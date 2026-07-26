Descarga Nequi en Google: cómo tener la aplicación oficial y evitar fraudes

Descargar Nequi en Google Play requiere seguir el proceso oficial y aplicar medidas de seguridad para evitar fraudes.

Descargar Nequi en Google Play es un proceso sencillo siempre que se sigan los pasos correctos y se tomen precauciones para evitar fraudes. La popularidad de esta plataforma de pagos y transferencias en Colombia ha atraído a ciberdelincuentes, por lo que es clave conocer el procedimiento adecuado y las medidas de seguridad . La popularidad de esta plataforma de pagos y transferencias en Colombia ha atraído a ciberdelincuentes, por lo que es clave conocer el procedimiento adecuado y las medidas de seguridad para proteger la información y el dinero.

Cómo descargar Nequi en Google Play

Para instalar Nequi correctamente desde tu celular Android, el primer paso es acceder a Google Play Store, identificable por el ícono de un triángulo de colores en el menú de aplicaciones.

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Una vez dentro, debes escribir “Nequi Colombia” o simplemente “Nequi” en la barra de búsqueda de la parte superior y presionar la lupa. Es fundamental ubicar la aplicación oficial, cuyo ícono es un recuadro de color morado oscuro o negro con la palabra “Nequi” en letras claras o fucsias. Tras localizarla, toca el botón “Instalar” y espera a que se complete la descarga y la instalación.

Una vez finalizado este proceso, al presionar “Abrir” se inicia la aplicación y, si eres nuevo usuario, podrás crear tu cuenta de forma rápida. Para este registro, necesitas tener a la mano tu documento de identidad y estar en un lugar con buena iluminación.

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La instalación de Nequi en Android comienza en Google Play Store al buscar “Nequi Colombia” o “Nequi” y verificar la aplicación oficial. (Google)

Al abrir la app, selecciona “Crea tu Nequi”, ingresa tu número de celular —que funcionará como tu cuenta bancaria— y espera un SMS con un código de cuatro dígitos para validar tu identidad. Posteriormente, elige el tipo de documento (cédula, tarjeta de identidad, cédula de extranjería o PPT según corresponda), completa los datos personales y confirma tu correo electrónico mediante un código que te llegará a la bandeja de entrada.

La app solicitará escanear tu documento por ambos lados y tomarte una foto del rostro para reconocimiento facial. Por último, deberás crear una clave de cuatro dígitos que solo tú conozcas y que no sea obvia.

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Qué hacer si no puedes descargar Nequi

Algunos usuarios pueden enfrentar dificultades al intentar instalar Nequi. Lo primero es validar que el sistema operativo del celular sea compatible: Android 10 o una versión más reciente.

Si la tienda de aplicaciones indica que el dispositivo no es apto, probablemente se deba a que la versión del sistema es inferior a la requerida. Además, si no hay suficiente espacio de almacenamiento, se recomienda liberar memoria borrando archivos o aplicaciones que ya no se utilicen.

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Nequi solo puede descargarse en celulares con Android 10 o versiones posteriores y con espacio de almacenamiento disponible. (cortesía Nequi)

Otro factor relevante es la configuración regional de la tienda de aplicaciones. Nequi solo puede descargarse desde tiendas configuradas en Colombia, por lo que si tu cuenta de Google Play está asociada a otro país, no aparecerá la opción de descarga. En ese caso, deberás cambiar la región de la tienda a Colombia.

Si, después de estas verificaciones, continúas sin poder descargar la aplicación, la recomendación es contactar al soporte de Nequi a través del chat oficial e informar del error.

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Por qué es crucial evitar aplicaciones falsas y sitios no oficiales

El crecimiento de Nequi ha atraído a delincuentes que desarrollan aplicaciones falsas y versiones modificadas con apariencia idéntica a la oficial. Uno de los riesgos más frecuentes es la instalación de APK piratas desde páginas web no oficiales como APKPure, Aptoide, Uptodown o enlaces recibidos por WhatsApp, SMS, correo electrónico, videos de YouTube o grupos en redes sociales.

Estas aplicaciones fraudulentas se utilizan para generar comprobantes de pago falsos, conocidos como “Nequi trampa”. Los estafadores ingresan datos en la app clonada, que produce una pantalla de “envío exitoso” con detalles como nombre, monto, fecha, código QR falso y número de referencia.

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Las aplicaciones falsas de Nequi y los APK no oficiales se usan para simular pagos con la modalidad de “Nequi trampa”. (crédito Nequi)

Luego muestran el comprobante o envían un pantallazo para convencer al vendedor de entregar el producto o servicio, pero el dinero nunca llega a la cuenta real del destinatario.

Para evitar ser víctima de estas prácticas, Nequi recomienda no confiar en capturas de pantalla ni comprobantes enviados por terceros. La única forma segura de verificar un pago es ingresar a la aplicación oficial y revisar si el saldo aumentó o si la operación aparece en la sección de movimientos.

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La herramienta “Comprobar un pago” permite escanear el código QR desde la propia app para confirmar si la transacción es auténtica, con una ventana de cinco minutos desde la generación del comprobante.

Nequi enfatiza que jamás se debe descargar la aplicación desde enlaces externos, portales de descarga de archivos APK o mensajes sospechosos. Instalar aplicaciones financieras solo desde Google Play Store, Apple App Store o Huawei AppGallery es la principal garantía de seguridad.

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Descargar versiones no oficiales expone al usuario a virus, robo de contraseñas y fraudes que pueden resultar en la pérdida total de los fondos.