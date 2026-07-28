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El gobierno porteño anunció la Semana de las Milongas con actividades en el circuito tanguero de la Ciudad

Entre el 1° y el 7 de agosto, la octava edición desplegará clases, prácticas y pistas de baile en distintos barrios, con la meta de ampliar el circuito tanguero y sumar nuevos asistentes

Las entradas sin costo para la Semana de las Milongas se reservarán desde el 29 de julio a las 12 mediante un formulario y con cupos limitados. REUTERS/Agustin Marcarian
Las entradas sin costo para la Semana de las Milongas se reservarán desde el 29 de julio a las 12 mediante un formulario y con cupos limitados. REUTERS/Agustin Marcarian
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La Ciudad de Buenos Aires abrirá entre el y el 7 de agosto la octava edición de la Semana de las Milongas, una programación distribuida en 60 espacios de distintos barrios que busca reforzar el circuito tanguero porteño y acercar nuevos públicos a una de las expresiones culturales más asociadas con la identidad local.

La propuesta incluirá una semana completa de clases, prácticas y pistas de baile para todos los niveles. También habrá entradas sin costo para beneficiarios de Pase Cultural y para público general, con reservas desde el miércoles 29 de julio a las 12 mediante un formulario y con cupos limitados en cada sede.

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Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes obtengan un lugar recibirán la confirmación por correo electrónico. Las personas que no consigan reserva podrán asistir igual y comprar su entrada directamente en cada milonga, siempre que haya capacidad disponible.

La apertura de la Semana de las Milongas será el sábado 1° de agosto a las 20.30 en el Teatro Verdi, con la milonga del Ciclo de Tango en el Verdi. El cierre de esa noche estará a cargo de la Orquesta Esquina Sur, que se presentará a las 0 horas.

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El broche final llegará el viernes 7 de agosto en La Viruta Tango Club, en el barrio de Palermo. Desde las 21.45, ese espacio del circuito milonguero será la sede del cierre de esta edición.

La programación reunirá propuestas para públicos e intereses distintos, con música, clases abiertas y espacios de baile. La iniciativa está pensada tanto para quienes ya participan de las milongas como para quienes busquen un primer contacto con el tango.

Milonga abierta
La apertura de la Semana de las Milongas será el 1° de agosto en el Teatro Verdi y contará con el cierre de la Orquesta Esquina Sur a las 00. (Foto: CCK)

El Gobierno porteño precisó que no hace falta saber bailar ni vestir de manera formal para participar. La invitación alcanza a quienes quieran sumarse como bailarines y también a quienes prefieran asistir como espectadores.

La Semana de las Milongas está organizada por el Ministerio de Cultura a través de Pase Cultural y BAMilonga, en articulación con la Asociación de Organizadores de Milongas y Milongas con Sentido Social. El objetivo es fortalecer y dar visibilidad a los espacios que sostienen activa esta tradición en la ciudad.

La programación completa ya está disponible en el sitio oficial del Gobierno porteño. Durante el resto del año, el público también puede consultar el Mapa de Milongas para conocer la oferta diaria de tango en la ciudad.

La Ruta Tanguera

Según el sitio oficial de Turismo de Buenos Aires, la Ruta Tanguera propone cuatro circuitos para recorrer lugares vinculados con Carlos Gardel y con la historia del 2x4, desde la casa en la que vivió en Balvanera hasta cafés, teatros, monumentos y salas donde el género dejó escenas decisivas de la cultura porteña.

El itinerario reúne espacios de distintas épocas: el mercado donde Gardel creció entre puesteros y carreteros, edificios escolares, bares notables, museos y escenarios que conservaron episodios centrales del tango. Entre los datos más precisos del recorrido aparecen fechas de apertura, cierres, reinauguraciones y hitos artísticos que van de 1890 a 2021.

Uno de los puntos centrales es la casa de Gardel en el barrio de Balvanera. En esa vivienda, el cantor vivió con su madre y sus tíos desde 1927 hasta su despedida de la Argentina, el 7 de noviembre de 1933.

A dos cuadras de la avenida Corrientes se encuentra también el pasaje Carlos Gardel. El circuito suma además el mercado que comenzó a funcionar en 1893, el mismo año en que el niño Gardel llegó al país, y cuyo edificio actual fue inaugurado en 1907; permaneció abierto hasta 1984 y fue reciclado y reinaugurado como centro comercial en 1998.

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