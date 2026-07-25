Elon Musk anuncia que Grok adaptará La Odisea con una versión “históricamente precisa” antes de fin de año

Elon Musk asegura que Grok hará una historia más precisa de La Odisea. (Reuters)

Elon Musk aseguró que Grok Imagine, la plataforma de generación de contenido impulsada por inteligencia artificial de xAI, producirá antes de que termine el año una película de larga duración basada en La Odisea de Homero. Según el empresario, la obra será una adaptación “históricamente precisa” y respetará el texto original del poema épico griego.

El anuncio fue realizado a través de X, donde Musk compartió un adelanto de aproximadamente tres minutos generado por Grok Imagine. El video recrea un encuentro entre Odiseo y la ninfa Calipso, uno de los episodios más conocidos de la epopeya escrita hace casi tres mil años.

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La promesa llega pocos días después del estreno mundial de la nueva adaptación cinematográfica de La Odisea dirigida por Christopher Nolan, una producción que debutó con una destacada recaudación en taquilla y que ha vuelto a poner la obra de Homero en el centro de la conversación.

Elon Musk anunció que Grok Imagine desarrollará una versión cinematográfica de La Odisea después de compartir un clip generado con IA por un usuario de X (Universal Pictures/Associated Press)

Musk promete una adaptación fiel al poema de Homero

En su publicación, Musk afirmó que Grok Imagine será capaz de realizar una película completa antes de finalizar el año.

“Antes de que termine este año, Grok Imagine hará una película de larga duración de La Odisea que sea históricamente precisa y fiel al arte de Homero”, escribió el empresario.

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El mensaje estuvo acompañado por un enlace al video generado mediante inteligencia artificial, que muestra escenarios inspirados en la Antigua Grecia y recreaciones digitales de algunos personajes principales del poema.

Aunque Musk no ofreció detalles sobre la duración del proyecto, el presupuesto o el proceso de producción, sus declaraciones apuntan a demostrar el potencial de la inteligencia artificial para generar contenidos audiovisuales cada vez más complejos.

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Elon Musk anunció que Grok Imagine desarrollará una versión cinematográfica de La Odisea después de compartir un clip generado con IA por un usuario de X (Captura de pantalla)

La IA busca competir con las grandes producciones de Hollywood

La propuesta representa un nuevo paso en la carrera por utilizar inteligencia artificial para crear películas completas.

Durante los últimos años, herramientas de generación de video mediante IA han evolucionado rápidamente, permitiendo producir escenas con mayor realismo, movimientos de cámara, personajes consistentes y efectos visuales sin necesidad de grandes equipos de producción.

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La intención de Musk parece ir más allá de crear un simple cortometraje experimental. Su objetivo sería demostrar que una plataforma de inteligencia artificial puede producir una película inspirada en una de las obras literarias más importantes de la historia.

Elon Musk busca que la IA compita con grandes producciones de Hollywood.

La polémica comparación con la película de Christopher Nolan

El anuncio también llega después de varias críticas públicas de Musk hacia Christopher Nolan.

El empresario ha cuestionado diferentes decisiones tomadas por el director británico en su adaptación cinematográfica, especialmente las relacionadas con el reparto.

En publicaciones realizadas durante las últimas semanas en X, Musk acusó a Nolan de modificar aspectos de la obra para ajustarse, según él, a criterios ideológicos contemporáneos.

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Entre sus comentarios más polémicos estuvieron las críticas al elenco de la película y el respaldo a mensajes que cuestionaban la elección de determinados actores.

Estas declaraciones generaron un amplio debate en redes sociales, donde numerosos usuarios defendieron la libertad creativa del director y recordaron que las adaptaciones cinematográficas suelen introducir cambios respecto a las obras originales.

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Elon Musk criticó la película adaptada por Christopher Nolan. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una conversación sobre cine, historia e inteligencia artificial

La propuesta de Grok Imagine también reabre el debate sobre el papel que tendrá la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento.

Actualmente, diversas compañías tecnológicas trabajan en modelos capaces de generar imágenes, animaciones y videos cada vez más sofisticados. El objetivo es reducir tiempos de producción y facilitar la creación de contenidos audiovisuales mediante instrucciones escritas.

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Sin embargo, especialistas en cine y propiedad intelectual sostienen que estas herramientas todavía enfrentan importantes desafíos relacionados con la coherencia narrativa, la dirección artística y los derechos de autor.

Elon Musk no es el único que busca que las imágenes creadas con IA sean cada vez más realistas.

El éxito comercial de La Odisea en el cine

Mientras Musk plantea una versión creada mediante inteligencia artificial, la adaptación de Christopher Nolan comenzó con fuerza en los cines.

Según datos de Comscore, la producción superó los 264 millones de dólares en recaudación mundial durante su primer fin de semana, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos del año.

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Ese contexto explica por qué La Odisea volvió a convertirse en un tema de interés tanto para la industria cinematográfica como para las empresas tecnológicas.

Con el anuncio de Musk, la inteligencia artificial entra ahora en esa conversación. Si Grok Imagine logra producir una película completa antes de finalizar el año, marcaría uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos realizados con IA hasta la fecha y abriría un nuevo capítulo sobre el futuro de la creación cinematográfica.