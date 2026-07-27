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La tica Jaycee Bassett gana el primer oro de Costa Rica en Santo Domingo 2026

La taekwondista derrotó a la mexicana Fernanda Hernández por 2-0 en asaltos en la final de -46 kilos, tras un primer episodio 7-7 decidido por desempate y un segundo parcial de 10-2

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Jaycee Bassett se convirtió este lunes en la primera atleta costarricense en subir a lo más alto del podio en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al vencer en taekwondo a la mexicana Fernanda Hernández por 2-0 en asaltos en la categoría femenina de -46 kilogramos.

El camino al oro no fue sencillo desde el arranque. El primer asalto terminó 7-7, y Bassett se quedó con el parcial únicamente por criterio de desempate.

Lejos de ceder terreno, salió al segundo episodio con mayor determinación y se impuso 10-2, resultado que cerró el combate sin necesidad de un tercer asalto.

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La misma jornada dejó una segunda alegría para la delegación nacional. Laura Sancho conquistó el bronce tras imponerse 2-1 en asaltos a la nicaragüense Erika Narváez, en un duelo que también requirió del tercer episodio para resolverse: Sancho lo ganó 3-0 tras perder el segundo asalto por 10-4.

Con ambas preseas, el taekwondo abrió el medallero de Costa Rica en Santo Domingo 2026.

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El contexto centroamericano en el medallero

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputan del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana, ya muestran un panorama activo entre las delegaciones del istmo.

Guatemala encabeza la tabla centroamericana con 11 preseas en total —2 oros, 4 platas y 5 bronces— y fue la primera del bloque en sumar una medalla dorada.

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La responsable fue Alejandra Higueros, quien se proclamó campeona en poomsae freestyle femenino de taekwondo con una puntuación de 8.530, por encima de la mexicana Seo Lee (8.390) y la puertorriqueña Arelis Medina (7.940).

El compatriota Césareo Aguilar complementó la jornada con un bronce en la modalidad masculina de la misma disciplina.

Panamá también abrió su cuenta en dorado gracias a la judoca Némesis Candelo, abanderada de su delegación en la ceremonia inaugural. La atleta de 23 años venció en la final de los -48 kilogramos a la dominicana Estefanía Soriano por un yuko al minuto 1:50, y administró la ventaja hasta el final del combate pese a acumular dos sanciones.

Honduras y Nicaragua aún esperan el oro

El Salvador acumula hasta ahora 7 preseas —dos de oro— repartidas en judo y otras disciplinas.

(Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
(Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El judoca Jairo Moreno obtuvo la plata en los -60 kilogramos masculinos, mientras que Diego Calix sumó un bronce en los -66 kilogramos. Ambos cayeron ante cubanos en sus respectivas finales.

Honduras y Nicaragua apenas han abierto su cuenta con una medalla cada una, sin oros todavía. Costa Rica, con el oro de Bassett y el bronce de Sancho más 2 platas previas, acumula 4 preseas y se posiciona como la segunda delegación centroamericana más productiva de la competencia hasta el momento.

El taekwondo, en definitiva, se perfila como el deporte que más alegrías ha repartido entre las naciones del istmo en este arranque de los Juegos. Guatemala, Costa Rica y la propia región anfitriona han encontrado en ese tatami su mejor carta de presentación en Santo Domingo 2026.

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