Tecno

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday, dónde ver el tráiler y más tendencias en Google

Tras la publicación de su primer avance oficial en YouTube, las búsquedas se dispararon globalmente alrededor del reparto encabezado por Robert Downey Jr

Guardar
Google icon
Personaje encapuchado con capa verde de espaldas frente a un tapiz grande. El tapiz muestra una mujer, un niño, nubes, orbe y ángeles. Abajo, logos de Marvel Studios, Avengers y texto
Avengers: Doomsday tendrá como antagonista a Doctor Doom. (Foto: Marvel)

El lanzamiento del primer avance oficial de Avengers: Doomsday provocó un incremento en el volumen de búsquedas de Google durante la última semana. La expectativa generada por el retorno de los Vengadores a la pantalla grande llevó a millones de usuarios a consultar información detallada sobre esta producción de Marvel Studios.

El interés de la audiencia se concentró en aspectos operativos y de contenido, principalmente en las fechas oficiales de lanzamiento en cines y las plataformas de difusión del material publicitario.

PUBLICIDAD

A la par del avance en video, las tendencias del buscador reflejan una creciente curiosidad por la composición del elenco de actores, así como por la continuidad narrativa de la franquicia. Los espectadores buscan precisar qué films previos son esenciales para comprender el contexto del conflicto multiversal que plantea esta entrega.

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en cines

Avengers: Doomsday se estrena en diciembre de 2026. (Foto: Marvel)
Avengers: Doomsday se estrena en diciembre de 2026. (Foto: Marvel)

La fecha fijada para el estreno comercial de Avengers: Doomsday en salas de cine de Estados Unidos y España es el 18 de diciembre de 2026. Para los países de Latinoamérica, la proyección en cines iniciará de forma anticipada el jueves 17 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

Este esquema de distribución responde a la habitual estrategia de lanzamientos globales implementada por la industria cinematográfica para los fines de semana previos a las festividades de fin de año.

Las exhibidoras confirmaron que la cinta estará disponible en diversos formatos de alta definición y pantallas de gran formato, incluyendo salas IMAX y certificaciones de formato extendido.

La venta previa de boletos comenzó de forma simultánea en diversas regiones del mundo junto con la difusión del tráiler oficial, registrando un ritmo constante de reservas para las primeras funciones programadas.

Dónde ver el tráiler oficial de Avengers: Doomsday

El avance se puede ver desde los canales oficiales de Marvel en YouTube. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El avance se puede ver desde los canales oficiales de Marvel en YouTube. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El trailer completo se encuentra disponible de forma gratuita y en alta resolución a través del canal oficial de Marvel Entertainment en la plataforma YouTube.

De igual forma, las distintas cuentas verificadas de la productora y de Disney en redes sociales como X, Instagram y Facebook albergan el material publicitario en sus versiones dobladas y subtituladas según cada región.

Adicionalmente, el tráiler fue incorporado a la interfaz de la plataforma streaming Disney+, dentro del catálogo interactivo dedicado al Universo Cinematográfico de Marvel.

Quiénes integran el reparto principal de Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday
Chris Hemsworth regresa como Thor, Robert Downey JR como Doctor Doom y Chris Evans como Capitán América. (Foto: Marvel Studios/Instagram)

El reparto de la película destaca por la incorporación de Robert Downey Jr, quien asume el papel del villano Doctor Doom tras haber concluido su etapa como Iron Man.

El elenco incluye el retorno de figuras centrales de la franquicia como Chris Hemsworth en la interpretación de Thor, Anthony Mackie como el nuevo Capitán América que antes era Falcon, Paul Rudd en el rol de Ant-Man y Sebastian Stan encarnando a Bucky Barnes.

A este grupo se suman los integrantes de otras agrupaciones dentro del universo de ficción, tales como los Cuatro Fantásticos, encabezado por Pedro Pascal y Vanessa Kirby, y los miembros de los Thunderbolts, representados por Florence Pugh.

Asimismo, el reparto cuenta con la participación de actores pertenecientes a producciones previas de los X-Men, entre los que figuran Patrick Stewart e Ian McKellen.

Qué películas de Marvel conviene ver antes del estreno de Avengers: Doomsday

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos se estrenará el próximo 24 de julio.
Es clave ver The Fantastic Four: First Steps, antes de ver Avengers: Doomsday. (Foto: Disney Latino)

Para seguir la línea argumental de Avengers: Doomsday, es conveniente revisar producciones previas que establecieron el concepto del multiverso.

Títulos como Spider-Man: No Way Home (2021) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) introdujeron las dinámicas de colisión entre realidades paralelas que estructuran la trama central de esta nueva entrega.

De manera complementaria, es clave consultar los lanzamientos recientes del estudio, entre los que se encuentran Captain America: Brave New World, Thunderbolts* y The Fantastic Four: First Steps.

Estas producciones abordan la reestructuración de los escuadrones de héroes y aportan las bases narrativas directas sobre las cuales se articula el enfrentamiento contra la nueva amenaza global.

Temas Relacionados

Avengers: DoomsdayCuándo se estrena Avengers: DoomsdayTráilerGoogleYouTubeTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lista de 10 libros para aprender sobre inteligencia artificial: cómo escogerlo según tu perfil

La selección reúne autores que abordan desde fundamentos y límites de la tecnología hasta impacto social, ética y aplicaciones en empresas

Lista de 10 libros para aprender sobre inteligencia artificial: cómo escogerlo según tu perfil

El almacenamiento de tu cuenta de Google cambiará: ahora también guardará los SMS y otros datos

La actualización modifica la forma en que Google gestiona las copias de seguridad del celular e incorpora nuevas herramientas

El almacenamiento de tu cuenta de Google cambiará: ahora también guardará los SMS y otros datos

John Ternus tiene cuatro desafiós como nuevo CEO de Apple tras salida de Tim Cook: la IA es el primero

El vicepresidente sénior de ingeniería de hardware recibe una empresa necesitada de innovación a gran velocidad

John Ternus tiene cuatro desafiós como nuevo CEO de Apple tras salida de Tim Cook: la IA es el primero

Roja Directa para ver fútbol gratis: lo que debes aprender del Mundial 2026

A raíz de las múltiples alertas sobre el uso de Tarjeta Roja, un operativo internacional liderado por autoridades estadounidenses cerró cerca de 2.000 páginas ilegales

Roja Directa para ver fútbol gratis: lo que debes aprender del Mundial 2026

¿El futuro de ChatGPT? Sam Altman mostrará la nueva IA de OpenAI a Trump

Estados Unidos avanza en el desarrollo de normas para revisar la seguridad de los modelos de inteligencia artificial

¿El futuro de ChatGPT? Sam Altman mostrará la nueva IA de OpenAI a Trump

DEPORTES

Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club

Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club

“Fue una paliza, un dominio absoluto”: Ronaldo hizo un tajante análisis tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial

“Ya es la cuarta vez que salís”: el gesto de Scaloni con los vecinos de Pujato que se congregaron en la puerta de la casa de sus padres

Los dos grandes de Europa que tienen al Cuti Romero en su radar tras el Mundial 2026

El minucioso plan de Italia para seducir a Guardiola de asumir como entrenador de la selección: la boda que utilizarán como centro de operaciones

TELESHOW

Patti Smith también pidió perdón en medio de la polémica anti Argentina: “Siempre respeté el coraje de su gente”

Patti Smith también pidió perdón en medio de la polémica anti Argentina: “Siempre respeté el coraje de su gente”

Qué dice la canción de Rosalía que generó el enojo de los argentinos

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

Una foto de su infancia y una emotiva reflexión: así resumió Sofi Martínez sus días en el Mundial 2026

Lali Espósito respondió con ironía a las críticas racistas contra Argentina: el video con la voz de Moria Casán

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador lo capturó como un golpe al narco, pero un juez lo dejó libre cuatro días después: la historia del “Matón de Daule”

Ecuador lo capturó como un golpe al narco, pero un juez lo dejó libre cuatro días después: la historia del “Matón de Daule”

Panamá ordena cerrar ocho cementerios para dar paso al nuevo embalse del Canal

La investigación sobre el reclutamiento de bolivianos para el Ejército ruso expuso una trama que operó durante meses

La ONU ubicó a Ecuador como plataforma clave del narcotráfico mundial de cocaína

Las denuncias por delitos sexuales aumentan 16% en Panamá y superan los 3,200 casos en seis meses