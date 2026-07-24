Qué son los satélites Starlink V3 que se lanzarán en la nave Starship y cómo mejorarán el internet satelital

Starship llevará 20 satélites V3, cada uno con una función distinta. (X: SpaceX)

La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, SpaceXAI, se prepara para un vuelo de prueba de la nave Starship con satélites Starlink V3 a bordo.

Estos constituyen una nueva generación dispositivos de internet satelital, diseñados para ampliar la capacidad de la red y aumentar la velocidad de conexión de los usuarios.

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Starship desplegará 20 satélites V3, aunque no todos cumplen la misma función. Catorce de ellos extenderán sus paneles solares y antenas e intentarán conectarse con la constelación Starlink mediante láseres.

SpaceX AI, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, alista un vuelo de prueba de Starship con satélites Starlink V3. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los otros seis fueron modificados con un conjunto de cámaras para escanear el escudo térmico de la nave espacial durante la reentrada y transmitir imágenes a los operadores en tierra.

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Ninguno de los 20 llegará a órbita operativa. Todos seguirán la misma trayectoria suborbital que la nave y se desintegrarán al reingresar a la atmósfera aproximadamente 20 minutos después del despliegue. Se trata de una prueba de concepto, no de un despliegue real de la constelación.

La misión también incluye pruebas del escudo térmico de Starship. “Se probarán varias mejoras y experimentos relacionados con el escudo térmico para continuar la iteración hacia un diseño completamente reutilizable y de rápida utilización”, indicó la compañía.

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El lanzamiento se transmitirá en vivo por la cuenta de X de SpaceX AI. (X: SpaceX)

En la cuenta de X (antes Twitter) de SpaceX, los usuarios pueden ver el lanzamiento de esta nave espacial.

Qué son los satélites Starlink V3 y por qué importante para los usuarios

Los satélites Starlink V3 son la nueva generación de la red de internet satelital de SpaceXAI y representan el avance técnico más importante desde el inicio del proyecto de Musk.

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Cada unidad entrega 1 terabit por segundo (Tbps) de capacidad de bajada, más de diez veces lo que ofrece un satélite V2 Mini, y 160 gigabits por segundo (Gbps) de subida, un aumento de 22 veces respecto a la generación anterior.

Para los usuarios, la diferencia más concreta es la velocidad. Los V3 prometen conectividad de gigabit y una latencia por debajo de los 20 milisegundos, un umbral que los haría competitivos para videollamadas, videojuegos en línea, reproducción de video, entre otras aplicaciones.

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Los Starlink V3 son la generación más avanzada de la red de internet satelital de SpaceX AI. (X: SpaceX)

Cada satélite V3 pesa alrededor de 2.000 kilogramos, más del triple que un V2 Mini. Ese peso hace imposible su lanzamiento en un Falcon 9, el cohete habitual de SpaceXAI. Solo Starship puede transportarlos: hasta 60 unidades por misión en configuración operativa.

Sin embargo, los usuarios deberán esperar. Antes de acceder a esas velocidades, SpaceXAI necesita aprobación regulatoria de la FCC y deberá lanzar al mercado una nueva generación de antenas receptoras, ya que las terminales actuales no aprovechan la capacidad completa de los V3.

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Qué características tiene la nave Starship

Starship es la nave espacial más potente y la etapa superior del sistema de lanzamiento de SpaceXAI. Diseñada para ser totalmente reutilizable, mide 52 metros de altura y 9 metros de diámetro, genera un empuje de 1.614 toneladas métricas y puede transportar más de 100 toneladas de carga útil por misión.

Starship es la etapa superior y la nave más potente del sistema de lanzamiento de SpaceX AI. (X: SpaceX)

La nave está concebida para operar en múltiples configuraciones: puede llevar tripulación y carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y destinos más lejanos.

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SpaceXAI también contempla su uso para transporte directo en la Tierra, con la capacidad de conectar cualquier punto del planeta en una hora o menos.

Tanto Starship como su cohete propulsor, el Super Heavy, están diseñados para regresar al lugar de lanzamiento y ser recuperados tras cada vuelo, sin necesidad de reacondicionamiento entre misiones.

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La bahía de carga de Starship permite transportar múltiples satélites en una sola misión. (X: SpaceX)

Para misiones de largo alcance, Starship utiliza naves cisterna, versiones de la propia nave sin ventanas, para reabastecerse de combustible en órbita terrestre baja antes de partir hacia Marte.

Qué puede transportar

El compartimento de carga de Starship le permite transportar numerosos satélites simultáneamente, grandes telescopios espaciales y volúmenes de carga que ningún otro vehículo puede mover en una sola misión, tanto a órbita terrestre como a la Luna y Marte.

En su configuración para pasajeros, puede llevar hasta 100 personas en vuelos interplanetarios de larga duración, lo que la posiciona como el vehículo central de los planes de SpaceXAI para establecer presencia humana permanente fuera de la Tierra.