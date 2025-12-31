Tecno

Cómo WhatsApp puede ayudarte a ahorrar tiempo con esta función clave

La incorporación de filtros en la app permite clasificar las conversaciones de manera sencilla, agilizando la localización de mensajes importantes

La búsqueda de chats se
La búsqueda de chats se realizaba desde el icono de lupa en Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para millones de personas en todo el mundo, WhatsApp es la aplicación predilecta para mantenerse en contacto con amigos, familiares y colegas. Sin embargo, la acumulación de decenas de conversaciones abiertas puede dificultar la búsqueda de un chat específico, generando pérdida de tiempo y frustración.

Meta, la empresa detrás de WhatsApp, ha implementado una función que facilita la organización y el acceso rápido a los chats, ayudando a los usuarios a gestionar sus conversaciones de manera más eficiente.

Filtros de chats en WhatsApp: organización y acceso rápido

La incorporación de filtros en WhatsApp permite clasificar las conversaciones de manera sencilla, agilizando la localización de mensajes importantes. Hasta hace poco, la búsqueda de chats se realizaba únicamente desde el icono de lupa en Android o deslizando hacia abajo en la ventana de chats en iPhone. Aunque efectivo, este método podía resultar lento si se tenían muchas conversaciones abiertas.

Meta ha implementado una función
Meta ha implementado una función que facilita la organización y el acceso rápido a los chats. REUTERS/Dado Ruvic

Ahora bien, la función de filtros automáticos permite organizar los chats en distintas categorías, como todas las conversaciones, mensajes no leídos y grupos. Estas etiquetas aparecen encima de la primera conversación registrada en la aplicación.

Esta función está disponible tanto en Android como en iOS y representa una mejora significativa en la experiencia de usuario, permitiendo acceder rápidamente a los chats prioritarios o a los grupos, sin necesidad de desplazarse por largas listas.

Antes de esta innovación, en dispositivos Android era suficiente pulsar el icono de la lupa y luego elegir el filtro deseado, como “No leídos”. En iPhone, los filtros estaban disponibles directamente junto a la barra de búsqueda.

Cabe indicar que la plataforma ha dejado abierta la posibilidad de añadir más filtros en el futuro, como la opción de mostrar solo los contactos, lo que podría optimizar aún más la organización de las conversaciones.

La función de filtros automáticos
La función de filtros automáticos permite organizar los chats en distintas categorías. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La llegada de esta función responde a la necesidad de simplificar la gestión de chats en WhatsApp, permitiendo a los usuarios ahorrar tiempo y mantener un mayor control sobre sus comunicaciones diarias. Con la promesa de futuras mejoras, los filtros de chats se consolidan como una herramienta clave para quienes buscan eficiencia y orden en su experiencia de mensajería móvil.

10 trucos esenciales para aprovechar al máximo WhatsApp

Si buscas mayor control, eficiencia y privacidad en WhatsApp, existen varios trucos que pueden ayudarte a aprovechar al máximo todas sus funciones:

  • Puedes marcar como “no leído” cualquier chat que desees responder más tarde, manteniendo presionada la conversación y seleccionando la opción correspondiente; así, un punto verde te recordará que tienes mensajes pendientes por contestar.
  • Para enviar mensajes sin necesidad de escribir, utiliza el asistente de voz de tu dispositivo. Simplemente di “envía un WhatsApp a…” seguido del mensaje, y podrás comunicarte sin tocar el teclado.
Si deseas evitar llamadas de
Si deseas evitar llamadas de números desconocidos, puedes activar la opción para silenciarlas automáticamente desde Configuración > Privacidad. REUTERS/Dado Ruvic
  • Es posible fijar hasta tres chats para que siempre permanezcan en la parte superior de la lista. Solo mantén pulsada la conversación elegida y selecciona el icono de “pin”.
  • WhatsApp permite crear encuestas dentro de cualquier chat, ya sea grupal o individual, desde el menú de adjuntos. Esto facilita la toma de decisiones en grupo.
  • Si deseas evitar llamadas de números desconocidos, puedes activar la opción para silenciarlas automáticamente desde Configuración > Privacidad.
  • En Configuración > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento, puedes revisar qué conversaciones ocupan más espacio y eliminar archivos pesados para liberar memoria.
Para leer mensajes sin aparecer
Para leer mensajes sin aparecer en línea, desactiva las confirmaciones de lectura. (Fotomontaje Infobae)
  • Los mensajes temporales pueden configurarse para que desaparezcan automáticamente después de 24 horas, 7 días o 90 días, ingresando al perfil del contacto o grupo y activando la función.
  • Para usar tu cuenta de WhatsApp en dos celulares diferentes, aprovecha la función multidispositivo. Ve a “Vincular dispositivo”, escanea el código QR y accede a tu cuenta en ambos teléfonos.
  • Si quieres enviar fotos sin que pierdan calidad, selecciona “Documento” al compartirlas o utiliza la opción “HD” desde la galería para mantener la máxima resolución.
  • Para leer mensajes sin aparecer en línea, desactiva las confirmaciones de lectura en Configuración > Privacidad y utiliza el widget de notificaciones de tu móvil para visualizar los mensajes sin abrir la aplicación.

Todos los rumores sobre el

Las 8 mejores aplicaciones de

OpenAI ofrece USD 550 mil

Razones por las que tu

Radiador del siglo 19 es
El comunicado de la AFA

El divertido almuerzo de Susana

Tras ser arrestado, el ex

