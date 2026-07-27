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Por qué siempre debes presionar el clutch o embrague al arrancar un vehículo

El uso correcto del embrague al encender el motor y en la conducción duplica la vida útil de la pieza, que puede superar los 150.000 kilómetros

Persona en el asiento del conductor de un automóvil. La mano derecha gira la llave en el encendido. El pie izquierdo presiona el pedal del embrague.
Presionar el embrague toma segundos y trae beneficios a varios componentes del auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Uno de los errores más comunes que cometen algunos conductores al usar vehículos con transmisión manual es intentar encender el motor sin pisar el pedal del clutch o embrague. Esta acción, aparentemente inofensiva, puede generar riesgos en la durabilidad y el funcionamiento de componentes clave del sistema de transmisión.

El sistema de embrague es una pieza clave en la mecánica automotriz, pues su función es desconectar el motor de la transmisión para permitir el cambio de marchas y el encendido del motor sin arrastrar innecesariamente los engranajes internos.

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Por esta razón, según Ford, presionar el clutch al arrancar previene el desgaste de piezas críticas y mejora la seguridad y la eficiencia operativa del auto.

Cuál es la función del clutch o embrague en el arranque de un auto

Un pie con una bota de color marrón claro se aproxima a dos pedales oscuros, con un efecto de movimiento que los rodea
Pisar el pedal del embrague a fondo antes de encender el motor reduce la fricción interna y protege tanto el motor de arranque como el sistema de transmisión. (Foto: Ford)

El clutch o embrague cumple un papel central durante el encendido del vehículo, porque permite desacoplar el motor de la caja de cambios. Según Ford, este mecanismo interrumpe la conexión entre los engranajes de la transmisión y el motor.

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Al presionar el pedal antes de encender el motor, se evita que los engranajes internos giren innecesariamente, lo que reduce la fricción y la carga sobre el sistema al momento de arrancar.

Además, el motor de arranque se ve beneficiado por esta acción. Ford explica que al pisar el clutch, se interrumpe el contacto directo entre el motor de arranque, el volante de inercia y la transmisión.

Lo anterior significa que el motor de arranque solo debe mover el motor del vehículo y no toda la masa de engranajes de la transmisión, lo que minimiza el esfuerzo requerido y disminuye el riesgo de desgaste prematuro.

Qué errores deben evitarse al operar el embrague o clutch

Una persona vista de perfil dentro de un coche, con una mano en la palanca de cambios y la otra en el volante
Realizar los cambios de marcha con suavidad y sin soltar el embrague de golpe previene el desgaste prematuro de los componentes internos de la transmisión. (Foto: Kia)

Kia identifica varios errores comunes que afectan la durabilidad del embrague. Uno de los más frecuentes es mantener el pie apoyado en el pedal cuando no se está cambiando de marcha, lo que genera fricción innecesaria y acelera el desgaste del sistema.

Otra equivocación habitual consiste en soltar el embrague de golpe, tanto al arrancar como al cambiar de marcha. Esta acción expone a los componentes a un estrés innecesario que se acumula con el uso.

Asimismo, se desaconseja arrancar el vehículo en segunda marcha, porque obliga al embrague a realizar un esfuerzo extra, sobre todo si el auto transporta carga o se encuentra en una pendiente. Estas malas prácticas pueden acortar drásticamente la vida útil del sistema y aumentar la probabilidad de fallas o visitas al taller.

Cómo se debe usar el embrague para maximizar su vida útil

Mano sujeta freno de estacionamiento con botón metálico. Parte de la consola central de un automóvil y asiento de pasajero en el fondo
El uso del freno de mano permite mantener el vehículo detenido en pendientes sin sobrecargar el embrague, una técnica recomendada por fabricantes para preservar la vida útil del sistema. (Foto: Kia)

El uso correcto del embrague puede extender su vida útil hasta los 150.000 kilómetros, frente a los 60.000 que suele durar bajo malas prácticas.

La pauta principal de Kia es pisar el pedal a fondo cuando sea necesario y soltarlo de manera gradual, sin dejarlo a medias. Esta técnica evita fricciones innecesarias y distribuye mejor el esfuerzo entre los componentes internos.

En situaciones como arrancar en pendiente, el uso del freno de mano es preferible a mantener el embrague pisado para evitar que el vehículo retroceda.

Durante paradas prolongadas en semáforos o congestiones, lo más conveniente es colocar la palanca en neutro y soltar el pedal por completo. Mantener el embrague presionado durante largos períodos genera calor y desgaste, lo que puede adelantar la necesidad de mantenimiento.

Cuáles son señales de alerta ante el desgaste del embrague del auto

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cuidado del auto evita recurrir varias veces al mecánico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar a tiempo las señales de desgaste del embrague permite actuar antes de que el daño sea irreversible. Una de las señales más claras es el patinaje, que ocurre cuando el motor aumenta las revoluciones, pero el auto no gana velocidad en igual medida.

Otros indicios son el olor a quemado del área del motor, vibraciones inusuales al pisar el pedal, ruidos extraños o tirones al arrancar.

El pedal del embrague puede volverse más duro o blando de lo habitual, o requerir una presión diferente para accionar los cambios.

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