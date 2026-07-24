Designaron a Fernando Subirats como subsecretario de Comunicación y Medios Públicos para profundizar la reorganización del área

Fernando Subirats, nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos

El Gobierno oficializó este viernes la designación de Fernando Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, una incorporación que se enmarca en la etapa de reorganización de los medios estatales impulsada por la Casa Rosada. Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la decisión, el funcionario tendrá como objetivo profundizar la reducción del gasto, avanzar con la reorganización de las empresas públicas del sector y acompañar los proyectos de participación privada en áreas que hoy permanecen bajo la órbita del Estado.

La designación se formalizó mediante el Decreto 649/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma estableció que Subirats asumirá formalmente el cargo a partir del próximo 1° de agosto, dentro de la Secretaría de Comunicación y Medios que conduce Fabián Fernández.

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De acuerdo con lo que pudo reconstruir Infobae, el nombramiento lo impulsó Fernández, quien mantiene desde hace años una relación profesional con Subirats. Esa experiencia fue uno de los factores que pesó al momento de definir quién conduciría la Subsecretaría encargada de la administración de los medios públicos.

Karina Milei y Fabián Fernández, el secretario de Comunicación y Medios

En el Gobierno remarcaron que el nuevo subsecretario no tendrá participación en la comunicación política ni en la estrategia discursiva de la administración nacional. Su responsabilidad se concentrará en la administración y gestión de los medios públicos, el seguimiento presupuestario de las empresas estatales del sector y la implementación del proceso de reorganización que el Gobierno desarrolla desde el inicio de la gestión.

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Entre las primeras tareas que tendrá Subirats figuran la continuidad del proceso de reducción del gasto, la revisión de estructuras administrativas y el avance de los proyectos para incorporar participación privada en áreas que actualmente dependen de Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U., la empresa estatal que administra las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Cine.ar, además del portal Cine.ar Play y otras unidades dedicadas a la producción y distribución de contenidos audiovisuales. En ese marco, el foco estará puesto en la continuidad del proceso de reducción del gasto, retiros voluntarios, y en la implementación del esquema de reorganización previsto por el Gobierno.

La reorganización de ese sector forma parte del proceso más amplio de reforma del Estado impulsado por la administración libertaria. Desde fines de 2023, el Gobierno puso en marcha una política de reducción de estructuras, revisión de contratos y disminución del gasto en las empresas públicas. En el caso de los medios estatales, esa estrategia incluyó retiros, recortes y una reorganización administrativa orientada a reducir costos operativos.

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En el marco de la reestructuración del Estado tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, se oficializó el nombramiento de Fernando Subirats. Un profesional de los medios para ordenar la comunicación gubernamental.

Alcance de la nueva función y lineamientos oficiales

La llegada de Subirats representó una nueva etapa de ese proceso. En la Casa Rosada sostuvieron que el objetivo es consolidar una estructura más reducida, con menores costos de funcionamiento y con mayor participación del sector privado en actividades que no consideran estratégicas para el Estado.

Subirats llegó al cargo después de desempeñarse durante poco más de un año como director de Radio Nacional, responsabilidad que asumió en junio de 2025 tras la salida de Héctor Cavallero. Desde entonces estuvo al frente de una de las principales estructuras de Radio y Televisión Argentina, que reúne a la AM 870, FM Nacional Rock y las más de cien emisoras distribuidas en todo el país.

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Su recorrido profesional está estrechamente vinculado al mundo de la radio. Es periodista, productor, docente universitario y psicólogo social. Antes de regresar a Radio Nacional ocupó cargos ejecutivos en Alpha Media Group, donde fue gerente periodístico entre 2019 y 2025 y gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia. También integró equipos periodísticos y de gestión en Radio Mitre, Radio Continental y el diario El Cordillerano.

No fue la primera vez que ocupó un cargo jerárquico dentro del sistema de medios públicos. Durante la administración de Mauricio Macri fue subdirector de Radio Nacional entre junio y diciembre de 2018 y luego director ejecutivo hasta fines de 2019, experiencia que el Gobierno volvió a poner en valor para conducir la gestión integral del área.

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En el oficialismo destacaron ese perfil. A diferencia de otros funcionarios vinculados a la comunicación gubernamental, Subirats fue convocado por su experiencia en la administración de medios y no por un rol asociado a la estrategia política. Su tarea se enfocará en la gestión cotidiana de las empresas públicas de comunicación, la ejecución presupuestaria, la reorganización administrativa y la implementación de los cambios estructurales que el Gobierno proyecta para el sector.

Con esa definición, la Secretaría de Comunicación y Medios consolidó un esquema de funcionamiento en el que la administración de los medios públicos queda separada de la comunicación política del Poder Ejecutivo. Mientras la estrategia comunicacional continuará desarrollándose por los canales específicos de la Presidencia, la nueva Subsecretaría se concentrará en la gestión, el ordenamiento de las empresas estatales del sector y la continuidad del plan de reforma impulsado por el Gobierno.

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