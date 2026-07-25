Cómo crear, guardar y enviar imágenes con IA desde WhatsApp sin perder calidad

WhatsApp te permite crear imágenes y luego compartirlas con tus contactos o grupos. (Meta)

WhatsApp ya no solo sirve para enviar mensajes, fotos o hacer videollamadas. La aplicación de mensajería de Meta también permite crear imágenes mediante inteligencia artificial gracias a Meta AI, el asistente integrado en la plataforma.

La función está disponible tanto para usuarios de Android como de iPhone y permite generar ilustraciones a partir de descripciones escritas, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales o salir de la conversación.

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Esta herramienta facilita la creación de contenido personalizado en pocos segundos y también permite compartir las imágenes directamente con otros contactos o en grupos de WhatsApp. La clave para obtener buenos resultados está en redactar instrucciones claras y detalladas, conocidas como prompts, que indiquen exactamente qué se desea generar.

Un monitor de computadora despliega el logo de WhatsApp en un entorno de oficina moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta AI convierte descripciones en imágenes

Meta AI es el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Meta e integrado en WhatsApp. Además de responder preguntas, resumir información o ayudar con tareas cotidianas, también puede crear imágenes originales a partir de texto.

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El funcionamiento es sencillo: el usuario escribe una descripción de la escena que desea ver y la inteligencia artificial interpreta esa información para producir una imagen en cuestión de segundos.

Por ejemplo, se puede solicitar: “Imagina un perro comiendo un helado en un parque al atardecer, con estilo realista”. Cuanto más específica sea la descripción, mayores serán las posibilidades de obtener un resultado cercano a lo esperado.

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La función está disponible directamente desde el chat con Meta AI, sin abandonar la aplicación.

Meta AI se encuentra integrado en WhatsApp. (Meta)

Paso a paso para crear imágenes con IA en WhatsApp

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, el proceso para generar imágenes es muy sencillo.

Primero, hay que abrir WhatsApp y acceder al chat de Meta AI, que aparece en la barra de búsqueda de la aplicación. Luego se inicia una conversación con el asistente.

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Una vez dentro del chat, basta con escribir una descripción detallada de la imagen que se desea crear. También puede utilizarse la palabra “Imagina” seguida de la escena deseada.

Tras enviar el mensaje, Meta AI procesa la solicitud y genera la imagen en pocos segundos.

Cuando el resultado aparece en pantalla, el usuario puede abrir la imagen y guardarla directamente en la galería del teléfono para utilizarla posteriormente.

Desde el mismo WhatsApp puedes crear imágenes realistas. (Foto: Meta)

Cómo obtener mejores resultados

La calidad de la imagen depende en gran medida del nivel de detalle incluido en la descripción.

En lugar de escribir únicamente “un gato”, es recomendable indicar aspectos como:

El escenario.

La iluminación.

El estilo artístico.

Los colores predominantes.

La expresión del personaje.

El ángulo de la cámara.

Por ejemplo, un prompt como “Un gato blanco con ojos azules sentado sobre un tejado bajo un cielo estrellado, ilustración digital hiperrealista” suele generar un resultado mucho más preciso que una descripción breve.

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Mientras más contexto reciba la inteligencia artificial, mejor interpretará la solicitud.

Es importante saber que WhatsApp te permite crear imágenes que luego puedes compartir. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También puedes crear imágenes dentro de chats grupales

Meta AI no funciona únicamente en conversaciones individuales. WhatsApp también permite generar imágenes directamente dentro de grupos, facilitando que todos los participantes puedan ver el resultado al instante.

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Para hacerlo, solo hay que abrir el grupo donde se desea compartir la creación. Después se escribe el símbolo “@”, se selecciona Meta AI y se añade la instrucción comenzando con la palabra “Imagina”, seguida de la descripción correspondiente.

Al enviar el mensaje, el asistente responderá en el mismo chat con la imagen generada, lista para ser compartida con todos los integrantes del grupo.

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Esta función resulta útil para crear ilustraciones, ideas para proyectos, imágenes divertidas o material visual para conversaciones familiares y laborales.

Un computador portátil sobre un escritorio de madera muestra en su pantalla los logos de WhatsApp y Meta AI, junto a un teclado externo, un ratón y una taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo guardar y enviar las imágenes sin perder calidad

Una vez creada la imagen, es posible descargarla directamente al almacenamiento del celular. Si posteriormente se desea compartir sin que WhatsApp reduzca su calidad, la mejor opción es enviarla como documento en lugar de hacerlo como fotografía.

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Para ello, basta con abrir el chat del destinatario, pulsar el botón para adjuntar archivos y seleccionar la opción “Documento”. Luego se elige la imagen previamente guardada.

De esta manera, el archivo conserva su resolución original y evita la compresión automática que WhatsApp aplica a las fotografías enviadas de forma convencional.

Este método resulta especialmente útil cuando las imágenes fueron creadas para presentaciones, trabajos, publicaciones o cualquier situación en la que sea importante mantener la máxima calidad.