Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

El crecimiento de las transferencias Account-to-Account (A2A) responde a una serie de factores estructurales y tecnológicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

La digitalización de los pagos en Colombia está avanzando a pasos acelerados, impulsando una transformación en el comercio electrónico y en la forma en que los consumidores gestionan su dinero. Según el Global Payments Report 2026 elaborado por Worldpay, las transferencias entre cuentas bancarias (A2A) se proyectan como el método predominante en el comercio online del país para 2030, alcanzando el 41 % del valor total de las transacciones electrónicas.

Este cambio refleja un entorno cada vez más orientado a soluciones rápidas, accesibles y adaptadas a las nuevas expectativas de los usuarios y comercios.

Transferencias A2A y su impacto en el comercio electrónico

El crecimiento de las transferencias Account-to-Account (A2A) responde a una serie de factores estructurales y tecnológicos que han facilitado su integración en la vida cotidiana de los colombianos. Herramientas como el sistema PSE y el fortalecimiento de la infraestructura de pagos inmediatos permiten realizar transferencias entre cuentas bancarias de manera sencilla y segura, lo que ha favorecido su adopción masiva en el comercio electrónico.

PUBLICIDAD

Las transferencias (A2A) son pagos electrónicos que mueven dinero directamente entre dos cuentas bancarias, sin usar redes de tarjetas de crédito o intermediarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe de Worldpay anticipa que para 2030, el 41 % del valor total de las compras online en Colombia se realizará mediante este sistema, posicionando a las transferencias A2A como la principal alternativa para las transacciones digitales.

Este fenómeno no solo responde a la aparición de nuevas tecnologías, sino también a la necesidad de los consumidores de realizar pagos de forma instantánea y sin depender de efectivo o tarjetas físicas. Este cambio de hábitos ha hecho que los comercios adapten sus estrategias para ofrecer una mayor diversidad de opciones de pago, reduciendo fricciones y mejorando la experiencia del usuario.

PUBLICIDAD

En palabras de Juan Pablo D’Antiochia, gerente general del negocio Enterprise de Global Payments para América Latina: “Lo que estamos viendo en Colombia no es simplemente la aparición de un nuevo método de pago. Es una transformación en la manera como las personas interactúan con el dinero. Hoy un consumidor puede pagar desde la aplicación de su banco, desde una billetera digital o escaneando un código QR, sin depender necesariamente de una tarjeta física”.

El informe de Worldpay anticipa que para 2030, el 41 % del valor total de las compras online en Colombia se realizará mediante transferencias (A2A). (Imagen ilustrativa Infobae)

Diversificación de medios de pago: billeteras digitales, QR y la experiencia del usuario

Colombia está experimentando una diversificación acelerada en las formas de pago disponibles, tanto para consumidores como para comercios. Las billeteras digitales como Nequi y Daviplata han ganado terreno al ofrecer alternativas ágiles e intuitivas para transferencias y pagos.

PUBLICIDAD

De igual manera, la expansión del uso de códigos QR y el desarrollo de plataformas como Bre-B están ampliando el acceso y la interoperabilidad entre diferentes entidades financieras.

Esta evolución tecnológica responde a una demanda creciente por parte de los usuarios, quienes buscan realizar operaciones financieras de forma inmediata y sin complicaciones. El auge de las billeteras digitales, que ya representan el 29 % del valor del comercio electrónico según el informe de Worldpay, evidencia la preferencia por opciones que permiten gestionar pagos desde el teléfono móvil sin necesidad de portar tarjetas o efectivo.

PUBLICIDAD

La evolución tecnológica responde a una demanda creciente por parte de los usuarios, quienes buscan realizar operaciones financieras de forma inmediata y sin complicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los comercios, por su parte, están encontrando en la diversificación de medios de pago una oportunidad para atraer y retener clientes, así como para reducir los puntos de fricción durante la compra. La tendencia apunta hacia experiencias digitales cada vez más simples y fluidas, en línea con las expectativas del consumidor moderno.

El rol de nuevas iniciativas en el ecosistema financiero colombiano

El avance de las transferencias inmediatas en Colombia está siendo potenciado por iniciativas que buscan fortalecer la interoperabilidad entre distintos actores del sistema financiero. Un ejemplo de ello es Bre-B, una plataforma diseñada para facilitar las transferencias en tiempo real y mejorar la conectividad entre bancos y billeteras digitales.

PUBLICIDAD

La consolidación de infraestructuras como PSE ha sido clave en este proceso, permitiendo que los usuarios realicen pagos y transferencias de manera rápida y segura, sin importar la entidad financiera o la plataforma utilizada. Esto reduce las barreras de entrada para nuevos usuarios y contribuye a la masificación de los pagos digitales en el país.

Una característica principal de las transferencias Account-to-Account (A2A) es que mueven el dinero sin intermediarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tarjetas, billeteras y transferencias en el futuro de los pagos en Colombia

A pesar de la rápida expansión de las transferencias A2A y los pagos digitales, el sistema de pagos colombiano mantiene una convivencia de alternativas que responde a la diversidad de preferencias de los usuarios.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Global Payments Report 2026, las tarjetas siguen liderando el segmento de compras presenciales, representando el 47 % del valor de las transacciones en puntos de venta, mientras que las billeteras digitales continúan ampliando su participación en el comercio electrónico.

La posibilidad de elegir entre diferentes métodos de pago es un factor que está redefiniendo la experiencia tanto para consumidores como para comercios. Según D’Antiochia: “El futuro de los pagos no dependerá de un único método, sino de la capacidad del ecosistema para ofrecer alternativas que respondan a las necesidades de cada usuario”.

PUBLICIDAD

“Las transferencias inmediatas seguirán ganando relevancia porque ofrecen simplicidad, velocidad y una experiencia integrada, mientras que las tarjetas, las billeteras digitales y otros medios continuarán desempeñando un papel fundamental en un mercado cada vez más diverso. Esa capacidad de ofrecer opciones es la que realmente está transformando los pagos en Colombia”, agregó.