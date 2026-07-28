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Estados Unidos desvió 17 buques mercantes en el mar Arábigo que intentaban burlar el bloqueo a los puertos iraníes

El Comando Central informó que también abordó dos embarcaciones e inutilizó otras dos para reforzar el cumplimiento del cerco marítimo impuesto por Washington

Un helicóptero blanco y azul, modelo Sikorsky S-70, con número de registro N552AC, vuela sobre el mar azul, suspendiendo una jaula de carga con un cable largo
Un helicóptero participa en una operación de abastecimiento sobre un buque desplegado en aguas cercanas al estrecho de Ormuz, donde continúan las misiones de vigilancia marítima
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Estados Unidos anunció este lunes que sus fuerzas navales desviaron 17 buques mercantes que, según Washington, intentaban sortear el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. La operación, ejecutada por el Mando Central estadounidense (CENTCOM), incluyó además el abordaje de dos embarcaciones y la inutilización de otras dos como parte de las acciones destinadas a reforzar el cumplimiento del cerco marítimo establecido por la administración de Donald Trump.

La información fue difundida por el propio CENTCOM a través de un comunicado publicado en la red social X, donde detalló el balance de las operaciones realizadas en el mar Arábigo.

“El CENTCOM ha desviado 17 buques comerciales, ha inhabilitado dos y ha abordado otros dos para garantizar el cumplimiento”, señaló el mando militar estadounidense.

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El mensaje estuvo acompañado por una imagen del destructor USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121), desplegado en el mar Arábigo como parte de la presencia naval estadounidense destinada a respaldar el bloqueo marítimo contra Irán. Aunque el Pentágono no reveló la identidad de los buques desviados ni sus banderas de registro, la actualización confirma un aumento de las operaciones de interdicción en una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.

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La respuesta de Teherán no tardó en llegar. La televisión estatal iraní informó que el régimen interceptó seis embarcaciones que, según su versión, intentaban navegar por una ruta considerada “ilegal e insegura” al sur del estrecho de Ormuz. De acuerdo con ese reporte, los barcos habían apagado sus sistemas de identificación durante la travesía.

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Los ayatollahs aseguraron que cinco de esos buques regresaron al golfo tras la intervención de sus fuerzas marítimas, mientras que una sexta embarcación sufrió un accidente durante la madrugada del lunes. Hasta el momento, el régimen iraní no ha divulgado información adicional sobre ese incidente ni ha precisado las circunstancias en las que ocurrió.

Las operaciones de ambos países reflejan el enfrentamiento por el control del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán a finales de febrero, por esa vía circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por mar en todo el mundo, además de importantes volúmenes de gas natural licuado.

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El endurecimiento del bloqueo estadounidense se produce mientras Washington y Teherán mantienen una pausa en las hostilidades que comenzó el pasado sábado, después de varias semanas de enfrentamientos militares relacionados con el control de esa ruta marítima. La tregua ha abierto una nueva ventana para la diplomacia, aunque las diferencias entre ambos países sobre la administración del estrecho continúan sin resolverse.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes su confianza en que las conversaciones puedan derivar en un entendimiento.

Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder”, afirmó a bordo del Air Force One al ser consultado sobre las negociaciones.

El mandatario también dejó claro que Estados Unidos mantiene su capacidad militar en la región. “Tenemos muchas municiones”, declaró antes de añadir: “Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania”.

En la misma línea, el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, explicó que Trump está “dando algo de espacio a las conversaciones” para favorecer una salida diplomática, aunque advirtió que las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para actuar si la situación vuelve a deteriorarse.

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Por su parte, Irán insistió en que las conversaciones mantenidas con Omán sobre el futuro del estrecho de Ormuz son exclusivamente bilaterales. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó: “Estas discusiones no tienen nada que ver con Estados Unidos. Se trata de un asunto bilateral entre Irán y Omán y continúan”. El funcionario agregó que la vía marítima “permanece cerrada” y sostuvo que actualmente “no estamos involucrados en ninguna negociación con Estados Unidos”.

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