Cómo activar el modo La Odisea en WhatsApp

Cualquier persona puede adaptar su cuenta de WhatsApp al estilo La Odisea sin descargar apps externas. (Fotocomposición Infobae)

El estreno en cines de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, muchos seguidores del director pueden personalizar WhatsApp para reflejar su interés por el universo de Nolan, usando las funciones visuales y de personalización que ofrece la aplicación.

Este fenómeno retoma la tendencia vista con el “modo Mbappé” o el “Modo Messi”, que se popularizó entre aficionados al fútbol durante el Mundial 2026, quienes adaptaron la interfaz de WhatsApp en relación a los máximos goleadores del torneo.

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En este contexto, surge el llamado “modo La Odisea”, una tendencia que permite transformar la experiencia de WhatsApp inspirándose en la última producción de Nolan. No se trata de una función exclusiva ni de una actualización especial, sino del uso creativo de las herramientas que ya ofrece la plataforma.

De qué trata el modo La Odisea en WhatsApp

La Odisea es la última película de Nolan, protagonizada por Matt Damon. (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

El “modo La Odisea” refiere a una serie de ajustes dentro de WhatsApp que emulan la estética, los colores y las referencias visuales de la película de Christopher Nolan. Esta tendencia no responde a una actualización específica, sino al uso de funciones ya disponibles en la versión estándar de la aplicación.

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El objetivo es personalizar la cuenta y los chats para reflejar el universo visual del film, sin requerir descargas ni modificar el funcionamiento básico de la app.

Los usuarios pueden adaptar la foto de perfil y el fondo de pantalla de sus conversaciones, seleccionando imágenes alusivas al film, fragmentos de escenas o símbolos característicos.

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Cómo personalizar la foto de perfil y el nombre de usuario en WhatsApp

WhatsApp permite ajustar el nombre y la foto del perfil en pocos pasos. (Foto: REUTERS)

El primer paso para activar el “modo La Odisea” en WhatsApp consiste en modificar la fotografía de perfil y el nombre visible en la cuenta. Muchos usuarios optan por imágenes promocionales de la película, afiches oficiales o fotogramas reconocibles de la obra de Nolan.

Dentro del menú de configuración, se accede a la opción para editar foto y nombre, permitiendo cargar instantáneamente la imagen elegida y un texto alusivo, como el título de la película o frases emblemáticas.

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No requiere permisos adicionales ni afecta la privacidad, porque la función forma parte de las opciones integradas por Meta en WhatsApp.

Qué opciones hay para cambiar los fondos de chat

Personalizar los fondos de pantalla en los chats individuales y grupales es otra acción para activar el “modo La Odisea”. WhatsApp permite elegir fotos descargadas previamente o generadas con la inteligencia artificial provista por Meta AI.

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Los usuarios pueden reemplazar el fondo del chat por una imagen alusiva a la película. (Foto: WhatsApp)

Los usuarios suelen elegir fondos oscuros, fragmentos de escenas del espacio o imágenes con la paleta de colores característica de Nolan, para replicar la atmósfera del film.

El proceso requiere seleccionar el chat deseado, acceder al menú y elegir la opción “fondo de pantalla”. Al cargar una imagen relacionada con la película, la aplicación adapta el ambiente visual, logrando que la conversación adquiera un tono más cinematográfico.

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Cómo usar Meta AI para crear imágenes personalizadas

Meta AI, el generador de imágenes por inteligencia artificial integrado en la WhatsApp, permite crear ilustraciones temáticas inspiradas en La Odisea.

Al escribir una instrucción en la barra de herramientas del chat, la herramienta produce imágenes originales que pueden utilizarse tanto en el perfil como en el fondo de pantalla.

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Meta AI es la inteligencia artificial que integra WhatsApp en su interfaz. (Foto: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Esta opción resulta atractiva para quienes buscan un toque distintivo, recurriendo a la personalización avanzada sin depender de bancos de imágenes externos. La función es accesible desde cualquier chat y no implica costos adicionales, ya que forma parte de la versión gratuita de la app.

Dónde ver otras películas de Christopher Nolan en línea

El catálogo de Christopher Nolan se encuentra disponible en distintas plataformas streaming y canales de televisión por suscripción, lo que facilita el acceso a sus obras más reconocidas.

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En Latinoamérica, UNIVERSAL+ incorporó recientemente ocho películas del realizador británico a su catalógo, coincidiendo con el lanzamiento de La Odisea.

Entre los títulos que pueden verse se incluyen Memento, Batman inicia, The Prestige, Batman: El caballero de la noche, El origen, Interestelar, Tenet y Oppenheimer, abarcando toda su filmografía más influyente.