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Malas noticias para jugadores con PS5 Pro: GTA VI no llegaría a los 60 FPS según expertos

La evaluación apunta a la CPU como el límite principal en las consolas actuales y señala que una tasa de 40 cuadros por segundo sería más factible en pantallas de 120 Hz

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Collage promocional de Grand Theft Auto VI con el logo central, muestra escenas de un helicóptero, personas, un barco, un coche deportivo, un cocodrilo y una motocicleta
GTA VI ha generado mucha expectativa al ser una nueva entrega del popular juego para consolas y PC. (Foto: Rockstar Games)

GTA VI difícilmente llegará a 60 FPS en PS5 Pro, según el análisis de Digital Foundry, que atribuye esa limitación al procesador de las consolas actuales y no a la potencia gráfica, una conclusión que cobra peso a medida que se acerca el lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Los expertos sostienen que una alternativa más viable sería un modo a 40 FPS en televisores de 120 Hz, una opción que ofrecería más fluidez que los 30 FPS tradicionales sin exigir el salto de rendimiento que supone duplicar la tasa hasta 60 cuadros por segundo.

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Por qué GTA VI no llegaría a 60 FPS en consolas como PS5 Pro

Según Digital Foundry, el principal cuello de botella de Grand Theft Auto VI sería la CPU. En el último episodio de DF Weekly, los expertos analizaron los rumores sobre un supuesto modo rendimiento y concluyeron que las expectativas de ver el juego a 60 FPS en consolas son poco realistas con la información disponible.

Un hombre y una mujer posan junto a un coche deportivo verde en una playa. La mujer está sentada en el capó, el hombre de pie, sostiene un arma
El material oficial de Rockstar Games muestra que GTA VI tendrá una ciudad con más peatones, vehículos, físicas e inteligencia artificial en simultáneo. (Rockstar Games)

El argumento se apoya en el material oficial mostrado por Rockstar Games. Los tráilers y las capturas, de acuerdo con los analistas, dejan ver una ciudad más densa que la de entregas anteriores, con gran cantidad de peatones, autos, físicas, inteligencia artificial y otros sistemas funcionando al mismo tiempo.

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Esa carga impacta sobre el procesador y no se reduce con facilidad al bajar la calidad gráfica. Por eso, incluso una consola con mejoras visuales puede seguir limitada si la CPU apenas cambia.

Qué limitaciones tienen las consolas avanzadas como la PS5 Pro

PS5 Pro sumará una GPU más potente, trazado de rayos y PSSR, pero mantendría un límite para GTA VI porque su procesador apenas mejora frente a PS5. (Foto: Europa Press)
PS5 Pro sumará una GPU más potente, trazado de rayos y PSSR, pero mantendría un límite para GTA VI porque su procesador apenas mejora frente a PS5. (Foto: Europa Press)

Los analistas consideran que PS5 Pro tendría muy complejo sostener un modo a 60 FPS. Aunque la consola incorpora una GPU más potente que la PS5 estándar, y es de mejor trazado de rayos y tecnologías como PSSR, el procesador apenas presenta mejoras frente al modelo base.

En este sentido, el problema no estaría la capacidad de renderizado, sino la exigencia de simular un mundo abierto con más densidad, tráfico, personajes y sistemas activos de forma simultánea.

Rockstar Games todavía no confirmó qué modos gráficos o de rendimiento tendrá GTA VI en PS5, PS5 Pro y Xbox Series X/S. (Foto: Europa Press)
Rockstar Games todavía no confirmó qué modos gráficos o de rendimiento tendrá GTA VI en PS5, PS5 Pro y Xbox Series X/S. (Foto: Europa Press)

La compañía detrás del juego todavía no confirmó qué modos gráficos o de rendimiento tendrá Grand Theft Auto VI, ni si habrá distintas configuraciones en PS5, PS5 Pro y Xbox Series X/S.

Por qué GTA VI no llegaría a computadores por el momento

En paralelo, Rockstar anunció que las reservas de Grand Theft Auto VI están disponibles desde el 25 de junio de 2026 solo para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La versión de PC no figura en la fecha de lanzamiento para consolas, lo que generó inquietud entre parte de los usuarios.

La decisión responde a una estrategia histórica de la empresa: lanzar primero en consolas y después en computadoras. Ese patrón ya se aplicó en entregas anteriores de la saga.

(YouTube: Rockstar Games)
Rockstar abrirá las reservas de GTA VI el 25 de junio de 2026 solo para PS5 y Xbox Series X/S, mientras la versión de PC quedará fuera del estreno inicial. (Foto: Rockstar Games)

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar, rechazó en una entrevista que la ausencia inicial en PC sea por acuerdos de exclusividad con Sony o Microsoft. “Históricamente, Rockstar ha ido primero a consola”.

Zelnick explicó que la compañía identifica a las consolas como su segmento central de consumidores. “Si tu consumidor principal no está ahí, si no es servido primero y mejor, es como si no llegaras del todo a los otros consumidores”, añadió el ejecutivo al describir la lógica con la que la empresa organiza el debut comercial de franquicias como GTA.

Esta medida definió la pauta de lanzamientos desde la era de PlayStation 2, siendo una táctica que prioriza la experiencia en hardware especializado antes de expandirse a otros formatos. No obstante, los juegos para PC han tenido una mayor recepción en los últimos años.

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