Estados Unidos abandonó una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en protesta por críticas de Francia

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la sede de ese organismo, el 26 de mayo del 2026 (AP foto/Seth Wenig)

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Estados Unidos abandonó este lunes una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el momento en que Francia tomaba la palabra, en protesta por comentarios del país europeo que comparaban la política de derechos humanos de Washington con la de Corea del Norte y otros Estados autoritarios. El gesto, poco frecuente entre miembros permanentes del organismo, se produjo durante una reunión centrada en la guerra en Ucrania.

Dan Negrea, representante suplente de Estados Unidos ante la Asamblea General y funcionario de alto rango de la delegación estadounidense, acusó a París de incurrir en “protagonismo deshonesto”. “Hay un miembro de este consejo que finge indignación moral y pretende dar lecciones al resto sobre cualquier tema, ya sea sobre el conflicto que discutimos una vez más hoy o sobre asuntos ajenos a la paz y la seguridad internacionales, como los derechos humanos”, afirmó Negrea, según consignó la agencia AFP.

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“Por eso nos retiramos durante la intervención de Francia” en la sesión, agregó el funcionario estadounidense. El Consejo de Seguridad es el órgano de mayor peso decisorio de Naciones Unidas y tanto Francia como Estados Unidos figuran entre sus cinco miembros permanentes con poder de veto, junto con China, Rusia y el Reino Unido.

El trasfondo del incidente se remonta al viernes anterior, cuando Estados Unidos votó en la Asamblea General en contra de extender el mandato de Volker Türk como alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Washington se sumó así a un grupo de diez países que rechazaron la renovación, entre ellos Corea del Norte, Rusia y Nicaragua.

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FOTO DE ARCHIVO. Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, interviene en el Consejo de Derechos Humanos en la sede europea de la ONU en Ginebra, Suiza, el 8 de septiembre de 2025 REUTERS/Denis Balibouse

Tras esa votación, la misión francesa ante Naciones Unidas en Ginebra publicó en inglés un mensaje que marcó el tono del posterior enfrentamiento diplomático: “Estados Unidos solía ser un faro de los derechos humanos. Ya no lo es. Hoy se ubica junto a Corea del Norte, Nicaragua, Malí y Rusia, aislado. Y el mundo ya no lo escucha”.

Esa comparación fue el detonante directo de la reacción estadounidense del lunes. Negrea respondió sin margen para la ambigüedad: “Les recuerdo que es Estados Unidos el que sigue siendo el faro de la libertad para el mundo. Por eso, no les concederemos el beneficio de escuchar su discurso politizado”, dijo, en alusión a Francia.

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El embajador francés, Jérôme Bonnafont, respondió al retiro estadounidense apelando a la relación histórica entre ambos países. “Este año celebramos el 250 aniversario de Estados Unidos. Y todos conocen el papel que Francia desempeñó en eso”, señaló. El diplomático agregó que Francia trabaja en la ONU, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General, “para preservar esta institución, su independencia y su capacidad de actuar al servicio de la Carta, de los derechos humanos y de la paz”.

El episodio se inscribe en un deterioro más amplio del multilateralismo en materia de derechos humanos durante la actual administración estadounidense, que ha reducido su participación en mecanismos internacionales de supervisión y ha cuestionado el rol de organismos como el Consejo de Derechos Humanos, del que Washington se retiró formalmente a comienzos de año. La tensión con aliados históricos como Francia por estas posiciones no había derivado hasta ahora en gestos de ruptura protocolar dentro del propio Consejo de Seguridad.

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El altercado expone una fractura cada vez más visible entre Washington y sus socios europeos sobre el lugar que deben ocupar los derechos humanos en la agenda diplomática internacional, en momentos en que el propio Consejo de Seguridad enfrenta críticas crecientes por su parálisis ante los conflictos en Ucrania y Gaza.