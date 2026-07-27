El dólar operó estable y se volvió a alejar del techo de las bandas cambiarias

En julio el mercado de cambios promedia un elevado monto diario de negocios.

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La plaza cambiaria recuperó el volumen, con USD 596,6 millones operados en el segmento de contado. El dólar mayorista finalizó sin variantes, a 1.497 pesos, igualmente en un máximo nominal.

En lo que va de julio la suba de la divisa se ajusta a 15 pesos o 1%, mientras que en 2026 el dólar mayorista asciende 42 pesos o 2,9%, muy atrás de la inflación del período, estimada en torno al 18 por ciento.

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El Banco Central fijó un techo para el esquema de bandas cambiarias en los $1.839,93, de modo que el tipo de cambio oficial quedó a 342,93 pesos o 22,9% de ese límite de flotación, lo suficientemente amplio como para permitir compras del BCRA en la plaza de contado sin mayores presiones devaluatorias.

El dólar al público finalizó estable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, también un máximo nominal, por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior, en el final de la escalada cambiaria durante las elecciones de medio término de 2025.

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El dólar blue ganó 15 pesos o 1%, a $1.560, tras haber anotado un récord intradiario en los $1.565 por la mañana. En julio el dólar informal gana 45 pesos o 3%, mientras que en 2026 anota un alza de 30 pesos o 19,6 por ciento.

Alexander Londoño, analista de ActivTrades, enfatizó que “el Banco Central ha comprado alrededor de 13,000 millones de dólares durante 2026 y las reservas brutas superaron recientemente los 49.000 millones de dólares. Sin embargo, las reservas líquidas siguen siendo más limitadas. Para mantener las compras, el BCRA necesitaría que continuara la oferta de dólares del sector exportador y permitir cierta depreciación del peso. En el mercado cambiario, la primera reacción sería una mayor demanda de dólares financieros y del dólar paralelo. Esto podría ampliar la brecha, actualmente cercana al 6%, entre el dólar contado con liquidación y el dólar oficial”.

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“Al mismo tiempo, perdería atractivo la inversión en pesos para aprovechar las tasas de interés, ya que los plazos fijos rinden cerca del 1,6% mensual. Por lo tanto, una depreciación superior a ese nivel eliminaría la ganancia medida en dólares. Si muchos inversores salieran al mismo tiempo, la presión sobre el tipo de cambio podría aumentar y la brecha, ampliarse”, acotó Londoño.

“Si bien seguimos considerando que el Banco Central favorece una mayor flexibilidad cambiaria, preservar el proceso de desinflación continúa siendo la prioridad, lo que sugiere que las herramientas de intervención podrían volver a cobrar relevancia si la volatilidad externa se intensifica”, comentó Adcap Grupo Financiero.

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Cohen Aliados Financieros aportó que “el índice dólar (DXY) se fortaleció hasta rozar máximos de tres semanas, empujado también por los nuevos aranceles anunciados por Trump. El oro retrocedió desde sus máximos recientes y cerró en torno a USD 4.050 a 4.100 la onza, mientras el cobre se mantuvo cerca de USD 6,30 la libra. Poe qué importa? Un dólar más fuerte suele presionar a las monedas emergentes y a los commodities, que se pagan en dólares".

Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección Productiva de l Fundación Mediterránea, observó que “la economía argentina atraviesa una aparente paradoja: mientras la actividad permanece casi estancada y oscila mes a mes, las exportaciones alcanzan el mayor protagonismo en la generación de ingreso de las últimas dos décadas. Nunca desde 2004 las exportaciones habían tenido un peso como el que tienen en la actualidad, y el dinamismo exportador es heterogéneo pero generalizado”.

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“Hay que remontarse a los años 2004/2005 para encontrar una significación tan relevante de las ventas de bienes al exterior en la generación de ingreso de la economía, y además debe señalarse que en ese momento la actividad económica recién comenzaba a recuperarse de la enorme recesión del final de la Convertibilidad y también que en el periodo se verificó un impulso de competitividad cambiaria muy significativo”, añadió Cohen Arazi.

“A este proceso se le sumó el avance del RIGI, que ya acumula proyectos aprobados por USD 46.320 millones. Más allá del impacto inmediato sobre la inversión, el régimen fortalece las perspectivas de generación de divisas de mediano plazo y explica por qué el sector externo comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante detrás de la mejora en el perfil crediticio del país”, puntualizó GMA Capital.

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