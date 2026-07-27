Centroamérica y República Dominicana sufrieron rezago por la baja productividad hasta 2025, según informe

La CEPAL advierte que Centroamérica y República Dominicana siguen en una trampa de baja productividad.

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Centroamérica y República Dominicana, al igual que el resto de América Latina y el Caribe, navegaron hacia el cierre de 2025 en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad económica e incertidumbre.

Un informe señaló que factores como el cambio de rumbo en la política comercial de Estados Unidos y los conflictos bélicos a nivel global afectaron negativamente a estos países.

A esto se sumó una redefinición de prioridades en las grandes potencias, que destinaron más recursos a defensa y menos al desarrollo productivo, lo que repercutió en la capacidad de crecimiento de la región.

El informe “Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe” elaborado por la CEPAL destacó que la productividad permaneció estancada en la última década, ubicando a estos países en una “trampa de baja capacidad para crecer”.

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Resaltó la urgencia de definir estrategias nacionales que permitieran superar este estancamiento y abordar los problemas estructurales de fondo, entre ellos la baja productividad y la limitada diversificación económica.

El informe mostró que, tras un crecimiento entre 1990 y 2013, la región experimentó un retroceso y, desde 2017, la productividad laboral se ubicó por debajo del promedio mundial.

En 2024, Centroamérica y República Dominicana presentaron una ligera recuperación, con aumentos de productividad por hora trabajada en países como República Dominicana, Costa Rica y Panamá.

No obstante, la brecha respecto a otras regiones persistió. La heterogeneidad interna resultó significativa: mientras Panamá y Costa Rica exhibieron niveles de productividad superiores al promedio regional, países como Honduras, El Salvador y Nicaragua registraron rezagos importantes.

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Brechas territoriales en Centroamérica y República Dominicana: qué alerta la CEPAL cuando compara territorios rezagados y polos avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, en la región centroamericana y República Dominicana, los sectores de baja productividad como agricultura y comercio concentraron una fracción relevante del empleo, a diferencia de economías más desarrolladas, donde el peso recae en sectores de mayor productividad.

Brechas por territorio y tamaño de empresa

El informe advirtió una marcada desigualdad territorial. Existieron diferencias notables entre los territorios más avanzados y los más rezagados, en ocasiones de hasta 12 veces en términos de productividad laboral. Muchos de los territorios con mayor productividad dependieron de la minería y los hidrocarburos, sectores que sufrieron por la caída de precios internacionales en la última década.

La brecha productiva también se evidenció en el tamaño de las empresas. Las microempresas formales en la región apenas alcanzaban el 17,2% de la productividad de sus pares europeas, mientras que las grandes empresas llegaban al 32,3%. Esta diferencia afectó los ingresos y el bienestar de los trabajadores, dificultando la integración y el desarrollo del sistema productivo. La distancia entre micro y grandes empresas en productividad fue el doble que en la Unión Europea, lo que limitó la articulación eficiente de las cadenas de valor.

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La CEPAL identificó que los esfuerzos de política de desarrollo productivo resultaron marginales respecto al reto de la productividad, con problemas de coordinación entre ministerios, discontinuidad por los cambios de gobierno y una gestión principalmente centralista, con escaso protagonismo de actores locales. Además, la evaluación sistemática de estas políticas resultó insuficiente, lo que impidió ajustar o descartar acciones poco efectivas.

Un informe de la CEPAL detalla profundas desigualdades productivas en la región, con diferencias de hasta 12 veces entre territorios y empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y recomendaciones

El informe concluyó que para que Centroamérica y República Dominicana lograran mejores resultados en productividad y desarrollo, resultó fundamental avanzar en políticas que abordaran tanto los desafíos horizontales (infraestructura, educación y tecnología) como los verticales, enfocados en sectores estratégicos. La gobernanza multiescalar, la integración de actores locales y la evaluación continua serían claves para transformar la estructura productiva y propiciar un crecimiento inclusivo y sostenido.

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