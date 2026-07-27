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Exviceministra de seguridad de Honduras Julissa Villanueva asegura que no recibió citatorio por investigación del caso Angie Peña

A través de un comunicado , Villanueva manifestó que no ha recibido ninguna notificación formal y que esta dispuesta a comparecer.

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El Ministerio Público informó que Julissa Villanueva no acudió a una citación a declarar.
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El Ministerio Público informó este lunes que la exviceministra de seguridad Julissa Villanueva no se presentó a la citación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, programada para hoy y esclarecer ciertos señalamientos relacionados al caso diligencias por la desaparición de Angie Samantha Peña.

La institución comunicó que la convocatoria se produjo después de las declaraciones ofrecidas por Villanueva en distintos medios de comunicación, consideradas de interés para la investigación.

Según el Ministerio Público, la comparecencia había sido programada en las instalaciones de la FESCCO para que la profesional brindara la información que, de acuerdo con sus manifestaciones públicas, podría contribuir al avance de las pesquisas.

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El Ministerio Público indicó que fue notificado de que Villanueva no compareció en los términos establecidos en la convocatoria, pese a que la Fiscalía permaneció a la espera de su llegada.

En el mismo comunicado, la institución señaló que la solicitud presentada por la doctora será analizada conforme al marco jurídico vigente y con respeto a las garantías procesales, sin ofrecer detalles sobre el contenido de esa petición.

El Ministerio Público recordó que, conforme a la Ley del Ministerio Público, las declaraciones testimoniales dentro de investigaciones relacionadas con el delito de trata de personas deben ser recibidas exclusivamente por el fiscal asignado al caso, en cumplimiento de las competencias establecidas por la normativa.

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La desaparición de Angie Samantha Peña fue denunciada el 1 de enero de 2022, después de que la joven desapareciera durante unas vacaciones en Roatán, Islas de la Bahía.
La desaparición de Angie Samantha Peña fue denunciada el 1 de enero de 2022, después de que la joven desapareciera durante unas vacaciones en Roatán, Islas de la Bahía.

Responde al citatorio

A través de un comunicado público, publicado en sus redes sociales, Villanueva manifestó que no ha recibido ninguna notificación formal y afirmó que, hasta el momento, ninguna autoridad le ha entregado un citatorio legal en su domicilio. En el documento, la exfuncionaria reiteró su «total y absoluta disposición» para colaborar con las autoridades competentes

Villanueva también informó que, se comunicó directamente con la directora de fiscales para solicitar que el citatorio le sea entregado por los canales legales correspondientes, de manera que pueda comparecer conforme a derecho.

Avances del caso Angie Peña

La aclaración se produjo mientras el caso volvió a ocupar espacio en la agenda pública tras las recientes declaraciones de Villanueva, quien aseguró contar con información relacionada con la desaparición de Angie Peña, ocurrida en enero de 2022 durante unas vacaciones en Roatán, Islas de la Bahía.

El caso de Angie Samantha Peña fue denunciada el 1 de enero de 2022, luego de que la joven desapareciera mientras se encontraba en la isla de Roatán. Desde entonces, el caso ha motivado múltiples operativos, labores de búsqueda y distintas líneas de investigación impulsadas por el Ministerio Público y otros cuerpos de seguridad.

Las autoridades han mantenido abiertas las investigaciones y han reiterado que continúan recabando información para determinar el paradero de la joven y establecer posibles responsabilidades penales.

El Ministerio Público insistió en que todas las personas que posean información útil para el esclarecimiento de los hechos tienen la responsabilidad de colaborar con las autoridades mediante los canales oficiales, ya que ello permite fortalecer las líneas de investigación y verificar cualquier dato que pueda resultar relevante.

Ministerio Público Honduras
El Ministerio Público señaló que analizará la solicitud presentada por Villanueva conforme al marco jurídico vigente y a las garantías procesales.

En su comunicado, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar desarrollando todas las diligencias necesarias para esclarecer la desaparición de Angie Peña.

También indicó que el Fiscal General mantiene la disposición de brindar el respaldo necesario para que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado continúe ejecutando las actuaciones investigativas conforme a derecho, respetando el debido proceso y agotando las líneas de investigación que permitan avanzar en el caso.

La institución reiteró que las investigaciones siguen en curso y que toda persona que posea información relacionada con los hechos puede contribuir al proceso compareciendo ante la autoridad competente, con el objetivo de fortalecer las pesquisas y facilitar el esclarecimiento del caso.

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