

Un especialista en ciberseguridad explicó cómo operan las organizaciones detrás de las estafas digitales

Alberto Pietrobon advirtió en Infobae a la Tarde que los delincuentes perfeccionaron sus métodos, incorporaron nuevas herramientas tecnológicas y ampliaron el alcance de un delito que ya no distingue edades ni conocimientos digitales

Un especialista en ciberseguridad explicó cómo operan las organizaciones detrás de las estafas digitales

¿Las Guerreras K-pop son reales? la pregunta más buscada en Google y en español

La trama se centra en tres protagonistas que forman el grupo Huntr/X: Rumi, Mira y Zoey. Cada una aporta habilidades tanto en el escenario como en el combate contra demonios

¿Las Guerreras K-pop son reales? la pregunta más buscada en Google y en español

Xbox falla global: miles se quedan sin acceso a cuenta o inicio de juego

Microsoft reconoció que muchos usuarios estaban teniendo dificultades para iniciar sesión, consultar sus bibliotecas o ejecutar juegos

Xbox falla global: miles se quedan sin acceso a cuenta o inicio de juego

DEPORTES

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género: el comunicado del club

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género: el comunicado del club

El llamativo problema con el que se encontró Vozinha en su nuevo club y el impactante salto en su salario

Tuvo polio, le dijeron que no volvería a caminar, pero se convirtió en campeona olímpica: la historia de Wilma Rudolph

Por qué Colapinto aún no se tomó vacaciones en la F1: la señal sobre su posible continuidad con Alpine en 2027

“27 campeones, 27 identidades”: la historia detrás de los parches especiales que usarán los equipos en la Copa Libertadores

TELESHOW

Wanda Nara mostró los videos del escalofriante robo en su casa de Italia: “Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta”

Wanda Nara mostró los videos del escalofriante robo en su casa de Italia: “Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta”

Miranda! celebra sus 25 años de vida con una foto del recuerdo de su primer show: “No hubieran sido posibles sin ustedes”

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron sobre Juan Darthés en las giras de Patito Feo: “Estaba al acecho”

El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

Susana Giménez sobre Verónica Castro: “No está bien de salud, le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la m...”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil y Corea del Sur crearon un grupo de trabajo para destrabar acuerdo comercial con el Mercosur

Brasil y Corea del Sur crearon un grupo de trabajo para destrabar acuerdo comercial con el Mercosur

El Salvador: El 73% de los cuadros de neumonía requirió atención hospitalaria afectando principalmente a los niños

Familias regresan a casa tras las inundaciones, pero Costa Rica sigue bajo alerta por nuevas lluvias

Ministerio de Agricultura dominicano activa plan nacional contra la chinche de la espiga en el arroz

Honduras: Sequía obliga al Gobierno a reforzar inversiones para rescatar el agro ante pérdidas de cultivos